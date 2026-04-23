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胡楓94歲紅館開騷申請健力士紀錄，免長者觀眾夜歸開下午場同樂
娛樂新聞

胡楓94歲紅館開騷申請健力士紀錄，免長者觀眾夜歸開下午場同樂

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　胡楓為迎接明年95歲，宣布即將在6月舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，大會正為他申請「舉辦演唱會最年長華語藝人」健力士世界紀錄。已經是第6次在紅館開演唱會的他，為方便長者觀眾特別安排於下午開騷。圈中人緣極佳的他，並沒有刻意邀請契仔契女上台演出，但有打算讓曾孫上台表演。

 

Read more：70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆尹志強離世後感情生活

 

　　入行超過70年的胡楓，於 6月7日（星期日）下午3時30分第6度在紅館舉行演唱會。大會以「九五至尊」為主題，修哥打扮得一身金光閃閃出席記者會，尤如皇帝出巡、有美相伴出場氣勢十足，大會安排他坐上龍椅，還在場「宣讀」聖旨：「奉天承運，無限楓騷修哥詔曰 - 隆重慶賀『九五至尊無限楓騷演唱會』將於丙午馬年新曆六月，假香港體育館盛大舉行。」

 

胡楓94歲紅館開騷申請健力士紀錄，免長者觀眾夜歸開下午場同樂

胡楓94歲紅館開騷申請健力士紀錄，免長者觀眾夜歸開下午場同樂

 

　　明年便踏入95歲的修哥，永不言休毅力驚人，大會更為今次演唱會申請「舉辦演唱會最年長華語藝人」健力士世界紀錄。而且修哥認真威水，是次演唱會的主辦單位破天荒有48個之多，比之前一次演唱會多足一倍。

 

胡楓94歲紅館開騷申請健力士紀錄，免長者觀眾夜歸開下午場同樂

 

　　人緣極佳的修哥，在圈中有不少契仔契女，每次開演唱會契仔契女們都會擔任嘉賓，令台上更星光熠熠，曾志偉預先錄影片預告將會出場，修哥接受訪問時表示，嘉賓陣容尚未正式落實，亦不打算「碌人情卡」，他表示主辦商故作神秘，並沒有告知嘉賓名單，但那個契仔契女到來也歡迎。

 

胡楓94歲紅館開騷申請健力士紀錄，免長者觀眾夜歸開下午場同樂

 

　　曾經在紅館台上四代同堂，修哥表示如果今次演唱會家人上台都會以曾孫為主。修哥甚愛這班曾孫，不時捉著一班曾孫拍片，並於社交平台上分享。

 

　　此外，今次演唱會特別設於下午舉行是修哥的決定，他透露有次晚上完騷後，得知一位長者觀眾等到凌晨1時才有車回家，知道後內心很不安樂。所以決定以後在下午開場，讓長者觀眾可以回家吃晚飯，十分體貼。

 

Tags:#胡楓#紅館#影視娛樂#娛樂新聞#健力士#演唱會
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