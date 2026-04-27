歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
六月
紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站 紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站
推介度：
13/06/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
近期每周實在有不少大新聞，找任何單獨一則來評論感覺有點不夠喉，不如拿兩則來簡單說說看法。
理財智慧

一周大事點評

財識兼收
止凡
財識兼收

　　近期每周實在有不少大新聞，找任何單獨一則來評論感覺有點不夠喉，不如拿兩則來簡單說說看法。

 

小心股市

 

　　曾經有位身邊朋友指於特朗普第一任期的股市算「有路捉」，他觀察到他在任期間，當一些範疇被推至極差時，就會變好；當一些範疇被唱得極好時，就會變差。所以朋友表示於特朗普第一任期後半段，他「捉到路」之後，在市場上有不少斬獲。未知朋友如何評價這任期的特朗普呢？

 

　　美以攻打伊朗以來，坊間不少人也有發現一個現象。很多時於周末前總有好消息推出來，例如和談將有新進展、暫時停火之類，消息先由美國單方面發放，到周末時卻被伊朗推翻，指未有和談安排、以色列未有停止攻擊之類。加上，霍爾木茲海峽的通航問題不斷刺激油價，最受這類消息影響的，一定是美國股市。

 

　　傳統投資認知上，世界只要有大型戰事開打，大家會預期一系列的結果，包括油價上升、通脹上升、經濟下行、股市大跌等。然而，俄烏開打多年，又有美以攻打伊朗，卻見S&P500與納指不斷創新高，本身已有點反常。加上，特朗普的口述治國，有意也好，無意也好，客觀效果就是股市被舞高弄低，自問對這些新常態認知有限，不敢亂來。

 

一周大事點評

百佳與惠康在香港爭霸半世紀，現在有機會合併。(Shutterstock)

 

惠康與百佳合併

 

　　據報怡和集團正與長和集團磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。不少香港人自出娘胎已看見百佳與惠康兩間超市，兩家加起來市佔率很高，絕對是一則大新聞。

 

　　坊間已有很多就兩家超市合併的討論，包括合併後有協同效應，將有不少位置重覆的店舖關門，亦可能大幅裁員；欠缺競爭後，產品有機會加價。而市佔率太高的問題未受規管，因為本港的《反壟斷法》只適用於電訊業界。

 

　　每次李嘉誠有動作，動機與時機，永無死錯人。從商業角度考量，這次合併十分合理。北上消費、網購與數碼支付興起，佔超大舖位的實體超市已非現金牛，對於無寶不落的李生來說，一定會善價而沽。而合併對於繼續這盤生意的怡和來說，有相當大的協同效應，可以增加生意效率。

 

　　回顧過去，兩雄爭霸50年之久，如今有機會歸一，引證時代不斷變遷，離離合合，變幻才是永恒。我們面對事情，人際關係也好，又或者近年AI出現等新事物，不要害怕改變，重點是能應付改變，而且能變得更好。

 

　　先試試大家的口味，這樣的短評如何？不妨說說你的心聲。

Tags:#財識兼收#股市#特朗普#油價#惠康與百佳合併#香港超市#商業壟斷
Add a comment ...Add a comment ...
財政預算案見層次
更多財識兼收文章
財政預算案見層次

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
12
|
0

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

17%
不會
83%
無意見
0%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處