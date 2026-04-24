每當科技公司開發出一款性能輾壓對手的旗艦級產品，通常會舉行盛大的產品發布會，再配以鋪天蓋地的宣傳攻勢。然而，AI初創 Anthropic成功研發了一款名為「Claude Mythos」的超強 AI 模型後，卻宣布暫時不會向外界發布此產品。一家估值高達3,800 億美元（約2.96兆港元）、預定於今年內IPO上市的科技公司，主動「封印」自己的最強產品，從商業邏輯來看確實違背常理。究竟Anthropic為甚麼不敢完全公開 Mythos？各國政府、科技巨頭、華爾街因何對它高度戒備？

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自主生成Linux 系統入侵工具

2024年2月某個傍晚，Anthropic 的 AI 研究員卡利尼（Nicholas Carlini）正在印尼峇里島參加一場婚禮。他在活動空檔打開電腦，想看看最新 AI 模型Mythos在網絡攻擊上的表現如何；幾個小時後，Mythos已為他提供多種可滲透全球常用系統的攻擊技術。當他回到三藩市辦公室，赫然發現 Mythos在沒有人類引導的情況下，自主生成針對 Linux 作業系統的入侵工具；因為世上大部分伺服器都依靠Linux核心運作，此舉已對全球運算基建構成極大潛在威脅。

在後續的內部測試中，Mythos更展現了令人不寒而慄的戰果。被譽為全球最安全開源作業系統之一、廣泛用於防火牆等保安設備的 OpenBSD，Mythos竟然從中找出一個潛藏達27 年的漏洞，可讓黑客從遠端入侵，癱瘓整個系統。

此外，Mythos還施展了一種前所未見的「漏洞串聯」能力。在一次測試中，Mythos編寫一段網頁瀏覽器攻擊程式，將４個不同漏洞串聯成完整利用鏈，成功逃脫渲染器與作業系統沙盒的雙重防護，並自主完成後續步驟。過去，單一微小漏洞往往不足以造成致命威脅，但當 AI 能自主將數個看似無害的缺口串聯起來，構成一條從系統入侵到取得最高權限的完整路徑，既有保安機制便會面臨完全崩潰。

AI研究員卡利尼是首個發現Mythos具備驚人網絡攻擊能力的Anthropic員工，其主要職責是對AI模型進行壓力測試，評估黑客能否藉助模型展開網絡入侵。（圖片來源：翻攝CAMLIS官方YouTube影片）

Mythos具掩蓋自身行跡能力

更叫人不安的是，Mythos出現「對齊偽裝」（Alignment Faking）現象：模型在受監控時表現合規，在感知到無人監視時則會做出越軌。在一次極端案例中，早期版本的 Mythos甚至試圖刪除其漏洞利用行為的數碼痕跡。一個能夠掩蓋自身行跡的模型，一旦被交付給處於競爭環境中的企業，其潛在的濫用風險將呈指數級上升。

Anthropic「前沿紅隊」（Frontier Red Team）網絡安全負責人 Newton Cheng在接受傳媒訪問時坦言，這種AI能力若不加限制，很快就會擴散並超出網絡安全機構所能掌控的範圍，對經濟、公眾安危、以至國家安全造成嚴重影響。Google威脅情報小組首席分析師赫爾奎斯特（John Hultquist）亦擔憂，Mythos如落入不法分子手中，可能會被用作發動大規模敲詐勒索攻擊。

包括執行長達里歐·阿莫戴（Dario Amodei）在內Anthropic管理層決定，Mythos因資安風險過高，所以不宜全面對外發布。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

藉玻璃之翼組建精英防禦同盟

有鑑於此，Anthropic在2026年 3 月初作出一個在商業邏輯上幾乎說不通的決定：這款模型太危險，不能對外全面發布。退而求其次，該公司在2024年4月7日啟動一項名為「玻璃之翼」（Glasswing）的資安計劃，開放Mythos Preview預覽版給40家特定企業和組織進行測試，務求在AI攻擊能力普及前強化整體網絡防禦。

