羅家英賀80大壽 開5場粵劇演出，回憶恩師尤聲普、李奇峰

羅家英即將迎來80大壽，雖然再度患前列腺癌，並拒絕做化療、電療，但仍然積極面對人生，除了參選八和會館會長，5月他將會在西九戲曲中心舉行5場《羅家英八十光影醉藝壇》，將會跟汪明荃夫妻檔合演《紫釵記》之外，亦會演出一些劇目懷念故友尤聲普及李奇峰，重提昔日「三劍俠」的生活，回憶湧上心頭。

Read more：草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄

羅家英即將在9月迎接80歲生日，為大肆慶祝一番，將於2026年5月21至25日，假西九戲曲中心大劇院舉行《羅家英八十光影醉藝壇》，連演5日5場，粵劇劇目包括：21日（夜場）《曹操與楊修》、22日（夜場）《糟糠情》、23日晚（夜場）《夢斷香銷四十年》、24日（日場）《佘太君掛帥》及25日（日場）《荊釵記》等。5個劇目將夥拍不同對手，是難得一次的粵劇演出。

日前，羅家英與汪明荃、尹飛燕、莊婉仙、呂洪廣、溫玉瑜、李沛妍、林芯菱等舉行記者會交代演出詳情。羅家英入行不經不覺70年，趁著80大壽做一件大事：「我80歲都幾難得嘅一個日子，想趁住生日，做番啲對社會有用有益嘅事，喺呢個粵劇界做咗70幾年，我係7、8歲喺茶果嶺登台做『堂旦』，咁樣踏上舞台，轉眼70年，想喺舞台上再做一啲演出畀大家睇。」

《羅家英八十光影醉藝壇》選演5個戲寶，羅家英覺得全部也是好戲：「如果唔係好戲，我都唔會演。」當中揀選的《佘太君掛帥》為紀念好友尤聲普，劇中會反串「佘太君」一角：「我同佢做咗40幾年師兄弟，我做每套戲都會有佢份，佢開嘅新戲一定會搵我做，我同佢、李奇峰三個人經常合作，而家佢哋兩個都走咗，我哋傾偈係將1950年以後嘅香港粵劇嘅歷史講出嚟，普哥會將自己做小角色時嘅事講畀我聽，佢仲會話『你記住佢，唔係以後冇人知㗎！』但係，普哥對唔住，我真係唔記得咗，所以呢套劇係懷念普哥。」羅家英憶述「三劍俠」以往一起排戲、食飯、談戲劇，三對夫妻還會相約飲茶，如今只剩下自己不勝唏噓。

至於《曹操與楊修》是羅家英與尹飛燕開山之作，而汪明荃會則會跟羅家英合演《紫釵記》，阿姐表示今次演出有一定難度：「雖然呢套戲以唱功為主，對我嚟講有啲吃力，但依然希望可以展現最好嘅演出，家英哥喺同一行業工作70年，係非常唔簡單，並祝願佢喺80歲時能保持最佳精神同體力，好好照顧身體。」

同時，羅家英正參與八和會館競選，他知道大家會擔心其身體狀況，故希望當選後能協助年輕一輩演員搵出路：「我嘅核心工作將圍繞三個『心』。主席呢份工，係一份責任，更係一份服務。我渴望用我餘下嘅精力，回饋呢個養育我一生嘅行業。」他表示不是要帶領大家，而是齊心協力一齊走出新路向。