騙徒Threads出post「免費送『法官女神』紀念品」，fans中伏5分鐘被轉走超過$3萬元港幣

近期大家都喜歡玩Threads，騙徒亦非常活躍找「獵物」，當中最常見的手法就是扮免費送禮物，引誘受害人到其他通訊軟件溝通，誘導他們點撃假連結再進行詐騙。最近就有一名受害人因為誤信騙徒在Threads的「免費送法官女神紀念品」post，而損失超過$3萬元港幣！

近期電視劇《正義女神》風靡全城，不少人都成為「言官」（佘詩曼）的粉絲。其中有一位忠粉在Threads見到一個「免費送女神紀念品」的post，因一時心癢主動私訊騙徒，結果中伏，於短短5分鐘內就被騙徒呃走超過3萬元港幣！

騙徒手法：

1. 出post用「免費」字眼做餌引誘事主離開平台繼續溝通

2. 聲稱紀念品要運費及填寫資料

3. 用假連結誘導事主進入假網站，一入去就彈出「訂單被鎖，請找LINE客服解鎖」

4. 騙徒扮假客服用Line打電話聯絡事主，聲稱3至5分鐘跟步驟做即可解鎖

5. 首先叫事主打開「PayMe」輸入騙徒的銀行號碼及户口名

6. 再讀出一串數字聲稱「驗證碼」，指示事主於「港幣後空白位置」輸入，就可以解鎖認證，但實際上為轉賬金額

7. 當騙徒收到騙款後，即時人間蒸發

警方提醒大家：

● 任何「免費送禮」要求你先付運費或「認證」，就要提高警惕

● 驗證碼不等於轉賬金額，輸入時緊記留意

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）