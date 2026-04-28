查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

上周六（25日），在美國華盛頓市希爾頓酒店發生的槍手闖入事件，攪亂了正在進行中的白宮記者協會年度晚宴。雖然槍手的計劃失敗，沒能傷害在場的特朗普總統或其他政府高官，但該事件暴露出美國官方對領導人的保護存在嚴重漏洞。眾所周知，特朗普在2024年總統大選中兩次面臨暗殺威脅，一次平安無事，另一次則被子彈擦傷右耳，但安保部門仍未將各種漏洞全部堵塞。此次事件中被捕的嫌犯阿倫(Cole Allen)在致親友的電郵中公開嘲笑希爾頓酒店的安保人員「傲慢」，他帶著槍械入住酒店，竟然沒人想到他會構成威脅。遠在大西洋另一側的英國人有點緊張，因為英王查理斯三世和王后卡米拉定於兩天後（27日）開始訪問美國。

根據英國廣播公司(BBC)的報道，英國首相施紀賢周日（26日）與特朗普通話，雙方商定，國王和王后將按計劃訪美。特朗普當天公開表示，「他（英王）將會非常安全，在白宮是非常安全的」。

英王訪美，意在改善關係

目前查理斯與王后已開始在美國的4天訪問，這是查理斯成為英國國王後首次訪美，特朗普和第一夫人梅拉妮婭已在白宮隆重接待了英王伉儷。除了參加特朗普為其舉辦的國宴，查理斯還將在美國國會向參眾兩院議員發表演講，呼籲美英兩國進一步加強雙邊關係。邀請外國領導人到國會發表演講是美國的一種外交姿態，意在彰顯兩國之間的友好關係。查理斯是第二位應邀在美國國會發表演講的英國君主，他的母親伊利沙伯二世女王是歷史上的第一位，那是在1991年首次海灣戰爭結束後。唐寧街十號期待英王的這次訪問能改善處於低潮的英美雙邊關係。

查理斯成為英國國王後首次訪美，特朗普在白宮迎接。(AP)

對烏克蘭戰爭的立場和關稅政策，是倫敦與華盛頓關係轉差的起點，儘管英國主動與美國展開關稅談判，但美國仍對大部分英國商品徵收10%關稅，對特定行業收稅更高。例如，對英國每年銷往美國的10萬輛汽車徵收10%關稅，超出這個數量的汽車則徵收25%關稅，此外還對英國鋼鐵和鋁製品徵收25%關稅。

特朗普還對施紀賢政府的移民政策及環保政策非常不滿，多次敦促英國擴大在北海地區的油氣開發，近期則批評英國未在伊朗戰爭中支援美國。美方甚至暗示，美國今後可能不再支持英國對福克蘭群島(Falkland Islands)擁有主權。該群島位於大西洋，靠近阿根廷領土，阿根廷稱其為馬爾維納斯群島。英阿兩國曾在1982年4月為該群島的主權而交戰，最終英國獲勝並控制該群島，但阿根廷始終強調對其擁有主權。40多年後，美國暗示可能不再支持英國的立場，讓英國人既傷心又無奈。

特朗普一貫強調，他很尊重查理斯國王，兩人關係很好，所以查理斯被視為英國新的「外交武器」，有英國報紙頭版的大標題稱他為「和平的使者」。今年78歲的查理斯帶著政治任務前往美國，顯然並不輕鬆，英國各界希望他能利用自己的地位和人氣達成一定的外交成果。

對特朗普來講，英王訪美是一件大事，因為今年是美國建國250周年，此時此刻他與夫人在白宮接待前來道賀的英國國王和王后，具有很強的象徵意義，彰顯美國今天的強大。同時，主持國宴等一系列活動，也能帶給他極大的榮譽感和滿足感。

華盛頓的工作人員清除錯掛的澳洲國旗（網上圖片）

由於雙方各有打算，所以大西洋兩岸聯手推動這次訪問。美方提前做好準備，上周按慣例在華盛頓市內一些街燈燈柱上，插了美英兩國國旗。但英國《獨立報》等媒體報道，在數百面旗幟中，居然有15面澳洲國旗，在白宮外面的黑色燈柱上也能見到，這樣的馬虎與無知實在是太滑稽了，簡直讓人哭笑不得。後來工作人員將澳洲國旗換成了英國米字旗，但網上討論區的批評和嘲笑卻沒停止。美國人的馬虎大意，加上晚宴暴露出的安保漏洞，怎不讓英國人擔心查理斯國王訪美期間的安全？

