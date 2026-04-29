歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
《寒戰1994》首映｜周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳，謝君豪破咒封劇帝
娛樂新聞

《寒戰1994》首映｜周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳，謝君豪破咒封劇帝

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　謝君豪剛在《第34屆香港舞台劇獎頒獎禮》打破34年魔咒，首度成為「劇帝」，而卓韻芝則成功封后。另外，謝君豪有份演出的電影《寒戰1994》即將在5月1日上映，電影分別舉行首映禮及謝票場。

 

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

 

　　在《寒戰1994》首映禮，場面星光熠熠，包括9大影帝以及有份演出演員，包括周潤發、郭富城、梁家輝、吳慷仁、謝君豪、鄭則士、太保、劉俊謙、白只、吳彥祖、廖子妤、王丹妮等，由鄭裕玲擔任記者會司儀。

 

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

 

　　《寒戰1994》由一班年輕演員劉俊謙、王丹妮、吳彥祖等，分別飾演戲中角色的年輕時候，作為大前輩的周潤發已經拍了兩集，他覺得這次有如「薪火相傳」，他在台上勉勵後輩，更向身後每位演員鞠躬：「我係埋街飲井水嘅人，做演員人哋掘井水端埋畀你飲，整個工業承傳好重要，我哋訓練班到電影到而家，你睇謝君豪佢哋演藝學院出嚟，個工業要靠佢哋承傳，多謝你哋，拍戲好辛苦，但係得嘅。」

 

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

 

　　拍戲多年，周潤發不願停步為電影鞠躬盡瘁，笑言若自己跑步可以跑到100歲，相信到時自己仍然有氣有力拍戲。周潤發與梁家輝曾在《賭神2》及《小喇叭》等電影中合作，一早已結下片緣；周潤發有見大家年紀開始漸長，苦口婆心關心梁家輝的健康：「你聽我講，唔好飲咁多酒，你演唔到100歲㗎。」

 

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

 

　　近日，周潤發與梁家輝聯同其他演員去不同地方宣傳，兩位老前輩表現頑皮，無論去到哪裏也在嬉戲，不時模仿郭富城經典歌曲《唱這歌》的舞步。於深圳一場首映禮上，當郭富城發言時，周潤發、梁家輝在他身後鬼馬地單腳提起跳舞，周潤發輕易做到而且乾脆利落，反而梁家輝挑戰愈舉愈高，不時失平衡站不穩。

 

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

 

《第34屆香港舞台劇獎頒獎禮》得獎名單：

 

最佳製作

《完美的世界》前進進戲劇工作坊 監製：羅妙妍

 

最佳導演(悲劇/正劇)

司徒慧焯《天下第一樓》香港話劇團

 

最佳導演(喜劇/鬧劇)

嚴頴欣《荷里活有單大生意》劇毒

 

最佳劇本

李駿碩《完美的世界》前進進戲劇工作坊

 

最佳男主角(悲劇/正劇)

謝君豪《天下第一樓》香港話劇團

 

最佳男主角(喜劇/鬧劇)

盧智燊《你個戲壞咗呀！》中英劇團

 

最佳女主角(悲劇/正劇)

李妮珊《Ellie, My Love》劇場空間

彭秀慧《亞娜 2.0》風車草劇團

 

最佳女主角(喜劇/鬧劇)

卓韻芝《我無醉》La Strada

 

最佳男配角(悲劇/正劇)

巢嘉倫《完美的世界》前進進戲劇工作坊

 

最佳男配角(喜劇/鬧劇)

許晉邦《天堂隔壁是瘋人院》中英劇團

 

最佳女配角(悲劇/正劇)

胡麗英《偷偷記得》風車草劇團

 

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

 

最佳女配角(喜劇/鬧劇)

張嘉瑩《荷里活有單大生意》劇毒

 

最佳音樂劇男主角

梁仲恆《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

 

《寒戰1994》首映│周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳向後輩鞠躬，謝君豪破咒成劇帝

 

最佳音樂劇女主角

陳書昕《大狀王》(重演)　西九文化區、香港話劇團 

 

最佳音樂劇男配角

馮志佑《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

 

最佳音樂劇女配角

李美蒑《我佛無著經》香港演藝學院

 

最佳音樂劇編舞

林俊浩、林薇薇《大狀王》(重演)　西九文化區、香港話劇團

 

最佳舞台設計

孫詠君《請勿打擾》恐怖在線、HYREX ASIA

 

最佳服裝設計

李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院

 

最佳燈光設計

葉俊霖《兒子》香港話劇團

 

最佳音響設計

梁寶榮《我佛無著經》香港演藝學院

 

最佳填詞

鍾志榮《我佛無著經》香港演藝學院

 

最佳原創音樂(音樂劇)

何俊傑《我佛無著經》香港演藝學院

 

最佳原創音樂(戲劇)

陳偉發《塘西馴悍記》香港話劇團

 

最佳化妝造型

李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院

 

年度優秀製作

《天下第一樓》 香港話劇團

《月明星稀2.0》 前進進戲劇工作坊

《我佛無著經》 香港演藝學院

《完美的世界》 前進進戲劇工作坊

《你個戲壞咗呀！》 中英劇團

《兒子》 香港話劇團

《荷里活有單大生意》 劇毒

 

Tags:#謝君豪#寒戰#香港舞台劇獎頒獎禮#娛樂新聞#電影推介#郭富城#梁家輝#周潤發#劉俊謙#王丹妮#影視娛樂
Add a comment ...Add a comment ...
藝人副業盤點｜麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海辦寵物美容學校，向海嵐珠寶參展
更多娛樂文章
藝人副業盤點｜麥家琪開麵店做埋打雜，馬貫東珠海辦寵物美容學校，向海嵐珠寶參展

投票區

白宮記協晚宴爆發槍擊案
110
|
1

你認為本次事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？

12%
不會
84%
無意見
4%
投票期：2026-04-27 ~ 2026-05-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處