世上騙子何其多，千百萬年來，騙子能不亡，是因為，橋唔怕舊，最緊要受。

今時環球最大的騙子是特朗普，成日話要狂炸伊朗，但「炸期」一再延後，由4月22日死線，又移至4月23日，之後又說將無限期延長與伊朗的停火協議，以便舉行進一步談判，睇下點？

特朗普再三TACO

特朗普之所以一再TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總是臨陣退縮），原因有3：

1. 仍用他自己的屎計，先嚇你，希望嚇到你跪，咁就得米。但由於伊朗佬已經放話，話特朗普不可信，故這可惡意舉大刀，只能自己呃自己，以為伊朗佬會跪。日前更炮轟伊朗船，好似真似打到嚟，但伊朗佬在2小時47分後，連抗議也不抗議，直接用無人機群狂炸三艘美艦，以牙還牙，打完至宣布已還拖。美軍全不作聲，只是啲壞鬼記者（對美國而言）問在被炸的美艦附近商船發生乜事，不少都話見美艦甲板冒煙。特朗普仲可自我呃自己？

2. 呃美國國人，美國真偉大，但伊朗還拖就全不敢講，因為一講就係美國真弱雞，三艘美艦被伊朗無人機打到四散而逃，無得呃唔係，因為衛星圖片有。為甚麼是四散，而不是集體返歸，哎，一集體，是否更易被伊朗無人機群死追，只有四散而逃，才可分散伊朗無人機群的攻擊力。

3. 可能等埋布殊航母群在25日抵中東，用三個航母群之兵力，來攻伊朗，但真能攻？你特朗普無飛彈啦！扔石頭去炸伊朗呀！

大騙子騙國，是騙不了多久，特朗普遲早要棚尾拉箱，自話自說打贏了，捲包袱走人。若是，大家不妨考慮買啲貨。買乜貨？跟人工智能(AI)有關的，光纖啦、電力啦等等。

至於小騙子，就日日有，以下是有位自認是我讀者的人，Email予我太太，情詞懇切地關心我：

我在FaceBook認識石鏡泉先生。去年12月底，石先生主動Messenger聯絡我，再告訴我他電話6265XXXX（讀者話用此電話跟騙子聯絡，但此電話打不通，讀者怎聯絡到騙子呢？哈！哈！哈！大家明未？誰是騙子？）加為Whatsapp朋友。

1月23日一早，他叫我在開市前掛買(01332)透雲生物，買入價0.239，96萬股，開市半小時跌60%。

事後我都有懷疑是否騙子。至上星期五（17日），都覺正常，

今早再如常跟他指示買(00381)權識國際，開市半小時跌60%。

我寫此電郵給你，只是希望你最近可以暗地裏留意石先生，他年齡大……我會祝石先生身體健康，我一直都有收看他在網上評論政政經經。

當然希望只是是騙子所為。如果只是騙子，希望他也可以在他的FaceBook戶口出個貼，提示他的讀者小心。

祝順…

這位讀者是否真我讀者，還是他也是個騙子，想呃我老婆愛夫心切就回覆之，咁就會俾人Trap資料了。

對這位「我的？」讀者，筆者有幾點建議：

1. 我的文章末段，每天都有「本人石鏡泉並無任何FaceBook或任何投資群組，請勿受冒充者所騙。」一句，如是我讀者無理由睇唔到。

2. 已被人呃了一次，再呃第二次，每次都蝕逾60%，我的建議是，你絕不宜投資於股票，做定期好了。

3. 留意天只會降橫禍，不會降橫財，以後要小心，小心，再小心，不要被小騙子騙了。但這些騙人之蹺都是舊蹺，咁都會被人騙到，夫復何言？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

