溫傑星期四｜港股連失多條平均線科技股無力 | 恒瑞醫藥純利升兩成惟百天線難突破？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

科技股近期偏軟，阿里巴巴兩次受制於牛熊線導致股價反彈無力，再次向下，騰訊亦於低位徘徊，中東局勢反覆，市場情緒陰晴不定，投資者應避開科技股？

恒瑞醫藥昨日盤後公布業績，截至2026年3月31日止首季純利22.82億元人民幣，按年升21.8%；每股基本盈利34分。績後股價漲逾3%，專家如何解讀業績？對其他醫藥股有什麼啟示？

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