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帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券
美食情報
美食優惠

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:帝苑餅店

　　帝苑餅店的蛋糕出名好食，特別是拿破崙蛋糕，每次經過都見到蛋糕櫃內有數十個「列陣」，非常震撼！剛剛見到帝苑餅店的官網推出優惠，指定蛋糕8折，更包括芒果拿破崙，折後只是$390.4！而且除了於帝苑餅店取貨外，更可選擇到銅鑼灣世貿、中環IFC或觀塘The Millennity自取，全部都免運費，又抵食又方便！

 

　　不知道大家有無同感，很多IG shop的蛋糕又貴又唔好食，我中過幾次伏之後，都會選擇訂酒店餅店的蛋糕，雖然部分比較貴，但起碼品質一定有保證！不過，帝苑餅店出名CP值高，好食之餘，定價非常合理，所以極受歡迎。

 

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

帝苑餅店推出優惠，指定蛋糕8折，最平是Tiramisu，折後只需$352！

 

　　這次的8折優惠只限於4款蛋糕──芒果拿破崙、Tiramisu、雜果撻及黑森林蛋糕，大家絕對要把握機會，訂來慶祝生日也好，慶祝母親節都好，最緊要快手，因為不知道（官網無寫明）優惠期到幾時！暫時見到，取貨日期最遲可以選擇6月9日（觀塘7月6日）。

 

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

芒果拿破崙（1磅-5磅）
8折後 $390.4-$1,952／原價 $488- $2,440

 

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

Tiramisu（1磅／2磅）
8折後 $352-$704／原價 $440-$880

 

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

雜果撻（1磅）
8折後 $374.4／原價 $468

 

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

黑森林蛋糕（1磅／2磅）
8折後  $374.4-$748.8／原價 $468-$936

 

留意，凡購買任何磅裝蛋糕，可享以下優惠：

●    獲贈價值500港幣的酒店餐飲券（領取蛋糕時發放）
●    以7折優惠加購指定曲奇（包括杏仁酥、芝麻蛋卷、牛油蛋卷、腰果酥、肉桂核桃酥）

 

　　另外，指定的件裝蛋糕同樣有折，更低於8折！「時令糕點組合（4件裝）」包括：70%香濃朱古力脆脆蛋糕、美式芝士蛋糕、鮮果拿破崙、櫻花白豆士多啤梨蛋糕，原價$251，減價後$200。「時令糕點組合（6件裝）」包括：意大利芝士蛋糕、士多啤梨卷蛋、櫻花紅豆芝士蛋糕、開心果芝士蛋糕、斑蘭芒果糯米飯蛋糕、黑森林蛋糕，原價$381，減價後$290。

 

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

時令糕點組合（4件裝）$200（原價 $251）

 

帝苑餅店蛋糕8折：芒果拿破崙$390、Tiramisu $352！尖沙咀／銅鑼灣／中環／觀塘自取免運費！另送$500酒店餐飲券

時令糕點組合（6件裝）$290（原價 $381）

 

免運費取貸點：

●    尖沙咀 帝苑酒店大堂
●    銅鑼灣 世貿中心L1-03號
●    觀塘 The Millennity 10樓（星期一至五）
●    中環 國際金融中心 L1/ Kiosk LA7

 

帝苑餅店

網址：https://eshop.rghk.com.hk/zh-hant/product-category/fine-foods/cakes/

Tags:#美食情報#美食優惠#母親節蛋糕2026#母親節蛋糕#酒店蛋糕#帝苑餅店#Tiramisu#拿破崙蛋糕#黑森林蛋糕#散水餅
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