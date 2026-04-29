GLOBAL Wednesday｜美聯儲議息料按兵不動 | 內地4月PMI料回落 | 點評港交所季績

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

聯儲會將於美東時間周三下午公布利率決策，市場料按兵不動，而且鑒於伊朗戰爭對能源價格及更廣泛成本壓力的影響，預期主席鮑威爾可能暗示年內降息門檻很高。會後聲明有什麼地方值得注意？

內地明日將公布4月份的官方PMI，野村指出，春節假期始於2月中旬的年份3-4月的平均變化幅度為-0.2個百分點,與今年持平。官方製造業 PMI 也呈現類似的季節性模式,其3-4月的歷史平均變化幅度為-0.3個百分點,因此該行預計,4月份的讀數將從3月份的50.4降至50.1，PMI回落，港股氣氛將受壓？

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