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智慧城市低碳生活 香港辦公室校園政府服務悄然轉型
數碼創科

智慧城市低碳生活 香港辦公室校園政府服務悄然轉型

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　「智慧城市」這四個字，幾年下來幾乎被用爛——政府文件、企業年報、學校通告都離不開。「智慧」是城市肯不肯花心思把資源用得精打細算；「低碳」是繁華之餘能否留多一點呼吸空間。香港由《智慧城市藍圖 2.0》到氣候行動藍圖，把這兩條線拉在一起。表面是政策，走進辦公室、校園與政府櫃位，會發現變化早已悄悄發生。

 

　　以前公司開張，老闆總要先煩買咩影印機、伺服器，計埋保養換墨。買大閒置，買細又唔夠用，舊機未壞又怕落後。每一部閒置嘅設備，背後都是被製造、運送、丟棄的碳。

 

　　如今思維悄悄轉了向。硬件、維修、耗材、技術支援，都可以打包成按月收費的服務。設備經雲端回傳狀態，供應商一早知道機器要換墨、要保養，老闆反而不用記掛。「用幾多、付幾多」這種安排，對精打細算的中小企而言，比落一次大訂貼地得多。

 

　　辦公室從來都是城市碳排放的暗角。合約印三式、會議派十幾頁簡報、季度報告動輒幾十版——紙張、油墨、運輸、棄置，加埋都係排放。這幾年不少香港企業改用雲端會議、電子簽署、電子報銷，要打印、傳真、寄遞的程序，差不多都可在屏幕上完成；員工開會帶部平板，已經取代咗一疊厚過字典的文件夾。

 

　　硬件方面，市場上亦冒出不少訂閱式辦公設備服務。以本地服務商 Lexmark Solutions Hong Kong 為例，其商用影印機月費方案結合即時報價、雲端監察與印量數據分析，企業見到邊個部門印得最多、邊類文件最浪費，再針對性推電子流程。當管理層真係見到數字，「減紙」就唔再係口頭禪。對小本經營的工作室、樓上書店、社區機構而言，這類方案最大好處未必是省錢，而是把「轉型」兩隻字嘅門檻降低咗。幾人團隊不用再為一部機投入大筆資金，就可以享用與大公司相若的數碼能力。

 

　　教育界的轉變，同樣值得一講。不少香港學校推動電子學習，由派功課、做評估，到家長通告、家長日，都搬上平台。教師少印一份講義，學生少帶一份筆記，既慳紙，也減輕書包重量。

 

　　有些學校索性把校舍變成教材。智能照明和空調用感應器調節電力，能源監測顯示屏掛在大堂，學生每日返學見到用電數據在跳動——空調開幾度、邊一層樓最耗電、上星期慳咗幾多度，一目了然。當「環保」由教科書章節變成眼前嘅數字，學生的感受自然唔同。

 

　　至於課程內容，碳足跡、循環經濟、人工智能倫理這些題目，已經慢慢走入中小學嘅科技與通識課。新一代學生不再只是聽老師講「保護地球」，而係用數據和科技去理解地球的處境。

 

　　「智慧經濟」聽落好大，講白了就是行業邏輯的轉變——由「買、用、修、丟」，變成「訂閱、共享、按需、循環」。共享辦公空間、共享單車、雲端軟件、訂閱式硬件，本質都是同一回事：用得少就少付，用不著就還回去，盡量唔好讓資源閒置。

 

　　對中小企而言，這模式減少了一次性投資壓力，也減少「估錯規模」的風險；對城市而言，閒置設備少了、重複生產少了，碳排放自然會跟住下降。當愈來愈多企業採用平台化方案，香港的商業生態，便會由「重資產、自己揹」走向「輕資產、共同用」的新形態。

 

智慧城市低碳生活 香港辦公室校園政府服務悄然轉型

綠色生活，從來不只是環保口號，而是一種對生活的追求——追求從容、追求品味、追求與大自然並肩同行的安然。

 

　　政府這邊，「智方便」、電子支付、開放數據等服務，已經把不少要親身排隊辦理嘅手續搬上手機。一個申請表、一張收據，過去要花半日去政府櫃位排隊，今日可能五分鐘搞掂。少了往返、少了紙張、少了等待——對市民係方便，對城市就是減碳。

 

　　作為大灣區碳中和協會創會會長，胡伯杰先生常常提醒，建設智慧、低碳的城市，並不是政府或大型企業單方面的責任，而是每一間學校、每一個辦公室、每一位市民都可以參與的共同工程。他指出，只要社會各界願意從日常做起：少印一張紙、多用一次電子流程、多留意能源使用，這些微小選擇長遠累積，就能為香港和大灣區實現碳中和目標貢獻力量。他相信，只要大家肯多走出「一步」，香港完全有條件在智慧城市與低碳發展方面走在前列。

 

　　講到底，政策可以鋪路、企業可以造工具、學校可以教知識，但城市能否真正轉型，說到底還是人的質素——肯不肯改變心態，肯不肯多一份對大自然的愛護。在辦公室少印一份文件、在學校支持電子教材、在生活中留意能源使用，這些細碎嘅選擇背後，其實是一顆懂得珍惜土地的心。

 

　　說到底，智慧城市與低碳生活，從來不是冷冰冰的科技口號，而是一個個有溫度的日常選擇。一部不再隨便吐紙的影印機、一塊讓孩子親眼看見能源用量的顯示屏、一張可以在手機完成的申請表——這些看似微不足道的小事，正在悄悄改寫我們上班、上學、辦事的節奏。

 

　　每一個願意多走「一步」的人，其實都在為下一代留住一點藍天、一片綠意、一份從容。少印一張紙、多一份對大自然的愛護，看似只是幾秒鐘的決定；但當全港七百多萬人一齊這樣改變心態，那份累積出來的力量，足以讓香港在世界舞台上，被看見的不只是繁華的天際線，更是一座懂得思考、願意承擔責任的智慧城市。

 

智慧城市低碳生活 香港辦公室校園政府服務悄然轉型

 

智慧城市低碳生活 香港辦公室校園政府服務悄然轉型

綠色生活＝一種生活追求

 

Tags:#智慧城市#低碳生活#碳足跡#中小企#碳中和
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