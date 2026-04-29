紙包不住火的美國國內激進政治暴力

自從美國白宮記者晚宴發生槍擊後，特朗普總統一直試圖降低其性質的嚴重性，將之形容為「瘋狂」及「孤狼」行為。

這兩個辭彙其實具有特殊的政治含意：稱之為「瘋狂」，就是說這是在沒有預謀情況下的「非理性行為」；稱之為「孤狼」，則意味這是「個別事件」，尚不足以構成針對他或政府的「有組織犯罪」。根據這套說詞，槍手大鬧記者晚宴會場，只是「一場瘋狂的個別事件」，且已真相大白，告一段落。

然而事實卻是，31歲槍手艾倫(Cole Tomas Allen)在事發前，特意為自己的行動撰寫了一篇千字宣言，闡明了其政治訴求。他在宣言中自稱為「友善的聯邦刺客」(Friendly Federal Assassin)，目標是要刺殺特朗普及其高官。

一場瘋狂的個別事件

這份宣言帶有強烈的道德裁決色彩，表明「不願被孌童癖、強姦犯、叛國者的罪惡所困」，明顯是影射特朗普與愛潑斯坦文件的關係，以及他出兵伊朗的政策。他指摘現任政府官員涉及犯罪，認為自己的行動是為了「糾正世界」。

槍手艾倫強闖白宮記者晚宴開槍後，被制服在地。（互聯網）

美國傳媒翻查艾倫背景，發現他具有明顯的激進左派政治傾向。他自稱為左翼進步派組織「覺醒者」(The Wide Awakes)成員，並頻繁在社群平台發表抨擊特朗普與共和黨的言論。他在去年總統選舉期間，曾向民主黨候選人賀錦麗捐款，並在案發前參加過反特朗普的「No Kings」抗議活動。

同時也沒有證據顯示艾倫是個「瘋子」，他居住在加州洛杉磯郊區的托倫斯(Torrance)，畢業於與麻省理工齊名的加州理工學院，和加州州立大學，具有機械工程學士和IT碩士學位。

他曾擔任兼職教師，得過「最佳教師獎」，同時還獨力開發電遊。高中同學對他的評價是「性格穩定，幾乎是個天才」。換言之，這是一位具有很高認知和學習能力的美國精英。他非常了解自己為何行動，及後果會是甚麼。事實上，他為了避免傷及無辜，特別在宣言中強調會採用「低穿透力」的子彈。

根據美國官方定義，美國國內當前面對的恐怖主義威脅分為三大類：一是國內暴力極端分子(Domestic Violent Extremists, DVEs)，主要受社會政治不滿、種族偏見或對政府行為反感所驅動；二是外國代理人與潛伏小組，可能已在美國本土滲透多年，並可能在特定時機發動報復性攻擊；三是孤狼(Lone Offenders)，受網路激進信息煽動的個人或小團體，因其行動難以預測，構成了主要的執法挑戰。

艾倫兼具DVEs和孤狼特徵

不難發現，艾倫的行為符合了上述美國國內恐怖主義威脅定義中的第一和第三類，即「國內暴力極端分子(DVEs)」，和「孤狼」。根據這套定義，他對白宮記者晚宴發起的槍擊，已經有足夠條件被列為「恐襲」。而事實上，檢察官也就此打開了一扇天窗，稱視乎調查進展，不排除在未來加控艾倫「恐襲罪」。

然而，特朗普把事件定性為「一場瘋狂的個別事件」，似乎無意把案件帶到「國內恐怖主義襲擊」的方向。特朗普處事一向得理不饒人，且善於透過公開表演來爭取公眾支持，如今中期選舉還剩半年，他為何甘願放棄這個打擊政敵的機會，而選擇了息事寧人呢？

大批特警封鎖艾倫的住所調查（美聯社）

原因在於，美國國內的激進政治暴力已成為了真實的威脅。雖然目前傳媒主要關注點，集中在特朗普再次競選後，已經遭遇了三次暗殺，但事實上，美國近年政治暴力事件不斷。在共和黨及保守派陣營，特朗普支持者、名嘴柯克(Charlie Kirk)，去年9月在猶他州一所大學校園遭一槍斃命。





在民主黨及自由派方面，明尼蘇達州民主黨眾議員霍特曼(Melissa Hortman)及其丈夫，去年6月在家中遭槍擊身亡；同日，州參議員霍夫曼(John Hoffman)夫婦也遭到襲擊。民主黨籍州長沃爾茲形容這是一宗「具政治動機的暗殺」。

特朗普導致美國政治對立激化

眾所周知，導致美國政治對立激化的關鍵人物正是特朗普。他在2020年總統選舉中拒絕認輸，煽動其支持者於次年1月6日發動國會山莊暴亂，導致一名警察和四名示威者死亡。自此，激進左和右兩大對立勢力的矛盾就變得難以調和。

特朗普撤離槍擊現場後舉行記者會（美聯社）

白宮記者晚宴傳出槍聲，迫使特朗普把個人安全考量，置於政治利益的盤算之上。特朗普以商人思維治國，為了搶奪全球石油資源，不惜犧牲美軍生命攻打委內瑞拉和伊朗。但在個人性命和槍手的激進政治訴求之間，顯然沒有值得交易的利益。

更何況，把此次槍擊列為恐襲，等於承認美國出現了嚴重的「國內激進恐怖威脅」，不但滋長「美國內戰」的敘事，更會令特朗普被質疑，為何不全力應對國內恐怖主義威脅，反而耗費所剩無幾的國力去折騰伊朗？