返深圳玩坐港鐵經落馬洲即日來回車費減$6！成人八達通或樂悠咭都有得減！

過兩日便是五一黃金周長假期，會不會到深圳玩輕鬆一下？即日起至2026年9月30日，手持成人八達通或樂悠咭（60-64歲）的乘客經港鐵落馬洲站北上，並於指定深圳地鐵車站拍卡，然後同日再經落馬洲站乘搭東鐵返港，出閘即可獲得車費扣減$6！

即日起至9月30日，乘客如使用成人八達通或樂悠咭（60-64歲乘客），由任何港鐵車站乘車前往落馬洲站，並於內地指定地點（深圳地鐵4個車站）之「優惠換領點」以同一張八達通或樂悠咭拍卡，然後同日經落馬洲站乘搭港鐵返港，出閘時即可享港幣6元車費優惠。如乘客並非經落馬洲站北上，亦可先在深圳的「優惠換領點」領取優惠，該段經落馬洲站回港的車程，亦可享港幣3元車費優惠。

4個設置「優惠換領點」的深圳地鐵車站：

福田口岸站：深圳地鐵4號線，站廳中部，近A出入口（即福田港鐵特惠站）

福民站：深圳地鐵4號線，4和7號線換乘通道口

會展中心站：深圳地鐵1號線，近B口進站閘機對面

深大站：深圳地鐵13號線，1號線換乘通道對面

＊優惠只適用於以上深圳地鐵站開放時間內拍卡換領，優惠有效期僅限拍卡當日，拍卡後須於港鐵落馬洲站服務時間內使用，逾期無效。

港鐵多條線路貫穿香港各區，方便約親友沿線集合齊北上。東鐵線班次頻密，往來羅湖最快約3分鐘一班，往來落馬洲最快約6分鐘一班，不受路面交通影響，時間更可控、更準時可靠。羅湖及落馬洲站連接兩大口岸，過關後無縫連接駁深圳地鐵，羅湖站直駁1號線，落馬洲站直駁4號或10號線，真正做到「一程到位」直接便捷，無論晴天或雨天，都能輕鬆暢遊深圳各大熱門景點。

深圳地鐵1號線沿線串連多個熱門商圈及玩樂熱點，適合規劃「休閒＋美食＋親子／打卡」的一日行程。乘客可沿線到訪人氣地標商場，包括KK Mall、One Avenue卓悅中心、福田星河COCO Park。想安排親子或文化體驗，可前往位於1號線科學館站的深圳科學館，偏好打卡及周末放鬆的乘客，亦可到萬象天地延伸行程，輕鬆把「食買玩」一次過安排妥當。

深圳地鐵4號線連接福田口岸一帶及福田中心區等主要地段，沿線商業及生活配套成熟，特別適合安排以市中心餐飲、購物及休閒為主的一日行程。配合優惠換領點 (福田口岸站、福民站)，乘客過關後可更快捷由口岸延伸至市區活動範圍，包括到福田龍華站附近的壹方天地享用餐飲美食、購物及打卡。計劃親子遊的乘客，可到4號線白石龍站COCO City的魔法谷探洞公園室內探險樂園，與小朋友一同體驗恐龍主題的模擬洞穴探險。

前往南山區的乘客，亦可於深圳地鐵13號線深大站拍卡換領優惠。只要回程經落馬洲站返港，便同樣享有車費扣減優惠，玩得盡興之餘亦能精明省錢。

港鐵致力照顧乘客需要，持續提升口岸站服務及設施，其中羅湖站多項優化已陸續完成，包括在車站等候區換上更舒適的座椅，並提升抵港大堂的照明系統。同時，羅湖站及落馬洲站均增設共享移動充電器租借站，首30分鐘費用全免。乘客無論是查閱路線、使用電子支付或拍攝記錄行程，即使臨出發才發現手機電量不足，亦可更從容安排行程，出行更安心便捷。此外，因應「五一黃金周」跨境旅客增加，車站會加派人手設立「愛心服務站」，並會在有需要時設置「關愛通道」，優先協助長者、與嬰兒同行人士、行動不便人士等有特別需要旅客，為旅客提供更佳乘車體驗。

「經落馬洲即日來回深圳慳$6」優惠詳情

網址：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/futian-round-trip-fare-saver.html

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