社會分裂，加劇暴力行為

實際上，屢次出現針對政壇人士的暴力行為，是美國社會政治分裂的產物，也是兩黨政客用意識形態分歧來操控選民的直接後果。以特朗普為例，他不斷打「身份認同牌」，將自己的支持者說成是愛國者、正義的化身，以此打擊對立面的政客及其支持者，並順勢將他們歸入「不愛國」的行列，包括強調不支持「美國優先」就是不愛國。很多政客還煽動其支持者上街遊行，展開抗爭。特朗普去年二次執政後，在未獲國會授權的情況下，利用行政權力調動聯邦執法機構人員，在大城市開展反移民行動，逮捕、驅逐可疑人士，造成無辜者傷亡，釀成嚴重社會事件。這類暴力執法激化了矛盾，令個別人士走向極端，並增加出現暴力活動的可能性，本次事件中的嫌犯阿倫便是一個典型例子。他在發給親友的信中表達了對特朗普政府的強烈不滿，但其平時表現並無任何暴力跡象，誰也不知道像他這樣的人究竟有多少。

每當發生暴力事件，政客都會藉機抽水，謀取私利，而客觀上只會進一步撕裂整個社會。特朗普日前接受Fox News採訪時強調，這傢伙可能是個有病的人，他反基督徒，還寫了反基督教的宣言。此時此刻，公眾最希望得到較為全面的事實，而有權獲得相關信息的特朗普，只向公眾傳遞這類片面信息，並利用其地位和影響力加以廣泛傳播，無非是為了刺激自己陣營內宗教信仰較強的基督徒選民，以鞏固他們對自己及共和黨的支持，變相為年底的國會中期選舉拉票。

槍擊案嫌犯阿倫在發給親友的信中，表達了對特朗普政府的強烈不滿。（網上圖片）

另外一個信息也很有意思。事件發生後，特朗普公開表示，白宮記者協會的晚宴應該在30天內再安排一次，理由是這樣的活動不應被某人破壞。新聞媒體的報道指出，曾參與宴會組織工作的人認為，華盛頓有太多晚宴，知名的酒店場所要很早預訂，同時尋找贊助人也需要投入時間和人力，所以30天內再次舉辦可能會非常困難。最讓人費解的是，為何特朗普非要再搞一次？因為他在上一個任期內，始終拒絕參加白宮記者協會的年度晚會，而且他與美國媒體的關係非常差，經常當面罵媒體記者作假新聞(fake news)，在重掌白宮之後還開出天價起訴美國和英國的知名媒體。

也有媒體的報道猜測，特朗普本來準備在這個晚宴上對他的政敵及部分傳媒人展開「大報復」，但計劃落空了。據說「源頭」是2011年4月30日，奧巴馬總統在白宮記者協會年度晚宴上致辭時，拿特朗普開玩笑，因為特朗普此前一直質疑奧巴馬並非生於美國，稱他無權競選總統。奧巴馬那次玩笑，讓當時坐在台下的特朗普非常憤怒，有人說，他就是在那天晚上受了刺激，才下決心一定要當選總統，期待有朝一日報復奧巴馬。

可能這次已經有白宮助手幫他寫好了嘲笑政敵的演講詞，但因為槍手的出現，晚宴還沒進入關鍵環節就提前散場，讓準備很久的特朗普心有不甘，所以他希望得到「二次機會」，達成夙願。

助推白宮加建多功能廳

無論上述報道是純粹猜測還是真有其事，30天內再搞一場晚宴的機會真不是太大。但這起事件幫了特朗普一個忙，讓他找到一個「非常實際的理由」來加建白宮舞廳(White House Ballroom)，即白宮多功能廳。特朗普在事發當天表示，這一事件說明，在白宮內建造一座大型、能滿足安全防護需要的宴會廳很有必要。《華爾街日報》的報道說，特朗普當晚就告訴白宮官員，要利用這一事件加快推動白宮舞廳的建設。特朗普當年的私人律師、不久前剛出任代理司法部長的布蘭奇(Todd Blanche)隨即在社交媒體上發文，要求歷史文物保護組織撤回有關反對興建白宮舞廳的訴訟。由於該組織的訴訟，一位聯邦法官禁止特朗普政府興建這個面積超過白宮原有建築的多功能廳。政府上訴後，上訴法院決定，在6月初正式審理該案之前，建築工程可以進行。因此，舞廳的建設工程正在緊鑼密鼓地進行中。

即使正在進行訴訟，白宮舞廳的建築工程仍可繼續。(AP)

特朗普說，造舞廳的4億美元經費來自私人捐款，不會動用納稅人的錢，但很多人認為，這等於給有錢人和大企業提供了機會，讓他們能用金錢來換取對政府的影響力。而且，一個內部裝修金光燦燦的舞廳與白宮的簡約實用風格反差極大，有違白宮的傳統。但特朗普大權在握，而且一心把白宮當成他的「凡爾賽宮」或「白金漢宮」，誰又能阻止他呢？