霍爾木茲扼住了誰的咽喉

霍爾木茲海峽扼住誰的咽喉，第一個答案是中東石油出口，這個答案是阿媽係女人，唔係話低Ｂ都要話膚淺。第二個答案一如附表，有腦了，亦做足功課，但這不是白宮的答案，欲知詳情請看下文。

1. 石油的答案，暫不討論；

2. 附表的答案要講下。假如局勢一如美國總統特朗普的最新公示，跟伊朗的停火可無限期延長，這個附表就是危與機之下的發達或買股指南，應用原則是：缺乜買乜，如缺石油便買石油股；缺化肥便買化肥股。至於會缺乜，細看附表，不贅。

3. 白宮的答案是：霍爾木茲扼住了美國國債咽喉。

特朗普對攻打伊朗的限期一再自己延長，最近一次延長攻打伊朗的原因是伊朗高層內部不和，未能派出代表跟美國談判，所以美國會等到伊朗委派了代表來談後，又談不攏，始決定幾時攻伊朗。

看官，如2000年後，伊朗高層內部仍不和，仍未能委出代表，則美國就會停火2000年仍不攻伊朗？這個2000年後仍未有伊朗代表被委派出來，不是筆者亂嗡，而是伊朗政府最近出了的一個AI視頻，要來嘲笑特朗普這個等、等、等，一等便等了2000年，而仍然不會攻伊朗。

特朗普已怕戰，不斷找下台階

CNN分析謂，這個等伊朗高層，實是特朗普怕戰而找的落台階，為甚麼昔日揚言要將伊朗炸回到石器時代的狂人，今時卻怕戰了？

因為特朗普今時醒覺，美國或他自己不能再被以色列牽入中東戰爭泥潭。

是甚麼讓特朗普今時醒覺，以色列不是真正朋友。就是之前伊朗明言，打時打，不可打伊朗油庫，不然伊朗會打齊所有美國及其中東盟友的油庫，跟著特朗普就跟以色列講不可炸伊朗油田，但以色列偏偏不聽，去炸了伊朗油庫，特朗普立即指責以總理內塔尼亞胡不聽話。因為此舉可能會拖了美國下水去攻伊朗，而這是特朗普今時不想做的。筆者何出此狂言？

是因為伊朗會點還拖，而亦確見還拖有力，咁，美國就不能不考慮下了。以前只有美國恃強凌弱，但今時弱者伊朗竟然可以精準還拖，強者美國能不掂量？

伊朗的精準還拖包括：

1. 2艘美驅逐艦駛入霍爾木茲海峽話去掃雷，伊朗革命衛隊令其半小時內掉頭，該兩艦立即掉頭回走入阿拉伯海，此事有視頻為證，賴不了。

2. 美軍首炮轟並扣押了一艘伊朗貨船，英海事貿易行動辦公室表示，至少有3艘貨櫃輪在霍爾木茲海峽遭伊朗革命衛隊開火，其中一艘貨輪受損，之後有2艘船被伊朗扣押，其中一艘是跟以色列有關。

美軍戰艦群是在阿曼灣，但無一跟進，這與美軍忌憚伊朗的狼群快艇部隊及具2000公里射程的陸基導彈有關。

伊朗這個有實力以牙還牙的還拖及伊朗重新申明伊朗對霍爾木茲海峽的有效控制權，如美國敢對伊朗再用武，則伊朗將會徹底封鎖霍爾木茲海峽。又如以色列敢攻擊伊朗的能源、設施、油田等，伊朗亦將會攻擊並摧？美國中東盟友（這包括不少波斯灣國家）的能源設施及油田，只要美以不停攻伊，伊朗就會不停還拖，其結果是可以使中東的供油全失，此即可日減少供油2500萬桶，佔全球的日供油的四分一。若是，油價就不止會上見每桶200美元，要見每桶300美元也可以。這會驅使全球及美國國內的通脹上升，不過，通脹上升是美國真的怕？不是。

伊朗仍可威脅美國金融，網絡

若全球真的每日少了2500萬桶的中東石油，並一如伊朗所言可使這些中東石油供應停1年或以上，就是中東國家就日少2500萬桶石油的美元收入，他們沒有了美元收入，又哪有錢去買美國國債？不單新的美國國債無錢買，並可能要售之前所持有的美國國債，新債不買，舊債又沽，美國國債息必急升，不用升多，升多兩厘，美國國債能不有爆煲之危？

伊朗導彈能「打倒」華爾街的美債，才是使美國忌憚，不單不敢自己攻伊朗，更要拖住以色列的狂犬，不要亂動之因。

美國國債受此伊朗導彈威脅，變成美國已失戰場上的開戰權，在國內金融市場上，亦受到伊朗這導彈的超限戰脅逼，是已失其勢，打唔打，你特朗普諗掂佢。

假設美以真唔識死，又跟伊朗作死戰，又假設伊朗真的不敵時，美國就要考慮伊朗軍方公布了一份詳細的霍爾木茲海峽海底光纖電纜圖（圖一），伊朗軍方的暗示，不言而喻，要我伊朗死，好好掂量這些海底電纜的再存在性，這些電纜一毀，對整個西方經濟發達國家在經濟層面上的打擊不可言喻。

到此，大家可以知道霍爾木茲海峽是扼殺了2條重要的咽喉：

1. 石油上，是扼殺了美國國債市場（通脹、化肥等是小兒科了）；

2. 海底光纖電纜上，是可以扼殺了全球經濟發達國家的經濟。

使伊朗在此戰中的底氣是：缸瓦不怕碰瓷器，無鞋不怕有鞋的，死就死過，看誰先騰雞，便OUT。

作為投資者怎辦？

筆者相信特朗普未懵得晒，他既已不對以色列言聽計從，特朗普隨時會宣布勝利了，為迎接這可能的勝利時刻到臨，買些光纖股。港交所(00388)、高息股則要三思，因怕美債息會急升，如何了？

但如果特朗普是懵了呢？

4月24日，美國東部時間早上9:00至9:30之間，特朗普在他的Truth Social平台上，連續發了幾條推文，內容大約是：

1. 伊朗現有兩派人，一派想跟美國談，一派不想跟美國談，那就幹掉不想達成協議的那派人，「幹掉」二字，出自美國的三軍統師，這即是……？

2. 上周六（25日）起的美伊談判，會是最後一談，談不攏，就開打？

3. 還是特朗普又玩高度施壓，然後TACO？

4. 特朗普跟？又發帖，謂美軍會摧毀任何布水雷的伊朗軍，亦謂美軍正在清除水雷中，整個霍爾木茲海峽目前置於美軍的完全掌控中，這個說法非常明顯，Everything is under my control，各位炒家可以go，go，go，結果是美股真升了。

根據當地的非美信息來源顯示，伊朗仍繼續在布水雷，而部署方式更加隱蔽，更加分散，此即現實是在惡化，但特朗普卻說穩定，如這是特朗普大口仔，靠吹之言，尚好，但如果是特朗普的認知有誤，或被誘誤，三軍元師的戰報有誤，則……？

5. 戰報有誤，可導致誤判，前線有誤判，亂開了槍，後方可以兜底，但如指揮中心有誤判，那就……！！！

請看圖二。

假如中東導彈互飛，投資者又該做甚麼？應該沽美元，買入中資股的大牛龜，中移動(00941)，寧德時代(03750)等中東飛彈打不到的中資股，但金融股就免了，因為牽一髮可以動全身，銀行的貸款者一旦被炸死，被炸到破產，銀行的貸款就成股東的損失。

希望周一（27日）醒來西線無戰事，而不是Gone with the wind，漫天風雨待黎明。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



