歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
騙徒Threads出post「免費送『法官女神』紀念品」，fans中伏5分鐘被轉走超過$3萬元港幣
騙局大拆解
理財智慧

騙徒Threads出post「免費送『法官女神』紀念品」，fans中伏5分鐘被轉走超過$3萬元港幣

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　近期大家都喜歡玩Threads，騙徒亦非常活躍找「獵物」，當中最常見的手法就是扮免費送禮物，引誘受害人到其他通訊軟件溝通，誘導他們點撃假連結再進行詐騙。最近就有一名受害人因為誤信騙徒在Threads的「免費送法官女神紀念品」post，而損失超過$3萬元港幣！

 

　　近期電視劇《正義女神》風靡全城，不少人都成為「言官」（佘詩曼）的粉絲。其中有一位忠粉在Threads見到一個「免費送女神紀念品」的post，因一時心癢主動私訊騙徒，結果中伏，於短短5分鐘內就被騙徒呃走超過3萬元港幣！ 

 

　　騙徒手法：

 

　　1.    出post用「免費」字眼做餌引誘事主離開平台繼續溝通

　　2.    聲稱紀念品要運費及填寫資料

　　3.    用假連結誘導事主進入假網站，一入去就彈出「訂單被鎖，請找LINE客服解鎖」

　　4.    騙徒扮假客服用Line打電話聯絡事主，聲稱3至5分鐘跟步驟做即可解鎖

　　5.    首先叫事主打開「PayMe」輸入騙徒的銀行號碼及户口名

　　6.    再讀出一串數字聲稱「驗證碼」，指示事主於「港幣後空白位置」輸入，就可以解鎖認證，但實際上為轉賬金額

　　7.    當騙徒收到騙款後，即時人間蒸發

 

　　警方提醒大家：

 

　　●    任何「免費送禮」要求你先付運費或「認證」，就要提高警惕

　　●    驗證碼不等於轉賬金額，輸入時緊記留意

 

騙徒出post「免費送《正義女神》紀念品」，fans中伏5分鐘被轉走超過$3萬元港幣

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#Threads 騙案#正義女神#理財智慧#熱話#理財#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#Threads#假連結#假驗證碼#假冒客服#PayMe
Add a comment ...Add a comment ...
匯豐發現偽冒「HSBC RM Chat」WhatsApp帳戶！提醒客戶：官方帳戶有「藍剔」
更多騙局大拆解文章
匯豐發現偽冒「HSBC RM Chat」WhatsApp帳戶！提醒客戶：官方帳戶有「藍剔」

投票區

傳惠康擬收購百佳
173
|
1

你認為百佳與惠康合併最終是否有可能實現？

有可能
62%
不太可能
37%
無意見
1%
投票期：2026-04-20 ~ 2026-05-20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處