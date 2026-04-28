KK星期二｜抽水潮大爆發港股難翻身？ | OpenAI傳進軍手機行業掀手機設備股震盪

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股迎抽水潮，寧德時代擬折讓最多7%配股，擬籌50億美元。361度擬折讓10.7%配股淨籌逾6億元拓海外市場。另外，中國宏橋擬發行102億元人幣可換股債券，並同步進行股份回購。初步換股價為每股43.9元，較上日收市價35.04元溢價約25.3%。抽水潮殺到，港股氣氛受壓難向上？

據報晶片商高通將參與OpenAI一款以AI為核心的智能手機開發，或在2028年進入量產。隔夜蘋果股價挫1.3%，今日港股手機設備普遍受壓，OpenAI強勢入局，手機設備股先走為敬？

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