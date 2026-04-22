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美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券
Jetso
美食情報
美食優惠

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

搵食地圖
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TEXT:Eunice ChowPHOTO:大快活

　　大快活美食優惠速報！無論你係燒肉控、日式炸豬扒fans，甚至是健康Gym友都有啱你的選擇，先講晚巿全新登場的「阿活燒肉」燒肉套餐，有足四安士肉類，仲可以自己慢慢燒，一人燒肉餐大滿足。另外，5月5日推新「食得夠GYM」系列，雞胸主打茶餐$23起，最啱追求增肌減脂的朋友。5 月4日前，於指定分店凡成功挑戰舉起10kg阿活，更可獲贈送雞胸券，還有全線分店「脆爆豚皇系列」已回歸登場，升級厚切豚肉啖啖滋味！

 

　　大快活都有得食燒肉？晚巿全新登場的「阿活燒肉」共三款燒肉套餐，自選牛五花、牛板腱或豬梅肉，每套餐有4安士肉份量，約110g ，自己即席燒肉香噴噴，而且可以控制火喉。三款套餐均配一口脆爆厚切豚皇或脆骨雞肉串、胡麻菜絲沙律、紫菜飯及指定汽水，售價由65元起，都幾抵食！唔夠飽的話，另可以25元加購4安士豬梅肉或牛五花；或以40元加購4安士牛板腱，大啖肉更滿足！

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

阿活燒肉豬梅肉套餐$65起、阿活燒肉牛五花套餐$68起、阿活燒肉牛五花拼牛板腱套餐$75起

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

阿活燒肉套餐以上均配一口脆爆厚切豚皇/脆骨雞肉串（選一）、胡麻菜絲沙律、紫菜飯及指定汽水

 

　　與此同時，大快活「脆爆豚皇系列」回歸，更新升級厚切啖啖肉！套餐配以「日式咖喱飯」或「迷你燒汁牛肉飯」，連胡麻菜絲沙律與飲品，售價由57元起，午巿晚巿均有供應。  

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

晚市供應套餐以上均配一口脆爆厚切豚皇/脆骨雞肉串（選一）、胡麻菜絲沙律、紫菜飯及指定汽水

 

全新「食得夠GYM」系列    

 

　　要Keep fit增肌減脂的朋友，大快活都有啱你的美食，作為首間推出「Gym餐」的連鎖快餐店，推出全新「食得夠GYM」系列產品， 5月5日更加入全新產品於全線分店供應「Gym餐」。系列以香煎雞胸為主，午晚市可以配搭高纖紅米飯，指定分店更有「香煎三文魚拼雞胸柳紅米飯」及「香煎鯖魚拼雞胸柳紅米飯」套餐供選擇，售價53元起。

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

早市時段︰雞胸柳（2件）配阿活脆邊煎雙蛋、英式多士及熱飲$ 35

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

午市及晚市供應︰香煎雞胸紅米飯配枝豆、是日醬汁及無糖凍綠茶/ 熱飲/ 汽水 $53（5月5日全線推出）
 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

午市及晚市供應︰香煎三文魚拼雞胸柳紅米飯配是日醬汁及無糖凍綠茶/ 熱飲/ 汽水 (只限指定分店)$ 66

 

　　5月5日推新餐單，包括午晚市「香煎牛肉漢堡拼雞胸柳紅米飯」、茶市「自家製雞胸肉腸熱狗」、「活力蛋白拼盤（枝豆、雞胸柳1件、溏心蛋2隻）」，最啱追求增肌減脂的朋友。午茶晚市套餐附送無糖凍綠茶，午晚巿時段可以優惠價20元加購雞胸一件，或$10加配枝豆1份及溏心蛋1隻，吸收更多優質蛋白。

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

午市及茶市供應︰活力蛋白拼盤(包括枝豆1份、雞胸柳1件、溏心蛋2隻) $23（5月5日全線推出）

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

茶市供應︰自家製雞胸肉腸熱狗+溏心蛋1隻配無糖凍綠茶/ 熱飲/ 汽水售價$33（5月5日全線推出）

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

午市及晚市供應︰香煎牛肉漢堡拼雞胸柳紅米飯配枝豆、溏心蛋、是日醬汁及無糖凍綠茶/ 熱飲/ 汽水$56（5月5日全線推出）

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

大快活 「食得夠GYM」香煎雞胸紅米飯套票優惠，4張售價188元，額外多送1客雞胸柳（2件），合共有220克蛋白質；6張售價279元，額外多送2客雞胸柳（2件）。

 

挑戰10kg阿活 送雞胸券與奶茶券 

 

　　大快活即日至5月4日在指定分店推出「食得夠GYM四重賞」活動，大送免費雞胸換領券。

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

 

「食得夠GYM四重賞」活動

 

　　1.    追蹤大快活官方社交專頁即送「阿活香滑熱奶茶券」；

　　2.    現場下載大快活APP註冊成為新會員並輪入優惠碼，即送電子「香煎雞胸換領券」；

　　3.    「10kg重磅阿活肌力挑戰」：參加者須雙手舉起重磅公仔，手肘伸直、公仔不低於腰部，維持20秒即成功，可獲免費「香煎雞胸換領券」；

　　4.    即場以大快活APP購買「食得夠GYM套票」，額外多送1張「香煎雞胸紅米飯套餐餐券」

 

「食得夠GYM四重賞」活動指定分店：

 

美食優惠︱大快活燒肉套餐新登場$65＋雞胸枝豆溏心蛋茶餐$23＋送雞胸券與奶茶券

 

https://www.facebook.com/fairwood.hongkong

 

Tags:#美食優惠#大快活#美食情報#Jetso
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