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上日提到，我推介的五隻退休收息股，都公布了截至2025年底的全年業績和派息，所以，又可以和大家重溫和檢討一下這些收息股的特點和表現了。
理財智慧

領展及香港電訊，賺錢必派息

我要退休
羅國森
我要退休

　　上日提到，我推介的五隻退休收息股，都公布了截至2025年底的全年業績和派息，所以，又可以和大家重溫和檢討一下這些收息股的特點和表現了。

 

　　該五隻收息股分別是中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。

 

　　我在2021年港股相對處於高位時推介和公開這五隻收息股，又以推介時的股價作為買入價去計算盈虧和息率。因此，買入初期的表現不算好，但5年過後，這幾隻收息股都沒有令我失望。

 

　　正如我在上日的文章中所說，絕對是漸入佳境，明年應該連同派息可以「財息兼收」了。

 

　　在此我想利申一下，我自己也確實持有該五股，只不過，我是在2020年初開始買入的，而不是2021年，但我不是一次過買齊，而是分批收集和累積的，因此，我的平均買入價比我在本欄公布的買入價稍低。而到目前為止，我自己已經完成收集了。即是說，在我推介的「三合一退休方案」，收息股的部分我已經完成了。

 

　　回說該五隻收息股，當中有兩隻是屬於商業信託或房地產信託（下稱房託）。屬商業信託的是香港電訊，而屬房地產信託的是領展。無論是商業信託或房地產信託，最大的特點是，只要公司賺錢，就必定派息，而且要將九成利潤派予單位持有人。

 

領展及香港電訊，賺錢必派息

屬房地產信託的領展，必定要將九成利潤派予單位持有人。（網上圖片）

 

　　我們買的其他收息股，管理層都沒有必要每年派息，或每年增加派息，這是我們買股票收息的風險。但如果我們選房託或商業信託作為退休收息股，就可以減低不派息的風險。

 

　　當然，萬一這些公司蝕錢，也有可能不派息的，但能夠成為房託或商業信託的，都是一些業務穩健的公司，一般都是持有物業收租，或持有公用事業，不太受經濟循環影響，而她們的用戶都很忠誠，因此，蝕錢的機會很低。

 

　　我的組合中，除了「必定」派息的領展和香港電訊之外，還有一隻每年都增加派息的長江基建。

 

　　我同意，這個「每年增加派息」的做法不是「老奉」（即是奉旨）的。一如當年「3號仔」煤氣(00003)在前主席李兆基領導時，每年都派紅股的做法。經過一段時間後，管理層最終都決定取消這個安排。

 

　　事實上，每年派紅股的做法對於公司來說，長遠不是好事，因為不斷發行新股，是會攤薄公司的每股盈利，以及每股派息（除非公司的增長很高，可以抵銷攤薄效應，但現實上，公用公司何來高增長？）。

 

　　但是，每年增加派息的做法，只要公司運作正常，盈利每年都有少許增長，就不難做到。所以，長建能否長期維持這個「承諾」，我自己相信，機會是蠻大的。事實上，到目前為止，這都是管理層引以為傲的。

 

　　和大家重溫過我的收息股組合的特點後，下次再和大家就個股作檢討。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

Tags:#我要退休#派息股#收息股#退休規劃#股票投資#香港股市#領展房地產投資信託基金#香港電訊信託#中電控股#長江基建集團#中國移動#商業信託#房地產信託#派息政策#公用事業公司#00002#00823#00941#01038#06823
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