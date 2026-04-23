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毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點
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毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:南豐紗廠

　　養狗仔跟養人仔一樣，經常要諗帶去邊度「放電」，狗公園及寵物友善商場以外，最近又多了一個好去處！位於荃灣南豐紗廠的寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」，剛於4月22日全新開幕，佔地近2,000呎，可讓狗狗盡情放電，又或是悠閒散步、打卡，絕對是毛孩家庭的新熱點。

 

　　「汪汪大道Woof Avenue」位於荃灣南豐紗廠3樓的「紗廠公園」內，佔地近2,000呎，環境開揚，綠意盎然，不僅是玩樂空間，更是一個讓人與毛孩一同體驗、交流、放鬆的共樂天地。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

荃灣南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」於4月22日全新開幕。

 

　　「汪汪大道Woof Avenue」以交通為主題，融入獨特港式元素，設有6大色彩繽紛的互動打卡裝置，讓毛孩和主子化身交通城的主角，在充滿趣味的場景盡情擺甫士留影，記錄快樂瞬間。整體配色以狗狗最容易辨識的黃色與藍色為主，營造活潑明快的氛圍。裝置設計亦以狗狗的習性出發，考慮不同體型與活動方式，加入各種質感、形狀及高度的元素，刺激觸覺與好奇心，鼓勵牠們探索與互動，保證玩到樂而忘返！

 

「汪汪大道Woof Avenue」6大打卡點

 

1. 狗狗跳飛機

每格用上不同物料，毛孩每一步都感受到不同觸感，讓毛孩盡情探索。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

2. 格仔迷宮

最適合喜歡捉迷藏的毛孩，與狗友展開追逐戰。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

3. 飛躍跳圈圈

讓毛孩盡情跳躍，極速放電。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

4. 懷舊雪糕車

參考懷舊港式雪糕車造型，設樓梯級上落，鼓勵運動。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

5. 汪汪紅綠燈

仿草質感，為毛孩帶來驚喜。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

6. 南豐紗廠路牌

打卡必到，變身最潮網紅。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

「汪汪大道 Woof Avenue」

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠三樓紗廠公園

開放時間：10am-10pm

網址：https://www.themills.com.hk/

 

　　為慶祝「汪汪大道Woof Avenue」開幕，南豐紗廠將於5月2至3日，聯同PET-A-HOOD攜手打造「毛孩CHILL玩祭」，一連兩日帶來歡樂毛孩嘉年華。現場設有多個遊戲攤位和每日挑戰，讓毛孩和主人盡情玩樂之餘，亦讓主人捕捉毛孩最可愛、最調皮的一面，一起度過充滿笑聲與驚喜的假日時光。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

　　活動期間，每日設有限定挑戰環節，讓主人和毛孩同挑戰贏取獎品！5月2日登場的「音樂椅比拼」考驗狗狗和主人的互動，在音樂停下時，狗狗需留在呼拉圈內；「零食捕手」狗狗需瞄準主人拋出的零食，一口接住。而5月3日的「定力挑戰賽」，是考驗狗狗能否抵受眼前狗零食的誘惑。留意，需預先報名，每位毛孩報名費原價$30，早烏優惠$10。

 

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

毛孩好去處｜南豐紗廠全新寵物樂園「汪汪大道Woof Avenue」：2,000呎戶外狗狗放電區＋6大交通主題打卡點

 

　　每項挑戰的參賽狗狗，均可獲得豐富的禮品包，包括: 狗狗小食、寵物尿墊、狗狗玩具及南豐紗廠HK$30零售電子優惠券作為獎勵，以及獲頒比賽證書留為紀念；每場比賽勝出者更可獲得小獎牌一枚留念。另外，現場特設「智趣遊戲區」免費開放予所有毛孩參與（2pm-6pm），現場設有兩款趣味遊戲。完成遊戲即可獲得小禮物一份，為活動增添驚喜與樂趣。

 

「毛孩CHILL玩祭」

日期：5月2-3日

挑戰環節舉行時間：2:30pm-4:30pm

地點：南豐紗廠六廠三樓紗廠公園

詳情及報名：按此

 

Tags:#寵物#香港周圍遊#毛孩#毛孩好去處#南豐紗廠#荃灣#汪汪大道#狗#汪星人#主子
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