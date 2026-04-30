家居風水｜餐枱影響家宅運，圓形助家人感情聚財，桌上切忌放1物

餐桌在家居風水上很重要，影響一家人的感情、健康和財運，宜講究形狀、材料、大小、位置等。

風水不一定要講山川河嶽、東來紫氣，其實可以好有人間煙火氣，今期就聚焦飯桌，是你每天都留連的位置，盛載着飯香菜味、和一家人的互動溫度。

現在談談餐桌形狀、材料、大小、整潔和位置。

一、形狀影響和諧

1.圓形

圓形有和諧、團聚、圓滿的意思，有利平等交流，可促進人氣，亦聚財氣。

2.方形

安穩的格局，可謂四平八穩，方正牢固。一家人的感情可以正常維繫，但比較「各顧各」家庭雖有凝聚力，但各人亦很有自己看法和表達方式，因為各據一方。

3.橢圓形

可以說是圓形的變奏，但已稍有主次的分別，坐在橢圓形兩端的人比較地位高和有話語權。

4.長型

長幼次序就更要分明了，權威感比較強，因此亦製造了距離感。

5.波浪形

波浪主不穩定，線條雖然可能較新穎，但波浪主水，水多變，感情喻意不佳。

6.三角或多角

家具最忌尖削，因為會製造矛盾、沖激、抗衡、鬥爭，很容易導致家庭糾紛，兼有散財、破財的不吉之兆。

二、材料要有暖意

原木最佳，天然而有生氣。大理石和玻璃都太冰冷，不利情感互通，思想交流。

三、大小要合比例

餐桌要與客廳或飯廳的大小配合，太小顯得小器；太大礙眼兼阻塞交通。

四、整潔有利聚財

桌上不要埋滿雜物，如過期雜誌和報紙等，影響衞生、阻礙空間。記緊不要放利器如生果刀等。雜亂和有刀鋒會引致傷身和破財。

五、位置忌直沖

a.最忌開門即見桌，這樣的對沖張力，會破壞家庭和諧與家運、財運，還會影響健康，尤其是消化系統。

b.餐桌也忌與廁所成一直線，廁所是不潔之地，絕對不宜與飲食健康天天「對着幹」。

c.對正神枱也不妥，因為吃飯時家人可能口沒遮攔，「噏得就噏」，若說了一些「大不敬」的說話就不好了。

六、桌上燈飾

西方流行在餐桌上擺放燭台，營造浪漫氣氛，但切忌放白色蠟燭，中國人對此有忌憚，認為是白事的象徵。而吊燈亦不宜選蠟燭形的，意與上同。

用餐的氛圍，可以影響用情！