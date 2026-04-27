歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
Lululemon被調查背後的食品安全警示
數碼創科
辦公室熱話

Lululemon被調查背後的食品安全警示

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　服裝是世界上最古老的行業之一，也是產生最多億萬富翁的行業之一。

 

　　柳井正，日本首富，目前以約 562 億美元的淨資產位居日本富豪榜首位。西班牙首富，Zara創始人Amancio Ortega，2026 年全球富豪榜前10名，目前淨資產約 1,480 億美元。

 

　　H&M 前董事長，瑞典首富Stefan Persson，242 億美元的資產蟬聯瑞典首富。他持有 H&M 近 50% 的股份，已連續二十多年穩居瑞典富豪榜首位。

 

Lululemon被調查背後的食品安全警示

 

　　Lululemon 創辦人Chip Wilson目前的淨資產約 65 億美元。在加拿大富豪榜排名約為 第 11 或 12 位，並非加拿大首富，但是他最近遇到了麻煩。

 

Lululemon被調查背後的食品安全警示

 

　　2024年4月13日，美國德州總檢察長辦公室宣佈，將對知名休閒運動品牌Lululemon展開調查，焦點並非其產品設計或行銷策略，而是一類被稱為永久性化學物質的合成化合物——全氟和多氟烷基物質（PFAS）。

 

　　消息一出，輿論譁然。

 

Lululemon被調查背後的食品安全警示

Lululemon被調查背後的食品安全警示

 

　　表面上看，這是一件涉及服裝安全的環保事件，但細究之下，它卻為食品安全的宏觀圖景投下一道深長的陰影。為甚麼服裝中的化學物質會與食品安全產生交集？答案隱藏在PFAS獨特的生命週期與遷移路徑之中。

 

　　PFAS是一類擁有超過一萬種成員的合成有機氟化合物，其最顯著的特性是極其穩定的碳氟鍵結構。

 

　　這種化學構造賦予了它們拒水、拒油、耐高溫的優異性能，但也使它們在自然環境和人體中幾乎無法分解。科學家估計，一個人即使從今天起完全停止接觸PFAS，體內現有的這類物質也需要長達十年以上的時間才能排出一半——這正是永久性化學物質綽號的由來。

 

　　Lululemon在回應調查時表示，PFAS曾用於佔比很小的耐用防水產品，並稱公司已於2023財年逐步淘汰該物質，現有產品已不再使用。

 

Lululemon被調查背後的食品安全警示

 

　　然而，問題的複雜性在於，PFAS一旦被生產和使用，就不會乖乖停留在原處。

 

　　當消費者穿著含有PFAS的運動服出汗、摩擦時，微小的化學顆粒會隨著洗滌水流進入城市排水系統；當這些服裝最終被填埋或焚燒時，PFAS又會滲入土壤、地下水，甚至隨雨水擴散到農田和牧場。

 

　　這正是PFAS與食品安全建立聯繫的臨界點。被污染的水源灌溉蔬菜作物，被污染的土壤培育出穀物和牧草，被污染的河水滋養著水產養殖場中的魚蝦。

 

　　當人類食用這些農產品時，最初來自一條瑜伽褲的PFAS，就這樣完成了從紡織品到餐桌的驚人跨越。

 

　　科學家至今仍未完全闡明PFAS對人類健康的所有影響，但已有研究描繪出一幅令人擔憂的圖景。美國環保署（EPA）及多項流行病學研究表明，長期低劑量接觸PFAS與多種健康風險存在顯著關聯。

 

Lululemon被調查背後的食品安全警示

 

　　首先是癌症風險。一些研究發現，長期暴露於特定類型的PFAS（如PFOA和PFOS）與腎癌、睾丸癌、甲狀腺癌的發病率上升有關。其次是對免疫系統和內分泌系統的干擾，包括可能導致的出生體重偏低、生育能力下降等問題。

 

　　Lululemon的調查，表面是一件服裝安全事件，實則是一面鏡子，映照出化學污染時代食品安全的複雜面貌。在這個萬物互聯的時代，沒有一塊土地是孤島，沒有一件產品是孤立的。

 

Tags:#Lululemon#Chip Wilson#PFAS（全氟和多氟烷基物質）#環境問題#化學污染#食品安全#健康風險#癌症
Add a comment ...Add a comment ...
觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒
更多改朝換代Digital文章
觀望，討論，開會，然後再觀望，再討論，再開會 —— 日本AI的覺醒

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
83
|
0

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

13%
不會
82%
無意見
5%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處