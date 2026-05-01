Honor 600 Pro │ 圖像轉影片2.0，2億像素夜攝配大電池，AI功能首屈一指

Honor 600系列正式在港推出，分別有600 Pro、 600及600 Lite三款。其中Honor 600 Pro為系列最高階型號，官方稱為輕旗艦，主打AI影像創作、2億像素夜攝、旗艦效能及大容量電池。

600 Pro提供256GB及512GB兩個版本，機身採用一體成型設計，整體走簡約高階路線，並備有旭日橙、雪原白及幻夜黑三款配色。手機支援IP68、IP69及IP69K防水防塵，亦獲得SGS五星級抗跌耐壓卓越性能認證。配合7.8毫米纖薄機身、霧面金屬中框及0.98mm超窄邊框，即使內置大容量電池，視覺上仍然比一般大電手機更精緻。

600 Pro設有 5,000萬像素前置鏡頭。

支援屏幕解鎖功能。

機身採用一體成型設計，整體走簡約高階路線。

600 Pro配備2億像素主攝、1,200萬像素超廣角微距及5,000萬像素3.5倍光學變焦長焦鏡頭。

600 Pro搭載Snapdragon 8 Elite處理器，內置12GB記憶體，安兔兔測試得分超過300萬，效能屬旗艦級水平。手機同時內置7,000mAh電池，支援80W有線快充及50W無線快。此外，600 Pro擁有2,728 x 1,264解像度的6.57吋AMOLED熒幕，支援10.7億色、120Hz刷新率、最高8,000nits峰值亮度、3,840Hz PWM調光及綠洲護眼技術。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

機身不單設有音量鍵和電源鍵，還加入了專用AI按鈕。

600 Pro採用USB Type-C介面，支援80W有線快速充電。

600 Pro支援雙SIM卡，也提供eSIM功能。

手機備有旭日橙、雪原白及幻夜黑三款配色。

600 Pro影像系統是今次最大賣點，配備採用1/1.4吋感光元件的2億像素主攝、1,200萬像素超廣角微距及5,000萬像素3.5倍光學變焦長焦鏡頭。其中主攝及長焦均支援OIS加EIS防震，並分別達到CIPA 6.0及CIPA 6.5防震等級，最高支援3.5倍光學及120倍數碼變焦。配合AI雲端增強技術，手機提供AI夜景、AI夜景人像、AI Super Zoom 2.0及Pro專屬SuperMoon 2.0，令夜攝及遠攝表現更全面。

600 Pro加入「AI圖轉影片2.0」功能，上載最多三張相片再輸入簡單指令，即可按指令生成3至5秒短片。

另一特色是600 Pro的AI修圖功能加入動態照片的AI路人移除。

手機本身提供不同的AI修圖功能，更支援對話式操作。

相機的功能與Honor旗艦手機Magic8 Pro看齊。

600 Pro搭載Snapdragon 8 Elite處理器，安兔兔測試得分超過300萬，效能屬旗艦級水平。

手機配備1/1.4吋感光元件的2億像素主攝鏡頭，可拍攝出畫質極細緻的照片。

600 Pro最獨突之處，是加入「AI圖轉影片2.0」功能，用戶可上載最多三張相片，再輸入簡單指令如加入讓照片加入航拍的感覺，即可生成3至5秒短片，適合製作社交平台內容。另一特色是手機的AI修圖功能亦支援對話式操作，可用於包括AI路人移除（是次更支援動態照片）、AI智能退地及人像拼圖等功能，令後製變得更簡單。

總結

600 Pro無論外型設計及硬件規格都有水準之上的表現，特別是AI功能更首屈一指，甚至完勝Honor旗艦手機Magic8 Pro。另一方面，Honor亦推出首發優惠，購買256GB版本可選擇免費升級至512GB版本及獲贈手機殼套裝，變相以$6,399即可入手512GB版本（價值$799），兼可享180天只換不修、一年延長保養、一年兩次免費貼膜，以及一年不限次換機資料轉移服務。直接購買512GB版本則可獲贈價值$1,198的Honor Choice Watch 2 Epic及手機殼套裝。

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.32GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,728 x 1,264像素，6.57吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 1,200萬像素超廣角微距 + 5,000萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 紅外線埠 / 屏幕指紋感應器

電池：內置7,000mAh

體積：156 x 74.7 x 7.8毫米

重量：200克

售價：$6,399 (256GB) / $6,899 (512GB)

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103