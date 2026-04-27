麥當勞將軍漢堡系列「浪漫」回歸！古天樂、宣萱變身「將軍」與「玉子」，拍攝新歌《無時空之戀》MV

大家昨晚（4月26日）有沒有看古天樂和宣萱新歌的MV首播？記者就在電視機前大叫：「烏廷芳終於可以獨佔項少龍！」（才沒有！）這對全城好感度最高的CP，推出二人首支合唱歌《無時空之戀》，MV大玩跨越時空的愛情故事，最震撼是二人有超甜蜜的錫鏡頭！二人的古裝造型，分別是麥當勞經典角色──驍勇善戰的「將軍」與溫婉動人的「玉子」... 哦！原來是將軍漢堡系列回歸的廣告！

《無時空之戀》MV中，二人身處現代世界，卻不時在夢中相遇，並多次夢見象徵訂情信物的「綬帶結」，冥冥之中暗示兩人深厚的情感連繫。機緣巧合下，古天樂於一次偶然中與宣萱重遇──當時宣萱正與由林峯飾演的好友外出相聚，三人意外相遇，令將軍與玉子在現代時空中再次重逢。隨著一次又一次命中注定的相遇，兩人終於走在一起，迎來最甜最Sweet的幸福結局。全新《無時空之戀》MV現已上傳到香港麥當勞官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/@McDonaldsHK

這對城中最甜蜜CP古天樂及宣萱合體，是為了宣傳麥當勞粉絲每年最期待的美食之一——將軍漢堡系列（包括玉子將軍漢堡、將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡）浪漫回歸，套餐優惠價更只需$39！

另外，一系列全新期間限定美食同時登場！全新日式甜咖哩雞翼外脆內嫩，甜中帶微辣，入口十分惹味；而抹茶麻糬三角批以酥皮外層包裹濃郁甘香抹茶醬，再配上煙韌麻糬，多重口感帶點甜蜜回甘。而麻糬芝麻新地用上濃郁黑芝麻醬搭配順滑新地，再加上煙韌黃豆粉迷你麻糬，帶來濃而不膩的甜蜜滋味。至於柚子椰果梳打茶棌用嚴選銀毫茉莉綠茶葉製作的的淳茶舍茉莉綠茶（無糖），加入柚子糖漿及清爽椰果，入口清新又解渴。而Shake Shake薯條則帶來大阪燒風味，讓大家Shake 出最愛薯條滋味，完美配搭將軍漢堡！

麥當勞App由即日起同步限量推出第一輪5款「將軍玉子」珍藏卡，讓粉絲延續將軍與玉子的浪漫故事。每款珍藏卡均以MV中的經典造型為設計靈感，款式包括古天樂及宣萱以古裝造型登場的深情合照、古天樂單人造型、宣萱單人造型、古天樂、宣萱及林峯三人組合卡，以及以浪漫沙灘場景為背景的古天樂與宣萱雙人小卡，細膩重現跨越時空的動人瞬間，極具收藏價值。第二輪共4張卡則會於稍後推出，屆時粉絲記得把握機會集齊全套。今次推出的「將軍玉子」珍藏卡更暗藏甜蜜驚喜，大家只要集齊9張卡，小卡背面即可拼湊出一幅完整《無時空之戀》主題海報，收藏與紀念意義滿分。

要獲得「將軍玉子」珍藏卡的方法十分簡單，顧客可透過麥當勞App選購指定四道菜或五道菜套餐優惠，包括「玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批及麻糬芝麻新地套餐減$5」、「玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批套餐減$3」、「玉子將軍漢堡配麻糬芝麻新地套餐減$3」、「日式甜咖哩雞翼4件配麻糬芝麻新地套餐減$3」或「選購指定大大啖套餐」即可獲贈隨機派發「將軍玉子」珍藏卡一張。第一輪5款珍藏卡數量有限，送完即止，其中特別版小卡更加入「閃中閃」效果，粉絲記得麥麥食、麥麥儲！

麥當勞App優惠券

（4月27日起，早上11時至午夜12時適用）

【五道菜優惠】玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批及麻糬芝麻新地套餐減$5

（隨機贈送「將軍玉子」珍藏卡一張）

【四道菜優惠】玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批套餐減$3

（隨機贈送「將軍玉子」珍藏卡一張）

【四道菜優惠】日式甜咖哩雞翼4件配麻糬芝麻新地套餐減$3

（隨機贈送「將軍玉子」珍藏卡一張）

【四道菜優惠】玉子將軍漢堡配麻糬芝麻新地套餐減$3

（隨機贈送「將軍玉子」珍藏卡一張）

選購指定大大啖套餐（人氣著數套餐除外）

（隨機贈送「將軍玉子」珍藏卡一張）

玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡超值套餐減$3

任何套餐加$13歎全新日式甜咖哩雞翼（2件）

$92起雞翼分享桶

可選8件脆香雞翼＋8件日式甜咖哩雞翼

$11.5抹茶麻糬三角批

$12.5麻糬芝麻新地

麥當勞App積分獎賞優惠

（4月27日起，早上11時至上午4時適用，優惠期有限）

180分即享「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡套餐減$5」

麥當勞

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