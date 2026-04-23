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母親節蛋糕2026︱超浪漫！DALLOYAU玫瑰香緹忌廉士多啤梨蛋糕、Lady M玫瑰忌廉千層蛋糕
美食情報

母親節蛋糕2026︱超浪漫！DALLOYAU玫瑰香緹忌廉士多啤梨蛋糕、Lady M玫瑰忌廉千層蛋糕

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:DALLOYAU、Lady M

　　過兩個星期便是母親節，各位乖仔乖女或好好先生準好慶祝活動未？如果母親大人或老婆大人是個浪漫、愛美的人，可以考慮DALLOYAU、Lady M這兩款以玫瑰做主題的蛋糕，她一定會喜歡！

 

　　DALLOYAU的主打母親節蛋糕「甜莓媽媽」，以盛開的康乃馨為靈感，士多啤梨慕絲外層包裹新鮮士多啤梨果蓉與輕盈的雲呢拿海綿蛋糕，加上玫瑰香緹忌廉與紅桑子脆珠，口感層次豐富。頂層飾以食用花瓣與新鮮士多啤梨，外型漂亮夢幻，絕對是送給喜歡打卡的媽媽或太太的首選！

 

母親節蛋糕2026︱超浪漫！DALLOYAU玫瑰香緹忌廉士多啤梨蛋糕、Lady M玫瑰忌廉千層蛋糕

DALLOYAU「甜莓媽媽」 $338

 

　　作為歌劇院蛋糕的始創者，DALLOYAU推出母親節限定「紅桑子零陵香豆」口味。恪守經典八層細緻纖薄且比例精準的結構，揉合酸甜紅桑子與香氣獨特的零陵香豆，在濃郁的朱古力醬與柔潤的粉紅杏仁海綿蛋糕之間，交織出清新不膩的層次感。頂層的立體朱古力片印上「Mom」，以優雅圖騰襯托出母親端莊大方的氣質，為這款經典傳世之作注入溫馨的節日謝意。

 

母親節蛋糕2026︱超浪漫！DALLOYAU玫瑰香緹忌廉士多啤梨蛋糕、Lady M玫瑰忌廉千層蛋糕

DALLOYAU「紅桑子零陵香豆」歌劇院蛋糕 $338

 

DALLOYAU

Facebook：www.facebook.com/DALLOYAUHongKong

 

　　如果媽媽或太太千層蛋糕的愛好者的話，則可以選擇Lady M的「玫瑰千層蛋糕」，每一層透薄班戟皮都均勻抹上如絲絨般順滑的玫瑰忌廉，頂層以晶瑩剔透嘅玫瑰凝凍覆蓋，並利用人手將食用玫瑰花瓣灑落作點綴，非常浪漫！留意，只限5月9及10日供應，由即日起可於官網訂購，額滿即止。

 

母親節蛋糕2026︱超浪漫！DALLOYAU玫瑰香緹忌廉士多啤梨蛋糕、Lady M玫瑰忌廉千層蛋糕

母親節蛋糕2026︱超浪漫！DALLOYAU玫瑰香緹忌廉士多啤梨蛋糕、Lady M玫瑰忌廉千層蛋糕

Lady M「玫瑰千層蛋糕」 6吋$510／ 9吋$780

 

Lady M

網址：https://www.ladymhk.com/tc

 

Tags:#美食情報#母親節蛋糕2026#母親節蛋糕#母親節2026#DALLOYAU#Lady M#千層蛋糕#歌劇院蛋糕#玫瑰
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