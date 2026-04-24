美自毁科研長城，科學未來看中國

中美在國際上的競爭白熱化，今年2月6日至9日，美國一份政治雜誌《Politico》在美國的盟國中進行了一項跨國的民意調查，結果很有意思。

其調查問題是：你認為中國還是特朗普治下的美國更可倚靠？加拿大57%回應者相信中國比美國可靠，認為美國更可靠的只有23%；德國認同中國較可靠的有40%，美國較可靠的有24%；法國認同中國的有34%，認同美國的有25%；就連美國最親密的盟國英國，信任中國的有42%，信任美國的只有34%。

民調：美盟友認為，華比美更可靠

這是西方社會民意的很大變化，過去多年，西方媒體唱衰中國不遺餘力，但終究擋不住時代巨輪的轉動。要知道，這項抽樣調查，是在美國發動對伊朗侵略之前進行的，要是今天做，結果恐怕對美國更加不利。

美國主要盟國的人民認為，中國比特朗普治下的美國更可倚靠。(AP)

美國在整個世界謀求霸權，但連她的盟國也認為她比不上中國那麼靠得住，以後她如何稱霸、如何自稱是民主的燈塔？美國陷此困境，除了是外交政策倒行逆施、處處盛氣凌人外，最重要的恐怕是世界人民開始質疑她的實力是否比得上中國。

人民受到一個惡霸欺負時，常會希望有位武藝高強的大俠出來主持正義，懲戒這名惡徒。今天在美國的盟友中，認為中國才是大俠的竟然比美國更多，但這裏有一關鍵點，光是有行俠仗義之心還不夠，有無實力同樣重要。在世界不少人民眼中，美國的實力正在下降，中國的正在升起，能對付得了美國，若非如此，他們怎敢相信中國可以倚靠？

全球74戰略科技，中國領先66項

中國有甚麼實力足可使到世界人民信任她？這方面的指標很多，澳洲智庫ASPI列出了數據，指出現時世上74種戰略上最重要的科技中，中國領先的佔了66項。若論製造業生產，中國的家電用品產值超過全球的50%，機器人超過70%，智能手機超過75%，光伏器材90%，汽車35%，造船69%，連備受打壓的半導體也超過了16%。曾幾何時，日本的不少工業產值也超越過美國，但今天，中國卻把美國及日本都遠遠拋在後面了，美國及日本不少人對中國眼紅忌憚，並非怪事；可怪的，只是華人社會中有一部分心智蒙了豬油的，總是無法接受上述這些可輕易求證的事實。

中國近年在科研上突飛猛進，不少技術領先全球。(AP)

中國如何做到？幾個月前，我在網上蹓躂，尚見到美國的政客大放厥詞，說中國人並無創新能力，甚麼技術都是把別人的抄過去或乾脆偷過去。中國在多個領域早已世界領先，這意味著有些技術中國有，別國沒有，這如何抄、如何偷？可見這些政客與世界已嚴重脫了節。不過，我們要承認，技術上的進步，其重要泉源是基礎科學不斷湧現的新發現，在19世紀至20世紀初，英國與德國是做得最好的，但近百年來，最好的大學與科研機構，大多數都在美國，他們基礎性的科研貢獻，非常巨大，這也是美國國力過去一直維持強大的底因。技術突破與創意湧現，離不開基礎研究，中國今天的基礎研究有進步嗎？

只要一看數據，我們都難免大吃一驚，中國有如脫胎換骨，進步之快，使我們很難適應過來。基礎科研的成績，較簡單的指標是利用《自然》雜誌所編撰的「自然指數」，它把全球質量最高的頂尖科學期刊都找來，看看哪一個國家或哪一所大學發表的論文最多。學術界都知道，在這些地方能發表的文章，必須有創新的理論或發現，否則不可能刊登。根據2025年發表的「自然指數」，在2024年排名最高的十所大學依論文多少的次序是：哈佛、中國科技大學、浙江大學、北京大學、中國科學院大學、清華大學、南京大學、上海交通大學、中山大學與復旦大學。

你沒看錯，全球十大中，只有一所美國的大學，中國有九所，連史丹福也只是12，麻省理工只是13，香港沒有一所能進前50，但城大、港大、科大都在前100名內，也算有個交代。

2024年，北京大學在頂尖科學期刊發表論文的數量為全球第四多。(AP)

這些排名只局限於基礎科學研究，每年的先後次序也大有波動，不需太過認真，但2025年的排名十居其九是中國的，2016年那次，美國能入十大的有五所大學，中國的只有一所，變化卻是顯著的。

麻省理工的前校長萊夫(L. Rafael Reif)今年4月1日在《外交事務》再次發表了篇鴻文，題為「美國正在輸掉創新競賽，為何科學的未來屬於中國」，指出中國大幅增加對基礎科學研究的投資，2023年已高達570億美元（經購買力調整），等於2013年的四倍，今年的財政預算中又比去年增撥16.3%。反觀美國，卻走上自毁長城的路徑。

特削科研經費，美創新競賽跑輸

2023年美國用上780億美元在基礎科研之上，不可謂不多，但特朗普(Donald Trump)政府對科研卻似乎懷有敵意，有14億美元項目被他大手一揮，搞不下了。更嚴重的是，科研上他政治掛帥，哪所大學的師生對他不多支持，經費便被削掉；哪門學科，例如綠色能源或與環保有關的，被削至體無完膚。美國的科研人才一向倚賴外國人才，過去20年，理工科的38%博士學位是外國學生取得的，過去25年，美國40%的科學領域諾貝爾獎得主都是新移民，但特朗普對外國的人才不斷刁難，萊夫對此十分感嘆，但從中國內地及香港的角度看，這都無異是吸納人才的天賜良機。

特朗普在科研上政治掛帥，哪所大學的師生對他不多支持，便大削其經費。(AP)

中國在科研上走的路很對，成績也突出，但大方向正確並不意味著沒有差錯。大量經費意味著有重大利益，利益配置的機制多存可詬病之處，若能根除，將來可更上一層樓，以後有機會再談。

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【知識庫】美盟友轉向中國，怎影響中國經濟？

－貿易順差創新高：2025年中國貿易順差達1.2萬億美元，顯示美國盟友加深與中國的經貿往來。

－出口市場多元化：中國對美出口下降兩成，但對歐盟增長8.4%、對東南亞增長13.4%，顯示盟友與中國的合作抵銷美國市場損失。

－投資環境改善：中國擴大外資市場准入，外匯流入量於2025年12月達1001億美元，創歷史新高。

－人民幣國際化：超過一半跨境交易以人民幣結算，國際銀行提升人民幣流動性，美元吸引力下降。

（本文原載於4月24日《香港經濟日報》）