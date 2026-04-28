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馬鈴薯（香港稱薯仔，學名：Solanum tuberosum）發芽會產生毒素所以不能吃，在台灣連小學三年級學生都知道。不過，當美國老大哥說不吃發芽馬鈴薯可能是歧視會以關稅懲罰，綠營側翼馬上修正科學定律，聲稱一天吃十公斤才會出問題，要大家安心。
大中華評論

綠營放任美國毒薯進台

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　馬鈴薯（香港稱薯仔，學名：Solanum tuberosum）發芽會產生毒素所以不能吃，在台灣連小學三年級學生都知道。不過，當美國老大哥說不吃發芽馬鈴薯可能是歧視會以關稅懲罰，綠營側翼馬上修正科學定律，聲稱一天吃十公斤才會出問題，要大家安心。

 

　　特朗普提出對等關稅後，民進黨當局為了藉由取得低關稅作為政績，除了將有「護國神山」之稱的台積電送往美國大規模投資外，還在多項關鍵議題作出讓步，最後得到對美出口產品課徵15%關稅且不疊加，待遇同於日、韓，並列最低，明顯優於越南、泰國。至於對美國還有甚麼方向可以開放和讓步，綠營以保密為由拒絕說明，讓輿論質疑15%關稅可能藏有對台灣多個產業造成嚴重傷害的條款。

 

　　近日農業部修正《美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件》，引起輿論和醫學界關注，認為賴政府已經把台灣所有農漁畜產品標準與檢疫的主權，全部投降讓給美國老大哥作主。

 

　　根據多年來的規定，美國馬鈴薯運送到台灣，在邊境只要檢查到一顆發芽，整批都要退運。而新規定是只丟掉發芽那一顆，且龍葵鹼（茄鹼）不超過200ppm、無論是否有發芽都可以進口。問題是同一批發現有馬鈴薯發芽，代表運送過程和儲存環境不佳，整批進口後難保其他沒丟掉的馬鈴薯繼續發芽，最終流入消費市場。

 

0428姚超文稿件

農業部網站以圖片教導民眾，馬鈴薯發芽最好直接丟棄。（食農教育資訊整合平台網站圖片）

 

　　島內小學三年級自然課本在「植物的身體」或「植物的繁殖」單元中，就教導發芽的馬鈴薯不能吃。當馬鈴薯開始發芽或表皮變綠時，會產生一種稱為龍葵鹼(Solanine)的神經毒素。這是一種植物自我保護的機制，用來抵禦昆蟲。龍葵鹼毒性無法經由煎煮炒炸等高溫烹飪方式破壞和消除。

 

　　台灣曾經發生過兩次著名的「綠薯條事件」，2013年有消費者購買一家日系漢堡包連鎖店的「金黃薯條」，食用後感到嘴巴發麻，剝開薯條後發現內部呈現綠色。經衛生局抽驗，發現該批次薯條的龍葵鹼含量高達1496.79ppm，高出國際標準（20至100ppm）10倍以上。2017年同一連鎖店再度推出「金黃薯條」，南部消費者食用後出現嘴麻、噁心感。當局檢驗該批薯條的龍葵鹼含量雖低於當時法規草案的200ppm，但仍被判定不符一般食品衛生標準。

 

　　事件引起民眾質疑賴清德又跪美國老大哥後，綠營傳媒和網軍馬上全面護航。親綠臉書粉專「農藝女孩看世界」發文，引用毒物科醫生言論，認為台灣民眾警覺性高，吃完含龍葵鹼的馬鈴薯，發現嘴唇發麻、肚子痛或嘔吐，多半會吐掉不再吃；腎臟科醫生更聲稱，若真的要吃到中毒，恐怕得吃10公斤以上含龍葵鹼的馬鈴薯。

 

　　對貪生怕死的我而言，總之只要有毒，我就完全不願意吃下肚，沒辦法接受吃一點就不算中毒的詭異說法。

 

0428姚超文稿件

農業部長陳駿季（右）及衛福部長石崇良（左）發布吃薯片影片企圖讓民眾安心，卻被批評不敢直播吃發芽馬鈴薯。（衛福部fb影片截圖）

 

　　經常對醫界亂象作出批評的台北市立聯合醫院醫生蘇一峰提出反駁，指出2017年「綠薯條事件」中，受污染薯條的龍葵鹼含量高達1496ppm，嚴重超標，會引起頭暈、嘔吐、發麻等急性中毒症。該次事件中被檢驗出的龍葵鹼含量高達千分之1.5，濃度相當於一顆馬鈴薯就有200毫克，也就是一顆馬鈴薯可達到致死劑量。

 

　　眼看民眾不信任和批評聲量高漲，行政院長卓榮泰公開宣示，進口馬鈴薯將「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」，這種說法明顯是低估所有人的智商。試問台灣每年進口超過5億顆馬鈴薯，一個40呎貨櫃約有15萬至18萬顆馬鈴薯，若每顆翻面檢查需2秒，一櫃就要花掉約83小時（3.5天）工作時數，只有85人的邊境漁農產品檢查部門，根本不可能派出那麼多人力。

 

　　特朗普向全球提出對等關稅，各地政府如應對不善，將直接打擊支持度。民進黨當局深知，台美談判如未能獲得最低關稅稅率，對今年年底地方縣市長選舉，以至2028大選都極具殺傷力。因為對一般民眾而言，只會以台灣得到的稅率高低，作為評判當局的標準。至於過分退讓對各產業造成的傷害，不但不會馬上顯現，而且還可說是在野黨抹黑。

 

　　民進黨當局要大家冒險吃龍葵鹼馬鈴薯，當然是以爭取選票為目標，人民的死活並沒有保住執政權重要，吃下發芽毒馬鈴薯和其他未被發現的毒害，在台式民主制度下恐怕成為無可避免的共業。

Tags:#台灣熱話#馬鈴薯#發芽#龍葵鹼#食品安全#政治#貿易#關稅#特朗普#賴清德#民進黨
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