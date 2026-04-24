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特朗普又TACO
股市動向

特朗普又TACO

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　特朗普之前講好會在4月23日結束與伊朗的談判，談不攏就炸伊朗回到石器時代，但到期時，特朗普又TACO（退縮）。今次的原因好堂皇。

 

　　特朗普聲明：

 

　　基於伊朗政府已經出現嚴重分裂--這並不令人意外--並且應巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾，以及總理謝里夫的請求，我們被要求暫停對伊朗的攻擊，直到他們的領導人與代表能提出一個統一的方案為止。

 

　　因此，我已經指示美國軍隊繼續進行封鎖，並在其他各方面保持全面戒備、隨時應戰，並將延長停火，直到他們的方案提交，並且談判無論結果如何完成為止（見圖）。

 

　　伊朗一直衰在高層不團結，有想乞和的，有想硬扛的。今時特朗普就謂要等到伊朗高層定調好了，才再攻或撤。

 

　　周二（21日），在美伊在巴基斯坦舉行第二輪和平談判的計劃破裂後，特朗普延長了臨時停火協議。特朗普聲稱伊朗領導層四分五裂。他表示，停火協議將持續有效，直到伊朗領導人提出一項結束與華盛頓和以色列敵對行動的統一方案。

 

　　停火協議的延長凸顯了局勢緩和前景的不確定性。雖然此舉推遲了逼在眉睫的軍事打擊風險，但也表明目前尚未取得能夠徹底開放霍爾木茲海峽、允許商船通行的明確外交突破。

 

　　Rapidan Energy總裁Bob McNally表示，伊朗領導層或許四分五裂，但其運作仍在進行。McNally說，德黑蘭政權自信地認為自己在與特朗普的博弈中佔據上風。McNally稱：「他們準備忍受六個月的煎熬，以繼續扼住這條命脈，等待油價進一步上漲，最終導致股市下跌。他們認為他們最終會在這場衝突中倖存下來，不僅能給別人一個教訓，甚至可能還能控制霍爾木茲海峽。」

 

　　展望後市，市場關注焦點將集中於兩個關鍵變數：其一，美國方面是否會對伊朗扣押船隻採取軍事或護航回應；其二，特朗普政府與伊朗之間能否重啟涉及解除海上封鎖細節的實質性談判。分析人士認為，在霍爾木茲海峽通航自由度得到實質性恢復之前，原油價格的地緣政治溢價難以輕易消退，百美元油價或將成為短期市場的新均衡區間。

 

　　一個受外勢力欺凌的國家，一直都有這些主和/主戰的分歧，中國歷朝見之不鮮。就算在抗日期間，日軍雞碎咁多軍隊能在中國肆虐，是少不了漢奸與偽皇軍的支援。陰功，偽皇軍人數，是較日皇軍還多。

 

　　如這些偽皇軍肯灑熱血，不怕死硬扛，中國就可以早早打趴日軍，早早結束了日軍侵華之戰。伊朗今時亦是在這個混沌之間，伊朗高層會否自作孽，走著瞧。

 

特朗普又TACO

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特朗普又TACO

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#特朗普#伊朗#巴基斯坦#美國#以色列#軍事衝突#地緣政治#油價#股市#第二次世界大戰#外交#和平談判#TACO#中東#中東戰火#中東局勢#停火談判#停火協議
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