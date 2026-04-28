43歲蔡卓妍高調宣布再婚，愛譜「姊弟戀」現任丈夫年輕10歲

43歲蔡卓妍（阿Sa）今年初親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）拍拖，這次有別於以往戀情，蔡卓妍不時高調放閃，公開戀情前已經把男友放在大合照中間位置，二人更共賦同居試婚。今日（28）阿Sa公布喜訊，再度成為「人妻」。曾經在愛情路上跌跌撞撞，仍然對愛情和婚姻充滿憧憬，十分勇敢。

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蔡卓妍與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）剛在今日（28日）宣布結婚，二人分別在個人社交平台貼出婚紗照，林俊賢寫道，「恭喜我娶妳 恭喜妳嫁我 以後請多多指教 @choisaaaa 多謝大家嘅祝福。」而蔡卓妍則寫，「恭喜我嫁你 恭喜你娶我 以後請多多指教 @elvischunyinlam 多謝大家嘅祝福。」他們其實之前已經共賦同居，早前林俊賢被發現放工後直奔蔡卓妍的千萬豪宅過夜。

與蔡卓妍入行組成女子組合Twins的成員鍾欣潼，接受訪問時表示替好姊妹開心，在生活中找到「最佳拍檔」，由對方告訴自己的時候，已經心情激動，她送上祝福之餘，亦催促蔡卓妍升級做媽媽，快點生小孩。Twins兩人在感情路上有不少經歷，同樣曾經離婚，2018年鍾欣潼曾跟台灣醫師賴弘國結婚，可惜未能「修成正果」，離婚收場。

蔡卓妍和鍾欣潼在愛情路上也經歷不少波折，蔡卓妍之前拍拖都歷時不短，卻未能「修成正果」，2017年傳她戀上連詩雅舊愛「百億麻將館太子爺」石恆聰，並曾證實這段戀情，後來還「融入石家」，甚至跟石恆聰妹妹成為好友。

之後不止一次傳出蔡卓妍跟石恆聰分手消息，最後2023年傳出二人分手，當中涉及第三者，蔡卓妍被問及此事時承認二人已經分手一段時間，但拒認有第三者介入。

2010年，蔡卓妍公開承認戀上同公司藝人陳偉霆，二人合作拍攝電影《美麗密令》而擦出愛火花，後來陳偉霆主力在內地發展，二人分隔兩地，加上陳偉霆工作愈來愈多，最後雙方在2015年於微博發表聲明宣布分手。

蔡卓妍最轟動的一段戀情，莫過於與鄭中基秘密拍拖，甚至秘婚。二人拍電影《追擊八月十五》結緣，他們一直沒有高調認愛，一直採取「默認」方式。鄭中基愛得痴纏，在手臂上有蔡卓妍英文名（Charlene）的紋身。2010年，二人各自在公開活動上，承認二人已經分手一段時間，不過後來有傳媒踢爆二人早於2006年於美國洛杉磯范奈茲註冊結婚，甚至被刊登結婚證書。他們在報道刊登後，即共同舉行記者會並承認2006年秘婚，而在記者會舉行數月前已辦理離婚手續。

蔡卓妍似乎特別喜歡「姊弟戀」，除了鄭中基比她年長10年外，其他的戀情對象也是比自己年紀細。她對婚姻生活仍然滿有希望，並曾經透露兩次雪卵，第二次更因荷爾蒙的分泌改變，令身型暴脹。