香港博物館4大必看展覽︱藝術館莫奈《睡蓮》＋歷史博物館「香港故事」展＋《蒙娜麗莎》沉浸式體驗＋科學館35周年展

近日天氣不穩，假日好去處首選博物館遊！位於尖沙咀的香港藝術館、香港歷史博物館及香港科學館最近不約而同有新展覽，免費睇莫奈《睡蓮》真跡，「香港故事」展懷舊場景打卡之餘，仲可以欣賞科學館鎮館之寶「能量穿梭機」限定表演，節目豐富。而五一假期推介大家參觀香港文化博物館《香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》，沉浸式體驗光影劇場內的蒙娜麗莎影像，投入主題多媒體互動裝置及遊戲，走進蒙娜麗莎的世界！

香港藝術館．莫奈《睡蓮》真跡

近日文藝界大事一定係，法國印象派大師莫奈《睡蓮》真跡免費睇！香港藝術館「園美生活——中外園林藝術」展覽於已經舉行，展覽重點之一是莫奈兩幅睡蓮真跡。展覽首度在港匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館合共106件套精選畫作和文物，以造園、遊園、賞園為軸，帶領觀眾參觀清帝乾隆、法國國王路易十四等王公貴胄的豪華花園，漫遊克勞德・莫奈、張大千及文徵明等文藝大師筆下的浪漫庭園。

芝加哥藝術博物館藏克勞德．莫奈的《睡蓮池》。

芝加哥藝術博物館藏克勞德．莫奈的《睡蓮》。

兩大必看亮點

• 芝加哥藝術博物館藏克勞德．莫奈的兩幅真跡

• 法國及意大利多間著名文博機構的藝術珍品

另外，期間限定的手作園林材料將隨展覽小冊子附送，觀眾可透過小冊子上的二維碼下載製作步驟及紙樣，挑選自己喜歡的園林元素，設計專屬「花園」，延續觀展體驗。香港藝術館亦將舉行一系列特備節目，包括導賞團、講座及工作坊。

展覽特設教育角，結合科技，重新演繹經典的蘭亭雅集場景，帶來沉浸式體驗。

莫奈《睡蓮》真跡4.24起香港藝術館免費睇＋乾隆皇帝＋張大千畫作同場亮相

香港歷史博物館．全新「香港故事」展覽

香港歷史博物館全新常設展覽「香港故事」剛於4 月初同大家見面，網上大獲好評，展覽以四大主題為策展脈絡──「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」及「國際都會」，設共十個展區，以逾2,800件珍貴展品，包括文物、歷史照片、影片及多媒體互動裝置等。

焦點打卡位包括雙層電車、復刻版七十年代徙置區單位實景，你更可走在繁華璀璨的霓虹街道上，於冰室、戲院、書報攤等不同場景拍照。展區還有舊啟德機場離境區的設計，大家可坐於椅子抬頭望機械翻轉式航班資料顯示牌，回憶滿滿！免費公眾導賞服務將於5月9日開始，全程約1小時，每團名額20人，先到先得。參觀者須於導賞時段開始前一小時內到一樓大堂導賞服務處索取籌號，以預留登記名額。

四大必看亮點

• 雙層電車、復刻版七十年代徙置區單位實景

• 舊啟德機場機械翻轉式航班資料顯示牌打卡

• 「香港製造」經典產品

• 南丫島出土的國寶級「牙璋」

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團

香港科學館．能量穿梭機35周年限定版

就在香港歷史博物館附近的香港科學館亦有新展覽，適逢香港科學館35周年 ，香港科學館籌劃了一連串豐富的展覽與活動。「鎮館之寶」高22米的能量穿梭機，帶來期間限定「能量X光影」旅程，童年回憶番晒嚟！館方與香港大學創新學院團隊攜手合作，精心製作靈感來自物理學中四種基本粒子的橙、藍、綠、紫四色光球，在貫穿科學館四層展廳、全長1.6公里的軌道上奔馳流轉。

能量穿梭機35周年 限定升級版裝置表演，貫穿香港科學館四層展廳。

四色光球靈感來自物理學中的四種基本粒子——夸克、輕子、規範玻色子及希格斯玻色子，展現物質與能量的交織。

兩大必看亮點

• 兩星期限定「 能量穿梭機35周年 限定升級版」

• 野外生態攝影年展

香港科學館35周年展覽以「樂在科學‧無限趣味」為主題，大家可以走入時光隧道，回顧科學館的發展軌跡。

地下特備展覽廳則舉行野外生態攝影年展，展出由倫敦自然歷史博物館主辦的第61屆「野外生態攝影大賽」中，來自全球攝影師的得獎作品。

能量穿梭機35周年 限定升級版

日期：4 月17日至4 月29日

操作時間：11am、2pm、5pm

香港科學館35周年展覽

展期：4 月17日至7 月15日

地點：一樓大堂

野外生態攝影年展

展期：4月17日至9 月2日

地點：地下特備展覽廳

香港文化博物館． 蒙娜麗莎沉浸式展覽

今個5月走進蒙娜麗莎的世界！香港文化博物館與法國五月藝術節，帶來焦點展覽《香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》，將於5月1日至7月27日舉行。市民可免費入場參觀，沉浸式體驗光影劇場內的蒙娜麗莎影像，投入主題多媒體互動裝置及遊戲。除此之外，展覽亦特別展出法國和意大利著名文博機構借展的文藝復興時期珍品，包括達文西手稿，令人大開眼界，你更可參加一系列專題講座及免費放映會。

兩大必看亮點

• 香港限定沉浸式體驗，拆解經典名作《蒙娜麗莎》

• 多件文藝復興瑰寶展品，包括達文西和其他大師真跡

香港文化博物館︱蒙娜麗莎沉浸式展覽免費睇！光影劇場＋互動裝置＋達文西手稿＋免費放映會

