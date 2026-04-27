近期每周實在有不少大新聞，找任何單獨一則來評論感覺有點不夠喉，不如拿兩則來簡單說說看法。

小心股市

曾經有位身邊朋友指於特朗普第一任期的股市算「有路捉」，他觀察到他在任期間，當一些範疇被推至極差時，就會變好；當一些範疇被唱得極好時，就會變差。所以朋友表示於特朗普第一任期後半段，他「捉到路」之後，在市場上有不少斬獲。未知朋友如何評價這任期的特朗普呢？

美以攻打伊朗以來，坊間不少人也有發現一個現象。很多時於周末前總有好消息推出來，例如和談將有新進展、暫時停火之類，消息先由美國單方面發放，到周末時卻被伊朗推翻，指未有和談安排、以色列未有停止攻擊之類。加上，霍爾木茲海峽的通航問題不斷刺激油價，最受這類消息影響的，一定是美國股市。

傳統投資認知上，世界只要有大型戰事開打，大家會預期一系列的結果，包括油價上升、通脹上升、經濟下行、股市大跌等。然而，俄烏開打多年，又有美以攻打伊朗，卻見S&P500與納指不斷創新高，本身已有點反常。加上，特朗普的口述治國，有意也好，無意也好，客觀效果就是股市被舞高弄低，自問對這些新常態認知有限，不敢亂來。

百佳與惠康在香港爭霸半世紀，現在有機會合併。(Shutterstock)

惠康與百佳合併

據報怡和集團正與長和集團磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。不少香港人自出娘胎已看見百佳與惠康兩間超市，兩家加起來市佔率很高，絕對是一則大新聞。

坊間已有很多就兩家超市合併的討論，包括合併後有協同效應，將有不少位置重覆的店舖關門，亦可能大幅裁員；欠缺競爭後，產品有機會加價。而市佔率太高的問題未受規管，因為本港的《反壟斷法》只適用於電訊業界。

每次李嘉誠有動作，動機與時機，永無死錯人。從商業角度考量，這次合併十分合理。北上消費、網購與數碼支付興起，佔超大舖位的實體超市已非現金牛，對於無寶不落的李生來說，一定會善價而沽。而合併對於繼續這盤生意的怡和來說，有相當大的協同效應，可以增加生意效率。

回顧過去，兩雄爭霸50年之久，如今有機會歸一，引證時代不斷變遷，離離合合，變幻才是永恒。我們面對事情，人際關係也好，又或者近年AI出現等新事物，不要害怕改變，重點是能應付改變，而且能變得更好。

先試試大家的口味，這樣的短評如何？不妨說說你的心聲。