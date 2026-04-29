謝寜62歲一支花，不言退休望曲奇生意上巿，凍齡格言：保持對世界好奇

1985年香港小姐冠軍謝寧，人到中年轉行做曲奇餅生意，有「曲奇皇后」之稱。62歲的她生意已上軌道，近日出席關於退休生活的活動時，分享了個人保養心得以及人生態度，自信滿滿的她覺得女人到60歲才是一支花。

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昔日港姐冠軍、現被譽為「曲奇皇后」的謝寧，出席由中銀香港及中銀人壽於中銀大廈所舉辦的「退優‧新活」啟動禮。現年62歲的她仍然充滿活力，在活動中分享現代人的生活質素追求應隨年歲增長而提升，以「退優」取代傳統退休觀念，活出更有質素的第二人生。

62歲的謝寧認為持續的人際社交與工作挑戰，才是最佳的「凍齡心法」，她40多歲才創業，其曲奇生意愈做愈大，轉眼已經營運了18年，她說：「以前啲人話女人40歲一支花，我覺得而家60歲先至係一支花。我個『BB』已經 18歲，有17間舖。」有心有力的她，希望在香港受歡迎外，更想產品去到世界各地有分店。每年銷售額過億港元，笑言希望可以上市，這是她跟公司的管理團隊的願望。

謝寧仍然投入工作、壓力甚大，要顧及生活和工作平衡，她有自己的獨特減壓方法：「平時會插花、煲韓劇、食瓜子減壓，每星期有3日跑步，勤力敷Mask保養，少食碳水化合物。」謝寧指自己會退而不休，不會停止工作。對於年齡及工作焦慮，她會用運動放鬆心情，以開朗的性格面對困難，減少埋怨，她說：「要睇自己有嘅嘢，唔會睇自己冇嘅嘢，我會成日提醒自己。」

踏入「花甲之年」，謝寧笑言保持年輕的秘訣，是要對世界擁有追求新事物的好奇心。她認為60歲不應是「休止符」，而是解鎖新夢想的開場，仍然要有不斷探索的動力，繼續寫精彩劇本的開場。