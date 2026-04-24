榜首大戰，曼城贏信心戰術；力爭反彈，槍手強攻紐卡素

上星期英超榜首大戰，曼城在主場擊敗阿仙奴，賽果表面上是三分之差，實際上卻揭示兩支爭標球隊在信心、成熟度與臨場應對上的差距。這不單是一場技術層面的較量，更是一場心理與氣勢的比拼，而在這個層面上，曼城明顯佔了上風。

阿仙奴並非踢得一無是處，但他們踢得不夠果斷、不夠相信自己。榜首大戰從來不是技術較量，而是心理比拼。

阿仙奴在比賽中顯得過份謹慎，反而放大了自身壓力；相反，曼城早已經習慣這種處理壓力的狀態，過去幾年數次後來居上奪冠，就證明曼城在榜首大戰贏波是合理的。

有報道指阿迪達在離開曼城後，與哥迪奧拿的私下聯繫迅速減少。報道的形容詞是「radio silence（長時間沒有互動）」，但這並非決裂，而更應該是阿迪達刻意與曼城保持距離，避免被視為仍活在哥帥影子下。

從戰術層面而言，哥迪奧拿今場的部署針對性極強。他放棄了慣常的 3-2-4-1 控場結構，改以更直接的 4-2-4 形態 展開進攻，目的非常清晰——用兩翼速度，以及拉闊進攻闊度打擊阿仙奴的邊路防守。阿仙奴的 4-3-3 體系一向講求中場控制，但上星期踢兩閘的莫斯基拉與軒卡比都只是客串，而且並非以速度見稱，當曼城把進攻重點放到兩翼，阿仙奴的防線立刻顯得吃力。

曼城前場四人組在轉換時站位貼近阿仙奴的弧頂，形成即時壓迫與反擊威脅，迫使阿仙奴的兩閘無辦法出擊，結果進攻模式斷裂。邊路上不去，中路亦被人數優勢壓制，球權一旦失去，便要立即面對曼城快攻。這是哥迪奧拿精心設計的戰術，並非單純運氣。

反觀阿迪達的應對，成為賽後討論焦點之一。

最受批評的，不是他的排陣，而是換人時間太遲。當曼城逐步掌控節奏、阿仙奴中前場活力下降時，阿迪達仍選擇觀望，希望戰局自行回穩。這種「再等一等」的心態，在聯賽後段、尤其是榜首大戰中非常致命。等到他真正作出換人調整時，比賽時間所餘無幾，正如以前都提及過75分鐘才換人，只餘下大約20分鐘時間，他到底希望上場的球員能貢獻甚麼？

對於爭冠，即使在落後9分的時候，哥迪奧拿仍強調「It’s never over until it’s over, and we are still here。」這是哥迪奧拿對於爭奪冠軍的最大核心思維，也是為何他在多年來能夠一直後來居上奪冠的原因：比賽是一場一場來的，必然戰鬥到最後一輪。

加上週中曼城擊敗般尼再次全取三分，正式超越阿仙奴升上榜首，爭標形勢看似出現逆轉。這正正呼應了上星期所講：每年四月，往往是曼城最穩定、得分最高的月份。他們熟悉如何在衝線階段提升強度、減低犯錯率，當進入「正路」後，曼城的連勝能力確實令人驚訝。從過往經驗而言，曼城後上奪冠，並非全無可能。

然而，若單憑情緒與直覺判斷爭標走勢，很容易忽略數據背後的現實。根據英超官方超級電腦模型推算，阿仙奴目前仍然擁有超過七成的奪冠機率，這個預測並非對曼城不尊重，而是建立在賽程與現實條件之上。

阿仙奴最大的優勢，在於未來賽程的地理與體能條件。撇除歐聯作客馬德里體育會這一場高強度比賽，其餘聯賽全部是在倫敦舉行，不是在主場，就是對手（富咸和水晶宮）同樣位於倫敦，舟車勞動的消耗相對有限。在爭標最後階段，少一次長途作客，就等同多一次完整備戰，這是實際而重要的優勢。

阿仙奴和曼城餘下英超賽程，兩隊一樣有3個主場和2個客場，但值得留意的是，曼城打入決賽的機會，決賽是在5月16日，而原先該周作客般尼茅夫的比賽有可能改在之後星期二，到時曼城就有機會在最後一星期，8日踢4場賽事（加上星期五對水晶宮），絕不輕鬆。

第二個關鍵，在於對手質素。阿仙奴餘下的聯賽對手，幾乎全部來自中下游，幾乎沒有搶分壓力；相反，曼城之後要面對的，全部都是要爭取歐洲賽資格的球隊，包括賓福特、般尼茅夫、愛華頓、水晶宮和維拉——這類對手未必一定擊敗曼城，但極有可能令其失分。爭標從來不是「誰能連勝得最多」，而是「誰失分最少」，從這一層面看，阿仙奴仍然佔優。

總結而言，曼城後上反超，確實符合他們一貫的爭標模式，而且經驗與穩定度都在阿仙奴之上；但這並不代表阿仙奴必然無冠。只要阿仙奴能在餘下賽事中維持紀律與專注度，他們絕對有能力把榜首位置搶回來。

英超爭標，遠比一場榜首大戰複雜。真正的爭冠分野，不在一場比賽，而在接下來餘下的5場賽事、450分鐘的專注度。

最近社交媒體又再翻出哥迪奧拿受訪期間提及老對手高普的訪問。這關訪問是2025年11月的，哥迪奧拿再迎接自己第1000場執教賽事之際的一個例行記者會，哥帥談及高普，毫不掩飾地講，自己近十年執教巔峰期的推動力，其中一個核心來源，正是高普，兩人識英雄重英雄的重點是，「不論是他的球隊，還是我的球隊，大家都在努力追求極限。」

本週焦點

回到本週聯賽焦點，阿仙奴主場迎戰紐卡素，是一場不容再失的比賽。紐卡素近況一般，而阿仙奴在心理上必須證明自己沒有因被反超而動搖。

阿仙奴和紐卡素最近5次對賽，阿仙奴贏3場，紐卡素贏2場，而紐卡素所贏2場都是主場，今場阿仙奴主場應該更有優勢。而槍手過去5場對賽攻入7球，相反紐卡素只入4球，證明槍手應該有波入，如何做好防守才能致勝。

以質素來說，阿仙奴理應較紐卡素強，但關鍵是紐卡素兩翼同樣出色，阿仙奴如何汲取上星期被曼城兩翼突襲的教訓，控制紐卡素的進攻，才是阿仙奴最終能否全取3分的關鍵。

至於足總盃四強方面，曼城對修咸頓，實力與經驗明顯佔優，理論上應可順利過關；另一邊車路士迎戰列斯聯，單論陣容質素亦是車路士較高，只要避免自亂陣腳，晉級機會仍然在手。

曾經的阿仙奴天才韋舒亞早前率領盧頓奪得英格蘭乙組聯賽錦標賽冠軍，為其教練生涯寫下重要一頁。韋舒亞講求地面組織與高位壓迫，年輕球員在嚴謹戰術框架下亦保留創造力。韋舒亞在調教細節與臨場應變方面展現成熟一面能在關鍵時刻作出果斷調整。這項錦標不僅肯定了他的領導能力，也讓外界對他未來在教練路上的發展投以更高期望。