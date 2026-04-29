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港人英國從政 為何香港人走不向左？
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港人英國從政 為何香港人走不向左？

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　在新一輪英國地方選舉中，已知有超過八位具香港背景的人參選地區議會，大多數候選人代表自由民主黨，被國安處懸紅通緝的鄭文傑代表工黨，還有兩位代表改革黨，其中一位是近來極具爭議，曾任駐曼谷及駐雅加達經貿辦處長的李湘原。

 

　　值得注意的是，在未知李湘原「底細」之前，改革黨與另一個新興右翼政黨 Restore Britain，在部分港人社群中其實頗有討論度。這兩個右翼政黨皆主張大幅收緊移民政策，尤其針對非法入境者及難民；同時，他們亦聲稱歡迎以 BNO 簽證移英的港人，因此在部分移英港人之間，意外地獲得一定程度的支持。

 

港人英國從政 為何香港人走不向左？

 

　　然而，若從一般政治倫理角度出發，這種支持其實並不容易理解。當「排外」情緒被政治煽動時，所謂「合法移民」與「非法移民」之間，在日常生活中往往並無清晰可見的外在標記。換言之，一旦社會氛圍轉向敵視移民，身為新移民的人，本身便難以確保自己不會成為被針對的對象。

 

　　只要稍為觀察港人社群在英國的政治討論，便會發現一個相當穩定的現象。很多港人即使在價值觀上支持民主、自由與人權，但在具體政治選擇上，真正認同英國左派政黨或政策的人始終不多。更多人傾向中間立場，甚至在部分議題上不自覺地靠向右派。

 

　　這並不單純是移民之後的政治轉向，而是與香港人長期形成的一套政治與階級想像有關。

 

　　在傳統理解中，左派代表基層、工人、再分配，右派則代表市場、效率與精英。但在今天的英國，這套分類早已變得模糊。工黨所代表的，不再只是工人階級，而更多是城市中的專業人士、高學歷群體，以及關注氣候、性別與多元議題的一群人。相反，一部分傳統基層選民，反而轉向支持更強調秩序、移民管控與國家利益的右派政黨。

 

　　換言之，左派在英國某程度上已經「精英化」，而右派則成功塑造出一種「貼地」形象。這種轉變，對於成長於香港的移民而言，其實並不容易適應。

 

港人英國從政 為何香港人走不向左？

 

　　香港社會長期處於高度競爭環境，強調向上流動與個人努力。教育、職業與收入，幾乎構成一套完整的社會價值體系。在這種環境下，即使實際經濟條件未必屬於中產，許多人在心理認同上仍傾向將自己視為中產，並以此作為人生方向。

 

　　當一個人認同自己是中產，他對「左派」的直覺反應，往往會變得保留。福利、再分配、公共開支，很容易被理解為對「努力成果」的一種再分攤，而非社會整體風險的分擔。久而久之，「左派＝福利依賴」的印象，便在不少香港人的觀念中根深蒂固。

 

　　移民之後，這種傾向往往會被進一步放大。身處異地，面對制度、文化與經濟的不確定性，人自然會更重視穩定與安全。稅制、治安、移民政策，這些議題變得更加切身，也更容易影響政治取向。而這些，恰恰是右派政黨長期強調的重點。

 

　　於是出現一種微妙的情況，在香港時支持民主與自由價值的人，來到英國之後，在具體政策選擇上，卻未必會傾向左派，甚至可能更接近保守或中間偏右的位置。

 

　　但問題也許不只是「香港人走不向左」。更值得問的，是今天的左派，是否仍然在回應大多數基層的基本生活需要。

 

　　當左派論述愈來愈集中於環保議題，語言愈來愈傾向某一類教育背景與社會階層時，它與一般選民之間的距離，也可能正在擴大。這不只是港人社群的問題，而是整個英國政治正在面對的轉變。

 

　　對於港人而言，這種錯位更加明顯。一方面，帶著香港的階級觀與努力敘事；另一方面，面對一個已經重新洗牌的英國政治光譜；再加上移民身份帶來的不安與風險意識，三者交織之下，很難自然地走向任何一個清晰的政治位置。

 

　　*註：Restore Britain 是一個於 2026 年 2 月由獨立議員 Rupert Lowe 成立的英國右翼新政黨，旨在推動「民主革命」，解決英國因「建制派」統治 30 年導致的國家衰落。該黨強調嚴格限制移民、重塑國家身份。

 

港人英國從政 為何香港人走不向左？

 

Tags:#英國地方選舉#自由民主黨#工黨#改革黨#BNO簽證持有人#移民政策
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