粉嶺繞道東段5.3通車︱來往粉嶺繁忙時間快10分鐘＋龍躍頭交匯處行人天橋新地標

駕車人士好消息！粉嶺繞道（東段）將於5月3日早上8時通車，繞道通車後來往粉嶺龍躍頭、聯和墟及粉嶺公路，繁忙時段可節省約10分鐘車程，返工返學更快捷。除此之外，附近的龍躍頭交匯處行人天橋新地標亦已經啟用，方便市民橫過梧桐河之餘，其充滿時代感的設計，將成為北都新地標！

粉嶺繞道（東段）全長約四公里，是北部都會區（北都）發展中首個落成的大型運輸基建項目，將於5月3日（星期日）早上8時通車。繞道採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道及高架橋組成。走線由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區，成為連接新界北區與市區的重要繞道。

繁忙時段節省約10分鐘車程

繞道通車後，駕駛人士可取道新路線來往粉嶺龍躍頭、聯和墟及粉嶺公路，無須途經上水及粉嶺市中心的繁忙道路，在繁忙時段可節省約10分鐘車程。粉嶺繞道（東段）亦可有效分流粉嶺北新發展區未來的交通，減輕現時粉嶺及上水一帶主要道路的交通負荷，改善整體道路環境，提升北區道路網絡的運作效率。

走線由石湖新村開始，沿梧桐河畔延伸，繞過粉嶺北新發展區，並連接龍躍,頭交匯處，途經崇謙堂、塘坑一帶，及現有粉嶺公路，近九龍坑附近匯合。

龍躍頭交匯處 打卡新點

粉嶺繞道（東段）工程規模龐大，施工環境複雜。土木工程拓展署於「粉嶺繞道」下興建龍躍頭交匯處上的單車徑暨行人天橋，龍躍頭交匯處設計特別，中間環狀設計四通八達，方便市民橫過梧桐河，高空俯視非常有現代感，更有網民指配合燈光效果，有如爐氣爐頭點了火。日後市民可走在行人天橋，透過中空環狀仰望天空，以不同角度打卡，有望成為區內新地標。

工程屬「世一」級別，它是世界第一項工程應用S960超高強度鋼材興建的行人天橋。S960國產超高強鋼比一般鋼材輕巧堅固，強度是一般鋼材的約三倍，大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑重量，是全球首座使用該級別鋼材的行人天橋。此外，工程亦採用全港首次應用的橋樑平衡轉體技術，興建橫跨東鐵線鐵路的部分，大幅縮短施工時間並降低施工風險。

土木工程拓展署社交平台指，天橋近逸峯、安樂村工業區及新屋村的升降機已經於4月19日先行於粉嶺繞道（東段）開通前，率先開放予大家體驗龍躍頭交匯處的交通安排，而近龍躍頭的升降機已經於4月22日開放，天橋的四條樓梯將於5月或之前陸續開放。