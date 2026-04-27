歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

低調奢華與極繁主義:Versace 賣身 Prada 能否重...
Fashion

低調奢華與極繁主義:Versace 賣身 Prada 能否重...
開市Good Morning

特朗普稱無限期延長停火美股創新高

糖尿病警示|50歲地盤工不嗜甜卻患嚴重糖尿病，醫生揭午餐1食...
醫學通識 健康解「迷」

糖尿病警示|50歲地盤工不嗜甜卻患嚴重糖尿病，醫生揭午餐1食...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
亞視花旦｜陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，凍齡秘訣靠內調外養
娛樂新聞

亞視花旦｜陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，凍齡秘訣靠內調外養

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　陳煒、江美儀和張文慈日前跟「亞視」一班昔日舊戰友聚會，席間十多位藝人敍舊，兼順道提早為8月76歲生日的黃文慧慶祝生日。陳煒、江美儀和張文慈均入行30年，而且年紀相約，三人合照令大眾都驚訝她們凍齡有術，各自有防腐秘訣。

 

Read more：70歲米雪舉行演唱會賀入行55年，自爆尹志強離世後感情生活

 

　　昔日亞視一班藝人包括陳煒、江美儀、張文慈、袁文傑夫婦、蔡國威和陳啟泰等間中都會聚會，近日大家又再相約見面，兼且提早為黃文慧慶祝76歲生日，她們在社交平台分享照片，陳煒寫道，「好開心嘅聚會，多謝張文慈又出錢又出力約今晚嘅飯局，實在好有心，仲有預祝調皮嘅Bonnie姐生日快樂，身體健康。」

 

亞視花旦│陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，有不同「內調外養」凍齡秘訣

 

　　眾人分享的其中一張照片包括3位主角陳煒、江美儀和張文慈，江美儀寫道：「你哋睇得出相入面嗰3位，今年已經係入行第30年嗎？」網民讚她們都是保養得宜的美魔女。其實3人年紀相約，張文慈和江美儀同齡54歲，陳煒則比二人年輕兩歲。

 

亞視花旦│陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，有不同「內調外養」凍齡秘訣

 

　　三人的狀態甚佳，而她們各有防腐秘訣，1971年出世的張文慈，密密搵錢近年主力做帶貨節目，令她收入豐厚，早前傳她由內地搬回香港居住，斥資1000萬住在啟德區。年過半百而且為錢勞碌，但她仍然狀態大勇，被形容為有「少女感」。在保養方面她最着重皮膚護理，已踏入熟齡階段，着重頸部和手部護理，天氣乾燥時候會以油養膚，更以含有海藻精華的護膚產品為面部加強修復。

 

亞視花旦│陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，有不同「內調外養」凍齡秘訣

亞視花旦│陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，有不同「內調外養」凍齡秘訣

 

　　江美儀與張文慈同齡，生日日期更只相差10日，同樣保養得宜，近日TVB播出節目《試真D》，為低調混入餐廳內試食而無懼於鏡頭前素顏，可見她自信十足。54歲的江美儀她表現自在，保養關鍵在於「內調外養」，主要以暖食養主、規律做運動及健康素食來保持最佳狀態。她堅持不會喝凍飲原則，平時會着重飲湯，而且常在家煲「蘋果黃芪水」養顏，令面色更好。

 

亞視花旦│陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，有不同「內調外養」凍齡秘訣

 

　　相對地陳煒年紀最細，只有52歲，與三人合照時也不會相差太遠，嫁人後仍然專注拍劇的她，在播映中的《正義女神》，見到皮膚白滑，她跟江美儀一樣「內調外養」，較着重健康飲食，煎炸食物盡量避免，多吃蔬果。而且經常親自下廚。

 

Tags:#陳煒#江美儀#張文慈#袁文傑#蔡國威#陳啟泰#影視娛樂#娛樂新聞#凍齡秘訣#亞視
Add a comment ...Add a comment ...
55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練
更多娛樂文章
55歲陳松伶演唱會活力十足，保養全靠老公地獄式訓練

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
82
|
0

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

13%
不會
82%
無意見
5%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處