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外遊象寶 FX Travel Jumbo 正式登場！一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
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外遊象寶 FX Travel Jumbo 正式登場！一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率

去旅行，本身應該開開心心食玩買，但好多人成日都會遇到同一堆煩惱：收據愈儲愈多；多人同行、分賬分到頭都大；匯率無時無刻變動，唔知幾時換最抵；最後返到香港仲要慢慢對數...以上種種，真係諗起都覺得攰。

但而家，終於唔使再煩！

全新推出嘅「外遊象寶 FX Travel Jumbo」App，專為旅行人士而設，集合旅遊記帳、智能分賬、即時匯率、OCR 拍照辨識等功能，一個 App，幫你睇實哂成個旅程嘅開支，夠晒醒目！

外遊象寶 FX Travel Jumbo 正式登場！一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率

旅程當中，無論係餐廳收據、購物單據，甚至XO外語餐牌同價錢牌，只要拎手機影一影，即可透過 OCR 功能辨識文字、金額同貨幣，再即時換算成港元或其他貨幣。

即係話，你負責盡情買，象寶負責幫你計靚條數。

如果同朋友、另一半或者一家大細同行，最怕就係分賬分到面阻阻。「外遊象寶」支援多人分賬功能，食飯、交通、住宿、代付款項，系統自動計清楚每人應該俾幾多，大家慳返啖氣，感情都和諧啲呀。

另外，「外遊象寶」仲提供全球多種貨幣即時匯率資訊，用戶更可設定心水價位，到價即通知。等靚價先換錢，醒目嘅traveler，緊係識玩。

由出發前預算安排，到旅程中記錄每筆支出，再到返港後檢視總開支，「外遊象寶 FX Travel Jumbo」一手包辦，等你唔使做旅行人肉會計師。

聽我講，下次旅行，專心玩、專心食、專心打卡。

條數，交俾象寶。

立即點選以下連結，或掃描上圖QR Code下載「外遊象寶 FX Travel Jumbo」：

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外遊象寶 FX Travel Jumbo 正式登場！一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率

Android：
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Tags:#旅行#財務#手機應用程式#外遊象寶#預算#開支追蹤#貨幣兌換#光學字符識別
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