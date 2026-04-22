擴張了土地，失去了世界：以色列的困境

大家有否留意到，愈來愈多的美國盟友對美國最親密戰友以色列，已感到忍無可忍。例如在4月14日猶太大屠殺紀念日前夕，韓國總統李在明在社交媒體上，發布一段有關以色列士兵將一具巴勒斯坦人遺體從建築物上方推下的影片，並把該行為和二戰慰安婦問題、猶太人大屠殺或戰時殺戮，相提並論；此外，早前挪威首相斯特勒呼籲國際社會，在外交與經濟上全面孤立以色列；還有剛勝出大選的匈牙利候任總理馬札爾表明，如內塔尼亞胡踏足匈牙利，必定把他逮捕交給國際法庭。

匈牙利候任總理馬札爾對內塔尼亞胡態度強硬 (AP)

在同一個4月，有這三個美國盟友對以色列表達了強硬的態度，實屬罕見。就在以色列正得意忘形東征西伐之際，世界已逐漸背向了這個國家。美國夥同以色列向伊朗開戰，弄到全球大亂，美國國內人民遷怒於以色列陷美國於不義，從百姓、政客、MAGA支持者，甚至到美軍軍人圈子裏，反戰反以色列之聲不絕於耳。

最要命的是，以色列對加沙的大屠殺本已天怒人怨，最近還通過只針對西岸巴人、極具爭議的死刑法案，其目的昭然若揭，就是清洗巴人、佔領土地；最近以色列又把南黎巴嫩加沙化，內塔尼亞胡聲稱要在南黎土地上建立緩衝區，而把55條村莊剷除，驅趕數十萬人口，再加上對整個敘利亞戈蘭高地的長久駐紮，雖以自衛為名，現實就是為了建立大以色列國，擴張土地，霸佔水資源和其他礦產，卻不顧國際法，窮兵黷武，導致生靈塗炭，擾亂國際秩序，各國看在眼內，高喊「夠了(enough is enough)」，連教宗良十四世也不得不出聲。

美國爆發多場反對內塔尼亞胡挑起戰爭的抗議 (AP)

在眾多抗議以色列的國家中，以挪威的經濟孤立政策對以色列衝擊最大。人口不到600萬的挪威，算是個小國，一直保持中立，並在上世紀90年代成為以巴調解人，主持了《奧斯陸和平協議》的簽署儀式，今次竟不惜和以色列撕破面，向後者投下金融炸彈，讓世人見識到不要小看挪威這個小國，同時也不要看輕挪威對公義人權等價值的認真堅持。

原來挪威掌握著有「全球最大金主爸爸」之稱的挪威主權財富基金(NBIM)，其一向標榜「道德投資」，擁有極嚴格的「倫理準則(ESG)」，只要企業涉及「在戰爭中嚴重侵犯人權」的風險，不管有多大賺錢潛力，亦會一律踢出投資名單。

今次向以色到投下金融炸彈之前，首先有媒體炸彈，就是一挪威媒體揭露，NBIM的投資名單上竟然有一家名為Bet Shemesh Engines的以色列公司股份，而這家公司正在為轟炸加沙的以色列軍機提供維修服務，挪威民眾譁然，基金負責人也作出迅速反應，連夜啟動對以色列相關企業的撤資程序，結果拋售了11家以色列公司的股票，全面終止與以色列當地所有外部資產管理機構的合作合約，將資金管理權全部收回挪威總部。

挪威主權財富基金有「全球最大金主爸爸」之稱，一向標榜「道德投資」。(Shutterstock)

NBIM手起刀落，把涉及違反人權的以色列企業全面清倉之决定背後原因，就是以色列的殖民手段已導致加沙與西岸面臨嚴重人道危機，這還要包括黎巴嫩，嚴重超越了該主權基金的道德底線。NBIM今次做法可謂挪威對以色列採取的「人道制裁」，其骨牌效應不能低估，皆因持有2萬億美元資產的NBIM，乃是全球各大退休基金、校務基金和保險資金的「風向球」，這可會導致更多跨國資金在「人權與衝突風險」的壓力下，被迫撤出以色列市場，以色列經濟受到的致命衝擊不言而喻。

此外，同是在4月21日，西班牙首相桑切斯在盧森堡舉行的歐盟27國外長會議上，正式要求歐盟終止和以色列的聯繫國協議，理由是以色列在加沙走廊及黎巴嫩等地的軍事行動「公然違反」國際人道法。桑切斯表示，「一個違反國際法和歐盟原則的政府，不能成為歐盟的合作夥伴」。終止協議意味著甚麼呢？以色列將無法取得進入歐盟市場的貿易優惠待遇，也會影響其與歐盟在科技、人文等領域的合作。事實上，在歐盟27個成員國中，已有26國支持部分暫停與以色列的貿易協議，之前只有匈牙利的歐爾班反對，現在新任的馬札爾清楚地站在歐盟的立場，以色列已幾乎被歐盟在外交和經濟上孤立。

西班牙首相桑切斯要求歐盟終止和以色列的聯繫國協議 (AP)

可是，以色列漠視外界的強烈抗議聲音，在中東地區持續進行升級的軍事行動，這使得特朗普備受壓力。那麼，亞洲和其他全球南方國家又應作何反應？以色列因她的野心而失去了世界，那要看支持猶太復國主義的以色列人是否感到值得了。