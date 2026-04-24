vivo X300 Ultra｜專業影像創作旗艦，蔡司雙2億鏡拍出電影級畫面

vivo新推出的X300 Ultra為年度旗艦，主打「蔡司電影感，為創作而生」，拍攝功能是現時市場上最強的一款手機，定位比一般旗艦手機更偏向專業影像創作。即使定價過萬元，但仍不乏支持者。

X300 Ultra外觀與同系的X300 Pro相若，機身支援IP68及IP69防水防塵，並提供草原綠、雪峰白及火山黑三種配色。機背鏡頭模組帶有相機感設計，配合金屬質感及細緻紋理，觀感比一般手機更有攝影器材味道。手機設有3,168 × 1,440解像度的6.82吋AMOLED熒幕，支援1-144Hz自適應刷新率、4,500nit峰值亮度及P3色域顯示等。

X300 Ultra熒幕上方設有5,000萬前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能，且用3D超聲波來提高解鎖效率。

X300 Ultra外觀與同系的X300 Pro相若，是次提供草原綠、雪峰白及火山黑三種配色。

X300 Ultra內置VS1+ 專業影像晶片，並擁有三個蔡司鏡頭與原色鏡頭。

機頂設有揚聲器。

X300 Ultra用上Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，搭配16GB記憶體及有512GB、1TB版本，並支援額外16GB記憶體融合技術。安兔兔實測取得381萬分，整體效能表現屬現時Android旗艦頂級水平。手機亦內置6,600mAh藍海電池，支援100W有線閃充及40W無線充電，長時間拍片或高負載使用也勝任有餘。

採用USB Type-C介面，支援100W有線閃充及40W無線充電。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

X300 Ultra支援雙SIM卡，更支援eSIM功能。

X300 Ultra可配合vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及vivo專業影像手柄使用，將遠攝能力進一步提升至等效400mm。

vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra必須在相機選擇鏡頭才能使用。

手機的相機介面與上代相同，提供最多100倍數碼變焦。

攝影系統是X300 Ultra的真正主角。手機配備2億像素35mm蔡司人文鏡頭、2億像素85mm蔡司雲台級APO長焦，另設5,000萬像素14mm超廣角及500萬像素vivo原色鏡頭。35mm鏡頭用上Sony LYTIA 901 1/1.12" 感光元件，支援CIPA 6.5級防震； 85mm長焦支援3°雲台級OIS光學防震、CIPA 7.0 防震及60fps自動對焦追蹤。

拍片方面，X300 Ultra支援全焦段4K 120fps 10 bit Log錄影，並支援Dolby Vision及專業錄影模式。用家可調校焦點、曝光、白平衡及ISO等參數，配合Film Style及Film Look電影效果，即使不經電腦後製，也可在手機內完成初步調色。加上專業四麥克風收音系統及演唱會舞台模式，拍攝表演時能兼顧畫面與聲音質素。

內置不同的AI相片後製功能。

X300 Ultra用上Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔實測有381萬分，整體效能表現屬現時Android旗艦頂級水平。

2億像素35mm蔡司人文鏡頭，畫質與細緻度有保證。

配合vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra，以400mm焦距拍攝能在尖少咀拍攝維港對岸的景色。

X300 Ultra亦可配合vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及vivo專業影像手柄使用，將遠攝能力進一步提升至等效400mm，適合拍攝演唱會、比賽及遠距離風景。順帶一提，即日至4月29日內於指定經銷商預訂X300 Ultra，可獲總值$4,197禮品，包括$200預訂賞、vivo Watch GT、12個月延保及碎屏保服務，另可以$1,888優惠價換購原價$2,998的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及vivo專業影像手柄套裝。

總結

X300 Ultra定價不菲，但它的重點並非單純堆砌規格，而是把蔡司雙2億像素鏡頭、全焦段4K 120fps電影級錄影、專業收音、強勁效能及增距鏡生態整合在一部手機之中。若經常拍攝演唱會、人像、旅遊短片或內容創作，X300 Ultra會是今年最值得留意的Android影像旗艦之一。

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：3,168 × 1,440像素，6.82吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/43/48 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 2億像素35mm蔡司人文主攝 + 5,000萬像素14mm超廣角 + 2億像素85mm蔡司APO長焦 + 500萬像素原色鏡頭

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,600mAh

體積：162.98 × 76.81 × 8.19mm

重量：232克

售價：$12,999 (512GB) / $13,999 (1TB)

查詢：vivo 2301 0999