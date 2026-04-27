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草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄
娛樂新聞

草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄

娛樂
娛樂

　　草蜢正舉行7場紅館《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會 2026》，昨晚（26日）舉行首場演出，前年自揭患腦腫瘤的蔡一傑再踏台板，狀態極佳。演出期間透露患病情況，原來接二連三受衝擊，先發現患腦癌，開刀做手術後翌日再被告知癌細胞擴散，但仍然堅強面對病情。他希望以自身的經歷鼓勵「同路人」勇敢面對，不要放棄治療。

 

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　　草蜢為慶祝入行40周年，在紅館舉行7場《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會 2026》，昨晚演出吸引人不少巨星名人到場欣賞，嘉賓包括：李嘉欣與丈夫許晉亨、關芝琳、袁詠儀及丈夫張智霖、黃子華等；而演出嘉賓則有陳奕迅。

 

草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄

陳奕迅任草蜢演唱會頭場嘉賓。（大會發相）

草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄

李嘉欣與家姐及丈夫許晉亨一起欣賞演出。（本網圖片）

　　成員蔡一傑前年公佈患腦腫瘤，休息半年後復工繼續做巡迴演唱會，昨晚演出可見他狀態大勇，出場時歡呼：「我返嚟喇！」三人獻唱多首經典快歌魄力十足，現場反應熱烈。演出期間，蔡一傑首度開腔剖白自己患病經過，表示有日當義工做探訪，之後感到頭暈，醫生朋友建議馬上到醫院檢查：「報告出嚟，醫生有啲慌張，我就心知不妙，佢叫我冷靜啲，話我腦裏面有個7cm嘅惡性腫瘤。」

 

草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄

蔡一傑學懂了及時行樂。（大會發相）

　　蔡一傑坦言這是人生中第一次大打擊，但他冷靜地決定一星期後做手術。不過即時又迎來第二個打擊：「做完手術以為好好啦，第二日返到病房，主診醫生入到我房間，仲要叫埋我屋企人，佢話我知癌症已擴散咗。」他表示仍然沒有放棄，尋求最好方法繼續醫治。」他表示這次分享是想鼓勵跟自己一樣的「同路人」，或者人生中正在遇到不開心、不如意的時候要正面樂觀：「其實我哋嚟呢個世界，人生走一回匆匆好快過，既然嚟到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢張圖畫紙最靚為止，先至離開呢度。以前我唔係好知道點樣及時行樂，但而家我懂！」現場觀眾熱烈掌聲鼓勵，隨即起歌唱自己創作的歌曲《及時行樂》，他一度哽咽。

 

草蜢演唱會│蔡一傑首揭腦癌切除7cm惡性腫瘤，癌細胞擴散積極治療，鼓勵同路人勿放棄

 

　　此外，今次演出草蜢明顯比以前更珍惜各位，蘇志威先感性發言，自己跟兩位拍檔並沒有血緣關係，但感情一直深厚，三人如一體，而蔡一傑則說：「由出世相識到而家，上半生我哋60年，大家一齊捱過嚟，唔知我哋上一世發生過乜事，唔知我哋上一世發生過乜事，今世我哋仍然喺度做我哋鍾意做嘅事，希望將來點都好，我哋3個邊個走先，下世我哋都要繼續做兄弟。」

 

草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄

三人結識60年，建立默契。（大會發相）

草蜢演唱會│蔡一傑首揭腦癌切除7cm惡性腫瘤，癌細胞擴散積極治療，鼓勵同路人勿放棄

演唱會完結後，草蜢一起接受訪問。（本網圖片）

　　完騷後他們接受訪問，蔡一傑亦表示自己狀態甚勇，並再詳細解釋指自己癌症擴散情況已告穩定，已經不需要接受化療或電療，而且之前已經出外做了多個演出，並沒有大礙。

 

草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄

陳奕迅自言小時候是草蜢Fans。（大會圖片）

　　全晚另一個高潮位是陳奕迅做表演嘉賓，4人合唱《世界會變得很美》以及《一秒轉機》等，陳奕迅自爆自己是草蜢粉絲，在外國讀書的時候擁有草蜢的唱片，笑言：「我哋係Fans，我有儲你哋唱片，只係冇儲埋海報。其實我今日想帶埋過嚟，畀你哋簽名。」而他更自爆三人之中曾有段時間討厭蘇志威，全因自己喜歡劉小慧，蘇志威大爆陳奕迅家中有劉小慧的海報。

 

草蜢演唱會首場歌單：

1.人愛世人
2. A.E. I. O. U
3. 紅唇的吻
4. 又愛又恨
5. 熱力節拍WOUBOMBA + ABC
6. La La means I Love You
7. 一加一加一的愛
8. 深淵
9. 情歌
10. 在一起
11. 原諒我是我
12. 我們都是這樣失戀的
13. 我們
14. 我從小就喜歡你
15. 怎麼天生不是女人
16. 再見Rainy Days
17. 不可思議
18. 芳華絕代
19. 流淚的背影
20. 失樂園
21. 及時行樂
22. DJ Remus ：老的辣、憑什麼、三分鐘放縱、一秒轉機、忘情森巴舞
23. LONELY
24. 愛將
25. 心中的歌
26. 華麗舞台
27.世界會變得很美（陳奕迅合唱）
28.第五個現代化（陳奕迅合唱）
29. 一秒轉機（陳奕迅合唱）
30. 寶貝對不起
31. 半點心
32. 失戀
33. 飛躍千個夢

 

Tags:#草蜢#蔡一傑#蔡一智#蘇志威#腦癌#影視娛樂#娛樂新聞#草蜢演唱會2026
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