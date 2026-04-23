日艦南下欲挾台島，中國海軍繞行琉球

本欄前文討論了習特會在北京舉行之前，美國特朗普政府及其羽翼，可能在中國周邊製造新的麻煩，而北京亦因此沿朝鮮半島、台海、中南半島、南亞至中東，進行了堅壁清野式的防亂部署。

然而，在上述密鑼緊鼓的兩岸及外交互動中，有一個重要國家並未觸及，那就是極右翼政客高市早苗領導下的日本。恰恰也正是高市，成了近日對北京發難的急先鋒，並在中日間製造出一個日漸擴大的潛在「戰爭黑洞」。

特朗普為高市開綠燈，在習特會前攪亂東亞秩序。（美聯社）

上周五（17日），越共總書記、越南國家主席蘇林結束訪華行程，乘高鐵南下廣西，換乘專列返國，標誌著北京持續一周的外事活動進入尾聲。然而就在當天凌晨4時許，日本海上自衛隊護衛艦「雷號」由北至南進入了台海。

事件引起中國政府至民間強烈憤慨，因為從時間點上來說，日艦穿越台海的時機極具挑釁性：就當前形勢來說，這個時間點正好位於中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸，以及特朗普訪華之間；就歷史經緯來看，這天更是清廷被迫與日本簽署《馬關條約》，割讓台灣131周年。

日艦左右包抄台島

更有甚者，當天除了「雷號」穿越台海，日本準航母「伊勢號」，也帶同「下北號」運輸艦，由台東海域南下，形成了對台島的左右挾持之勢。三艘軍艦隨後在南海會師，高調參與了美菲「肩並肩(Balikatan)」聯合海上軍演。

日艦此次派出「雷號」和「伊勢號」分兵南下，向北京發出了極其危險的訊號：高市上台後發出「台灣有事論」，把「台灣有事」納入日本「危急存亡事態」，此次日艦分兵南下，說明高市染指台海，欲把台島納入日本勢力範圍，不僅是口頭上說說，而是展開了實質性的軍事準備。

高市的極右政策在日本國內引發抗議（美聯社）

「雷號」和「伊勢號」在台島左右兩側南下，無疑是在演示在某種特定情境下，日本動用海上力量搶奪台島周邊海域的控制權。且不論日本有沒有這種實力，但在習鄭會舉行不久，日艦就採取這種高姿態的軍事挑釁行為，無疑是給島內獨派陣營打氣。

日艦展示分兵挾持台島，果然令島上綠媒雀躍無比，認為此次高市僅派出有限的兵力，對北京已經算客氣的了。那麼，要是高市不客氣的話，她又能怎樣？這就要看誰在背後給高市撐腰了。日艦南下台海，然後加入美菲軍演，說明兩者間具有聯動性質，要在台海和南海建構對華的「一體化威懾」。

可見，此次高市揮兵南下，並不是單純的支持「航行自由」，而是一次有計劃的戰略聯動，將「台海局勢」與「美菲同盟」的演習掛勾，展現出美日菲在多區域協同作戰的準備。如果沒有特朗普政府開綠燈，高市就算吃了豹子膽，她敢嗎？

特朗普放日本極右翼出籠

美日聯手在台海及南海聯線搞事，雙方各有打算。對於特朗普政府來說，無非是想製造對華施壓態勢，提升美方在習特會上的籌碼；另一方面在對伊朗戰事拖泥帶水的情況下，轉移國際視線，把矛盾重新引到東亞來。

至於高市方面，依附美國狐假虎威一番，既可以在習特會前，展示美日緊密同盟關係，透過操弄台海局勢來強化其外交主動；又可藉刺激東亞緊張局勢，來避免日本捲入美國在波斯灣的軍事行動；而且還可以為其放寬對外軍售造勢。

日本準航母「伊勢號」經台東南下，加入美菲軍演。（互聯網）

但是，特朗普政府縱容高市在台海冒險，再次展露出其外交政策的魯莽與粗糙，變相為日本極右翼的軍國主義復辟背書。特朗普及其草台班子不學無術，未必知道日艦在17日當天穿過台海有何歷史含意，但高市肯定知道，因為她素來善於「擇日」。

例如去年她宣布參選首相，就特別挑了「九一八」這天。由此可見，雖然日本極右翼文宣機器慣常指控中國，對歷史舊事斤斤計較，使得中日兩國關係難以面向未來，然而高市等人對於觸及中日關係傷疤的歷史往事，卻一分一毫清清楚楚，且很會拿捏痛點。

中國海軍繞行琉球

特朗普想「放日本極右翼出籠」，給中國製造麻煩，而高市則借機推進其戰略部署，突破和平憲法，甚至是牽引美國，共同完成其「台灣有事」戰略。例如這一次，所謂日艦南下台海，然後加入美菲軍演，無非就是以台海為預定戰場、南海為戰略縱深，展開台海交兵、南海封鎖的對華作戰演示。

解放軍穿越橫當水域，繞行琉球群島。（互聯網）

如果這套戰略預想得以實現，台灣就會淪為美日對華代理人戰爭的焦土，且在一旦戰爭爆發後，朝遠離日本的南海方向伸延。北京又哪會讓高市好夢成真？日艦穿越台海後，解放軍東部戰區052D導彈驅逐艦編隊，迅速穿過日本本島與琉球群島之間的橫當水道，並繞行琉球一圈。

其作用就是告知高市，不要以為台海有事，日本會無事。如果她無視二戰結束後的國際秩序，試圖令《馬關條約》復活，那麼日本本島與琉球群島就面臨被一切為二，日本歸位到其投降國法理位置。