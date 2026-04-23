澳門老字號好世界酒樓 僅存懷舊手推點心車、重遇遮仔七彩啫喱

友人話打算嚟澳門玩兩日，想搵間舊式茶樓嘆下一盅兩件，問我有咩推介？澳門的舊茶居實在不少，好像曾經介紹過的雅閣和蘭香閣，但除了懷舊，佢又加了一句：「唔想坐得太逼同環境太地踎」，我諗咗一陣，想起了好世界酒樓。

酒樓開業於1991年，至今已有逾35年歷史，位置就在關閘附近巴波沙大馬路的新城市商業中心，揀好世界嘅原因，係酒樓雖然有返咁上下「年紀」，但呢度係九十年代壽延婚宴嘅大酒樓格局，環境整潔，高樓底兼枱與枱之間均有一定距離，當中的寬敞程度，足以讓一輛手推點心車通過。

好世界酒樓身處的新城市商業中心，同樣充滿年代感，早在1990年落成。

正門入口處的好世界酒樓的霓虹光管招牌。

高樓底的大廳，是九十年代壽延婚宴的大酒樓格局。

冇錯，呢度仲有點心車㗎！印象中在澳門應該尚餘呢度仲未淘汰，算是碩果僅存；每當茶市時段，阿姐推着載滿剛出爐的點心，熱氣騰騰的在身邊經過，叫賣聲此起彼落的，滿滿的人間煙火氣。

對好世界最深刻的印象，是正門那霓虹光管招牌，以及紅色大大塊寫上客人訂枱房號牌子上的白色毛筆字，非常悅目；小時候跟父母嚟飲茶，最愛拿點心紙穿梭各點心車之間，推車仔嘅阿姨還會逐籠打開給你看，睇啱邊籠就拎邊籠，捧着回枱便可即時開餐，和現時對住iPad 屏幕點餐的酒樓着實人性化太多。

以前在傳統中式酒樓一定會見到的客人訂房水牌，這位員工的字體可稱得上是鐵畫銀鉤，由酒樓開業已在此任職，一寫便三十多年。

懷舊手推點心車，目前在澳門已不多了。



食客都拿著點心紙穿梭點心車之間，推車仔嘅阿姨還會逐籠打開比係睇，睇啱邊籠就拎邊籠。

蓋印仔的點心紙。

呢度仲有明爐點心區，碗仔翅、炒米粉、煎釀三寶、蘿蔔糕、煎餃子等都係即叫即製，新鮮熱辣的感覺特別好味；最讓小孩移不開視線的，肯定是那一架放滿甜品的，由炸蛋散、沙翁，到椰汁糕、芒果布甸，都是熱門餐後甜品，但最令他們兩眼放光的，肯定是那七彩啫喱——上面的和紙小傘，在好世界重遇，忍不住點了一盤，老實講也說不上有多好味，就一般的果汁味道，現在看來小小一盤22元性價比是有點低，但可能彩色啫喱對小孩子有着既定的吸收力，對我哋呢啲「老餅」來說，吃的就是孩提時候的童年回憶吧。

懷舊遮仔七彩啫喱，是不少人的童年回憶。

明爐點心區，炒米粉、煎釀三寶、蘿蔔糕、煎餃子等即叫即製。

只是19元的碗仔翅，抵過街邊食。

冰花雞蛋球（即糖沙翁）和檸檬蜜糖蛋散，屬懷舊甜點。

芒果布甸，小朋友至愛。

好世界的老闆程生當年開這間酒樓，是因為和朋友經常相聚飯局，便索性開一間方便自己；而位處台山居民區，平日幫襯的大多以老街坊為主，消費亦相對貼地，由小點19元澳門幣，到蝦餃燒賣呢類特點才28元澳門幣，唔少街坊就算已搬到其他區，假日都會返嚟嘆茶。

呢度嘅蝦餃燒賣係必點，兩款均大大粒之餘，蝦餃更是皮薄餡靚，內裏的蝦肉食得出的鮮爽彈牙；另一款百花魚翅餃亦頗出色，內裏係冇魚翅㗎，連仿翅都冇，用嘅餡料亦唔係豬肉，而係用咗膽固醇冇咁高嘅雞腿肉，加入甘筍和木耳絲，食落冇咁膩口之餘亦比較清爽。

位處台山居民區，消費亦算親民。

必點的蝦餃和燒賣，大大粒之餘，蝦餃更是皮薄餡靚。

以雞腿肉做內餡的魚翅餃，入口較清爽之餘亦更健康。

好世界嘅出品全是自家點心師傅烹製，負責的大廚有數十年入廚經驗，除了鵪鶉蛋燒賣、懷舊雞札和銀針粉等傳統點心，亦推出不少新式點心，好像脆皮鮮蝦紅米腸、黑金流沙包、三併雪媚娘等，皆為近年茶市較受歡迎的選擇，喺呢度絕對唔使擔心食到預製菜。

這兒的燒臘亦十分出名，唔少人特地打包回家加餸。

脆皮鮮蝦紅米腸屬近年較新式的茶樓點心。

一碟三款的雪媚娘，有搽茶、芒果及榴槤不同口味。

好世界酒樓

地址：澳門台山巴波沙大馬路新城市商業中心3樓（電梯按2字）

電話：853 -2823 6888

營業時間：8:30am-11pm