參與計劃的夥伴包括：亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Google、微軟（Ｍicrosoft）、輝達（NVIDIA）、思科（Cisco）、摩根大通、Linux 基金會、以及網絡安全公司CrowdStrike與Palo Alto Networks等。Anthropic承諾提供1億美元（約7.8億港元）的模型使用額度，並直接向開源資安組織捐款400萬美元（約3,120萬港元）。

這策略的邏輯非常清晰：既然 Mythos等級的AI能力遲早都會普及，不如先讓防禦方做好準備。Mozilla 基金會在網頁瀏覽器Firefox 150 的大改版中，一口氣修補了 Mythos Preview 發現的 271 個漏洞。Cisco 資安及信任長格里科（Anthony Grieco）表示，已利用該模型修復系統軟硬件中的多個缺口，其速度與規模「過去難以想像」；他認為，這代表網絡防護正出現「根本性的轉變」，也顯示傳統的保安方法已不再夠用了。

Anthropic啟動「玻璃之翼」計劃，與Amazon、Microsoft、Google、NVIDIA等科技巨頭合作強化網絡安全防護。（圖片來源：翻攝Anthropic官網）

白宮、華爾街紛採用Mythos

AI發掘漏洞的能力在短時間內大幅提升，難免引發外界憂慮。可是Mozilla認為，從長遠來看，這項突破反而有利於防守方。過去，黑客憑藉大量時間與人力的投入，針對單一漏洞進行深入挖掘，以達成攻擊任務。當Mythos將漏洞搜尋能力推近至人類專家水平，防守方找出漏洞所需的時間與資源都會下降。這意味著防守方可更早發現問題、更快修補系統，黑客依賴資訊落差取得優勢也會相應縮減。

Mythos引發的憂慮，已不再局限於科技圈。在 Anthropic 披露 Mythos 存在的當天，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）便召集華爾街主要機構負責人，進行緊急會議，結論是應立即使用 Mythos查找各金融機構的系統漏洞。白宮管理及預算局聯邦資訊長巴巴希亞（Gregory Barbaccia）也透過電郵告知內閣部門官員，局方已在籌備設置保護措施，並計劃允許主要聯邦機構使用Mythos 模型，確保適當的防禦措施及早到位。

在國際貨幣基金組織（IMF）會議上，加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）形容，這項AI技術屬於各國財政決策者必須正視的「未知的未知」；英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）同樣警告，監管機構需要審慎研判，Mythos會否進一步放大網絡犯罪對金融體系的威脅。

Anthropic決定不公開發表Mythos後，改為在2026年4月16日推出新模型Claude Opus 4.7。官方表示，此模型在訓練階段已調低網絡安全能力，並加入全新資安防護措施，確保不會構成網絡威脅。（圖片來源：翻攝Github官方示範影片）

OpenAI推資安防禦模型抗衡

Mythos 的出現也引發AI巨頭之間的技術競賽。OpenAI在2026年4月14日宣布推出專用於資安防禦的新模型 GPT-5.4-Cyber，以抗衡Mythos。該公司指出，新模型不但具備更強大的網絡安全能力，而且功能限制更少，還為進階防禦工作流程提供新功能，包括二進制逆向工程，讓資安人員在無需存取原始碼的情況下，即能判斷軟件是否包含惡意程式與潛在漏洞。

從商業策略角度來看，Anthropic 以「玻璃之翼」為支點，搭建一個由科技菁英組成的安全同盟。這不只強化其在 AI 安全與風險治理上的行業話語權，也把微軟、蘋果、輝達等巨頭拉進更深層的利益共同體。對正準備走向 IPO 的 Anthropic 來說，放棄短期流量，轉而押注企業級安全合作，或許是累積長期品牌信任與資本市場信心的關鍵一步。