《寒戰1994》首映｜周潤發勸梁家輝戒酒，望薪火相傳，謝君豪破咒封劇帝

謝君豪剛在《第34屆香港舞台劇獎頒獎禮》打破34年魔咒，首度成為「劇帝」，而卓韻芝則成功封后。另外，謝君豪有份演出的電影《寒戰1994》即將在5月1日上映，電影分別舉行首映禮及謝票場。

在《寒戰1994》首映禮，場面星光熠熠，包括9大影帝以及有份演出演員，包括周潤發、郭富城、梁家輝、吳慷仁、謝君豪、鄭則士、太保、劉俊謙、白只、吳彥祖、廖子妤、王丹妮等，由鄭裕玲擔任記者會司儀。

《寒戰1994》由一班年輕演員劉俊謙、王丹妮、吳彥祖等，分別飾演戲中角色的年輕時候，作為大前輩的周潤發已經拍了兩集，他覺得這次有如「薪火相傳」，他在台上勉勵後輩，更向身後每位演員鞠躬：「我係埋街飲井水嘅人，做演員人哋掘井水端埋畀你飲，整個工業承傳好重要，我哋訓練班到電影到而家，你睇謝君豪佢哋演藝學院出嚟，個工業要靠佢哋承傳，多謝你哋，拍戲好辛苦，但係得嘅。」

拍戲多年，周潤發不願停步為電影鞠躬盡瘁，笑言若自己跑步可以跑到100歲，相信到時自己仍然有氣有力拍戲。周潤發與梁家輝曾在《賭神2》及《小喇叭》等電影中合作，一早已結下片緣；周潤發有見大家年紀開始漸長，苦口婆心關心梁家輝的健康：「你聽我講，唔好飲咁多酒，你演唔到100歲㗎。」

近日，周潤發與梁家輝聯同其他演員去不同地方宣傳，兩位老前輩表現頑皮，無論去到哪裏也在嬉戲，不時模仿郭富城經典歌曲《唱這歌》的舞步。於深圳一場首映禮上，當郭富城發言時，周潤發、梁家輝在他身後鬼馬地單腳提起跳舞，周潤發輕易做到而且乾脆利落，反而梁家輝挑戰愈舉愈高，不時失平衡站不穩。

《第34屆香港舞台劇獎頒獎禮》得獎名單：

最佳製作

《完美的世界》前進進戲劇工作坊 監製：羅妙妍

最佳導演(悲劇/正劇)

司徒慧焯《天下第一樓》香港話劇團

最佳導演(喜劇/鬧劇)

嚴頴欣《荷里活有單大生意》劇毒

最佳劇本

李駿碩《完美的世界》前進進戲劇工作坊

最佳男主角(悲劇/正劇)

謝君豪《天下第一樓》香港話劇團

最佳男主角(喜劇/鬧劇)

盧智燊《你個戲壞咗呀！》中英劇團

最佳女主角(悲劇/正劇)

李妮珊《Ellie, My Love》劇場空間

彭秀慧《亞娜 2.0》風車草劇團

最佳女主角(喜劇/鬧劇)

卓韻芝《我無醉》La Strada

最佳男配角(悲劇/正劇)

巢嘉倫《完美的世界》前進進戲劇工作坊

最佳男配角(喜劇/鬧劇)

許晉邦《天堂隔壁是瘋人院》中英劇團

最佳女配角(悲劇/正劇)

胡麗英《偷偷記得》風車草劇團

最佳女配角(喜劇/鬧劇)

張嘉瑩《荷里活有單大生意》劇毒

最佳音樂劇男主角

梁仲恆《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳音樂劇女主角

陳書昕《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳音樂劇男配角

馮志佑《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳音樂劇女配角

李美蒑《我佛無著經》香港演藝學院

最佳音樂劇編舞

林俊浩、林薇薇《大狀王》(重演) 西九文化區、香港話劇團

最佳舞台設計

孫詠君《請勿打擾》恐怖在線、HYREX ASIA

最佳服裝設計

李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院

最佳燈光設計

葉俊霖《兒子》香港話劇團

最佳音響設計

梁寶榮《我佛無著經》香港演藝學院

最佳填詞

鍾志榮《我佛無著經》香港演藝學院

最佳原創音樂(音樂劇)

何俊傑《我佛無著經》香港演藝學院

最佳原創音樂(戲劇)

陳偉發《塘西馴悍記》香港話劇團

最佳化妝造型

李峯、郭海欣《我佛無著經》香港演藝學院

年度優秀製作

《天下第一樓》 香港話劇團

《月明星稀2.0》 前進進戲劇工作坊

《我佛無著經》 香港演藝學院

《完美的世界》 前進進戲劇工作坊

《你個戲壞咗呀！》 中英劇團

《兒子》 香港話劇團

《荷里活有單大生意》 劇毒