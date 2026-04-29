昨（28日）文是伊朗跪了嗎？今文是美國跪了嗎？跪不跪，看相關的新聞報道。

據央視新聞消息，俄羅斯總統普京當地時間27日（周一）在聖彼得堡會見到訪的伊朗外交部長阿拉格齊。

會晤期間，普京向阿拉格齊轉達他對伊朗最高領袖穆傑塔巴的祝福，祝願其健康平安。普京還透露，上周他已收到穆傑塔巴的信函，並希望伊朗人民能夠挺過當前的考驗期，迎來和平。他說：「伊朗人民正勇敢而英勇地為自己的主權而鬥爭。」

普京還表示，俄方將盡其所能推動中東盡快實現和平。他說：「俄方將盡一切努力，使和平盡快實現，這既符合你們的利益，也符合地區所有人民的利益。你們很清楚我們的立場。」

伊朗外長：美國請求談判

伊朗外長阿拉格齊回答記者提問時，就「特朗普自稱勝利者」的說法反問：「那他為甚？提議談判？」

阿拉格齊指出，伊朗對抗的是世界上最大的超級大國，而美國未能實現其任何一個目標。這正是美方請求談判的原因，伊方目前正在考慮這一選項。

特朗普討論伊朗新提案

美國白宮新聞秘書萊維特27日在記者會上證實，總統特朗普及其國家安全團隊當天開會討論伊朗提出的談判新方案。

萊維特說，不確定會議是否已經結束，但相關方案確實在討論中。不過，她「不想搶在總統或其國家安全團隊之前發表言論」。

美國對伊朗的新提案如何反應？

毫無疑問是不接受，因為如接受即是特朗普所講的伊朗廢核，竟然是要排在霍爾木茲海峽及應充分保障伊朗安全之後。

有美國官員表示，伊朗方面的立場日益強硬，伊朗伊斯蘭革命衛隊對權力的掌控更加鞏固。

伊朗企硬，美國如也企硬，就只有大炸伊朗，但如一兩周內仍未見對伊朗開炸，就反映美國跪了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）