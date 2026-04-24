1周部署 | 劉偉強：留意美股半導體風向，內銀料續吸資

嘉賓：中原資產管理投資策略師 劉偉強（莊主）

美伊和談前景未卜，港股續於26000點附近爭持，中原資產管理投資策略師劉偉強(莊主)於《一周部署》表示，恒指本周上試技術阻力位26410點，而國際油價企於91.8美元以上的關鍵位，惟費城半導體指數迭創新高帶動港股晶片股造好，尤其是中芯(00981)重上60元以上，華虹(01347)、半新股納芯微(02676)亦表現不錯。

下周密切留意兩個梯隊，一是美股半導體股會否回吐，從而影響港股的相關新經濟股，如果表現正常，中芯等升勢料可跟進；舊經濟股如內銀，近日表現硬淨，憧憬業績期續吸引資金流入做防守部署，走勢上建行(00939)料表現較好，其他則較反覆。

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