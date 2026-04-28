潮流興問責，講就易，嚟真？你估有幾多高中下公務員，以至局長司長會願意同你「玩」？

高官宣誓的背後是問責精神，你見到多少呢？

過去半個月，大家日日追睇宏福苑慘劇調查委員會研訊，真係眼都凸，因發覺政府部門運作，不少是「各家自掃門前雪」、「左手不知右手」、「幾大唔肯負責」、「大腳交波畀其他部門」⋯⋯

就此，除失去第一時間搶救機會之外，更直接間接令火災一發不可收拾。調查仍在進行中，相信大量事實會陸續水落石出，且看香港政府最高當局如何應對結果了。

小弟做咗幾十年公務員，也曾修讀香港大學的公共行政學系碩士課程，對全球的政府文化及官僚運作，有一定的認識。

反貪污反官僚主義再反多100年將仍然存在，有官場就會有。

制度由人定，當然不會完美。制度定下後，當人人跟隨時，就會成為一種文化，而這種文化也決定每個在內者的心態與行為，再加上人的天性，就孕育出所在政府部門的問題。

小弟初入政府，作為年輕人，當然覺得自己朝氣勃勃，正義又充滿理想，希望幹一番事業，見到部門內的積習，主動發聲指出，不單對自己所屬組別，連其他組別有乜唔妥，都「勇於發言」。結果？當然是乞盡人憎吃盡苦果。

前高官楊立門講及「政府作風」，也萬般無奈。

「老是佛」上司私人醒：「碌仔，咪咁多事，唔關你事嘅嘢出少句聲，別人權力範圍更切勿接近，因這是最最最敏感的。你做好份內事已足夠，要學隻眼開隻眼閉。」

以上，乃政府部門內的「正確心態」及「精仔行為」，否則，極易撼頭埋牆。

消防處助理處長（消防安全）翁錦雄的「唔關我事」言論，令群眾嘩然。

部門內是如此，不同部門之間，更是如此。故此，當你聽見宏福苑調查時，官員被盤問，也會明示暗示「唔關我事」。

因為，警務處管不到消防處，消防處管不到屋宇署，屋宇署管不到勞工處，勞工處管不到房屋署⋯⋯如此類推。

本來，咁杰撻撻的大災難是應該集體面對、集體應付、集體問責的。

結果？個個都卸責，因我份內之外，乜都無權管，因此，唔關我事。

公務員有一道護身符名「按章工作(Work-To-Rule)」，很難破解。

究竟，再查下去，發展會如何？除非在某一單位或某一個環節上，有人明顯失職或疏忽，否則，在官僚規章保護下，大家既按章工作，就等於寫明的就做，無寫明的就唔做，出事都唔關我事，只關制度及文化事，我無能為力去改變份外的一切。

係咪好無奈？係！有無方法改變一切呢？

萬眾（包括北京）矚目的研訊報告出台後，政府會如何跟進？誰人會問責？問甚麼責？

政府一向有招叫做「跨部門統籌」，即由各部門首長對上的大Sir（政務司司長或財政司司長）統籌指揮，從上一級的視野去調配人力，部門之內不得反對，只得配合。但這只是一個非常時期的運作模式，否則，搞搞吓就會一切向上移，人人唔孭，推到畀最上的一個孭，大哥，你話點就點（現今美國情況正是如此！）。

究竟，一切陋習有無可能改變？可能有，你想唔想行內地一套？規定任何災難，死幾多人就要幾多個官「人頭落地烏紗不保」，毋須調查查明，係立即先落台，因事件在你管治範圍內發生，關唔關你事都關你事！