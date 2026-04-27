亞視花旦｜陳煒、江美儀、張文慈 50+鬥後生，凍齡秘訣靠內調外養

陳煒、江美儀和張文慈日前跟「亞視」一班昔日舊戰友聚會，席間十多位藝人敍舊，兼順道提早為8月76歲生日的黃文慧慶祝生日。陳煒、江美儀和張文慈均入行30年，而且年紀相約，三人合照令大眾都驚訝她們凍齡有術，各自有防腐秘訣。

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昔日亞視一班藝人包括陳煒、江美儀、張文慈、袁文傑夫婦、蔡國威和陳啟泰等間中都會聚會，近日大家又再相約見面，兼且提早為黃文慧慶祝76歲生日，她們在社交平台分享照片，陳煒寫道，「好開心嘅聚會，多謝張文慈又出錢又出力約今晚嘅飯局，實在好有心，仲有預祝調皮嘅Bonnie姐生日快樂，身體健康。」

眾人分享的其中一張照片包括3位主角陳煒、江美儀和張文慈，江美儀寫道：「你哋睇得出相入面嗰3位，今年已經係入行第30年嗎？」網民讚她們都是保養得宜的美魔女。其實3人年紀相約，張文慈和江美儀同齡54歲，陳煒則比二人年輕兩歲。

三人的狀態甚佳，而她們各有防腐秘訣，1971年出世的張文慈，密密搵錢近年主力做帶貨節目，令她收入豐厚，早前傳她由內地搬回香港居住，斥資1000萬住在啟德區。年過半百而且為錢勞碌，但她仍然狀態大勇，被形容為有「少女感」。在保養方面她最着重皮膚護理，已踏入熟齡階段，着重頸部和手部護理，天氣乾燥時候會以油養膚，更以含有海藻精華的護膚產品為面部加強修復。

江美儀與張文慈同齡，生日日期更只相差10日，同樣保養得宜，近日TVB播出節目《試真D》，為低調混入餐廳內試食而無懼於鏡頭前素顏，可見她自信十足。54歲的江美儀她表現自在，保養關鍵在於「內調外養」，主要以暖食養主、規律做運動及健康素食來保持最佳狀態。她堅持不會喝凍飲原則，平時會着重飲湯，而且常在家煲「蘋果黃芪水」養顏，令面色更好。

相對地陳煒年紀最細，只有52歲，與三人合照時也不會相差太遠，嫁人後仍然專注拍劇的她，在播映中的《正義女神》，見到皮膚白滑，她跟江美儀一樣「內調外養」，較着重健康飲食，煎炸食物盡量避免，多吃蔬果。而且經常親自下廚。