上周六（28日）伊美又再會談，西方市場普遍樂觀，標普期貨在上周五（27日）見出新高（圖一），但之後便跌，布蘭特油又同時見高（圖二）。兩者同升是相互排斥，股期升代表和平，油升代表武鬥。

新華社報道，據美國阿克西奧斯新聞網站26日指，一名美國官員和兩名知情人士表示，美國已收到伊朗通過巴基斯坦轉交的談判新方案。

阿克西奧斯新聞網站報道的伊朗談判新方案與黎巴嫩「廣場」電視台稍早前披露的伊朗三階段談判框架大體類似。三階段談判重點依次是結束戰爭、霍爾木茲海峽事宜、核談判。

阿克西奧斯新聞網站報道援引兩名消息人士的話稱，伊朗談判新方案首先聚焦於解決霍爾木茲海峽危機和美國封鎖問題。作為該方案的一部分，停火將被長期延長或各方將同意永久結束戰事。核談判只會在霍爾木茲海峽重新開放、美國封鎖解除後才開始舉行。

報道說，伊朗外長阿拉格齊在巴基斯坦首都伊斯蘭堡與巴方討論了這一新方案。阿拉格齊周末向巴基斯坦、埃及、土耳其和卡塔爾明確表示，就如何回應美國提出的長期停止鈾濃縮活動及將濃縮鈾運出伊朗的要求，伊朗領導層尚未達成共識。

報道還援引相關人士稱，預計美國總統特朗普將於27日與其國家安全和外交政策團隊就伊朗問題開會。其中一名官員表示，預計此次會議將討論當前與伊朗談判的僵局，以及伊朗戰事下一階段的潛在應對方案。

特朗普26日早些時候表示，如果伊朗希望通過談判結束兩國之間的戰事，可以主動聯繫美國。「如果他們想談，可以來找我們，或者給我們打電話。」

光纖AI內銀股優先選

特朗普之前謂4月25日是死線，伊朗不降便開炸。而4月25日，布殊號航母群亦已抵中東，三個航母群均就位，又過了4月25日的死線限期，特朗普敢開打嗎？

筆者賭佢又騰雞，TACO，還是少理這瘋子之言，諗下買乜才好，仍是之前那句：光纖、AI和內銀。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

