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九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡
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九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:九巴

　　全新開篷巴士遊打卡！九巴將於4月25日推出全新「九巴遊香港」開篷巴士路線「天際漫遊」HK2，新路線無論對旅客或本地人有吸引力。遊客乘著路線HK2開篷巴士，可以在上層空間360度飽覽昂船洲大橋和青馬大橋兩座標誌性的宏偉基建，加上路線由黃昏開出，遇上好天氣拍出日落美景話咁易。回程時，開篷巴士更從橋底穿過汀九橋，及夜遊大角咀和旺角於舊式大廈間穿梭。

 

　　4月25日起九巴推出全新「九巴遊香港」開篷巴士路線「天際漫遊」HK2。路線HK2由九龍站出發，經過尖沙咀、高鐵西九龍站等旅客熱點後，駛上西九龍公路，通過昂船洲大橋和青馬大橋兩座香港標誌性大橋。大家可以全新角度，欣賞世上其中一條最大跨度的雙塔斜拉橋和行車鐵路雙用的懸索吊橋的磅礡氣勢。

 

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

九巴4月25日起推出全新「九巴遊香港」開篷巴士路線「天際漫遊」HK2。

 

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

「九巴遊香港 - 天際漫遊」HK2由九龍站出發，通過世上其中一條最大跨度的雙塔斜拉橋——昂船洲大橋，在大橋上一次過飽覽港島和貨櫃碼頭景色。

 

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

 

　　「九巴遊香港 - 天際漫遊」HK2最大賣點，巴士每日傍晚至晚上從九龍站及尖沙咀開出，九龍站開每日5:15 pm– 10:15pm，每60分鐘一班開出。畀個小貼士大家，只要把握日落時間，便可以在大橋上欣賞日落和魔幻時刻，以大橋宏偉景色為背景瘋狂打卡。回程時，遊客可在青馬大橋上觀賞世界第一條三塔式斜拉索橋——汀九橋，當駛上青衣北岸公路時，更可以從橋底穿越汀九橋，近距離感受它的壯麗。

 

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

「九巴遊香港 - 天際漫遊」HK2由九龍站出發，通過世上其中一條最大跨度的雙塔斜拉橋——昂船洲大橋，在大橋上一次過飽覽港島和貨櫃碼頭景色。

 

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

「九巴遊香港 - 天際漫遊」HK2來回程均會駛過屬全球跨度最長的行車鐵路雙用懸索吊橋之一——青馬大橋。

 

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

回程時，開篷巴士駛上青衣北岸公路時，從橋底穿過世界第一條三塔式斜拉索橋——汀九橋，近距離感受大橋的壯麗。

 

九巴開篷巴士遊︱HK2新路線360度飽覽昂船洲＋青馬大橋＋黃昏日落夜景打卡

開篷巴士之後會駛上西九龍走廊，沿線經過西九龍填海區，在大角咀和旺角的舊式大廈間穿梭。

 

天際漫遊HK2（全新）

九龍站開︰每日︰17:15 – 22:15（每60分鐘一班）

路線︰九龍站→尖沙咀→高鐵西九龍站→昂船洲大橋→青馬大橋→西九龍走廊→油麻地→高鐵西九龍站→九龍站

全程收費︰$58.4

註︰持有九巴月票的乘客可以全程車費之二七折乘搭路線

 

　　除此之外，九巴開篷巴士「城市魅力」HK1路線途經九龍半島的多個著名景點，包括西九文化區、廟街、龍翔道眺望處、黃大仙祠及九龍，無論是旅客或香港人都值得以全新角度一遊。

 

「九巴遊香港」路線資料︰

 

路線 服務時間  主要途經地點 全程收費

城市魅力

HK1

日景班次

尖沙咀碼頭開︰

每日：10:00 – 17:00

每30分鐘一班@

 尖沙咀碼頭→西九文化區→佐敦→油麻地→旺角→太子→深水埗→黃大仙→九龍城→尖沙咀碼頭 $40#

城市魅力

HK1

夜遊班次

尖沙咀碼頭開︰

每日︰17:30 – 23:00

每30分鐘一班@

 尖沙咀碼頭→西九文化區→佐敦→彌敦道（油麻地→旺角→尖沙咀）→尖沙咀碼頭   $40#

天際漫遊

HK2

（全新）

九龍站開︰

每日︰17:15 – 22:15

每60分鐘一班@

 九龍站→尖沙咀→高鐵西九龍站→昂船洲大橋→青馬大橋→西九龍走廊→油麻地→高鐵西九龍站→九龍站 $58.4#

 

查詢︰九巴顧客服務熱線2745 4466

https://www.kmb.hk/index.html

 

Tags:#九巴#開篷巴士#昂船洲大橋#青馬大橋#打卡熱點#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
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