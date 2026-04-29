世界冠軍級當代薄餅Vincenzo Capuano登陸香港！「空氣感」薄餅＋全球超過40間分店＋用鉸剪「剪」pizza

又一間世界級薄餅店登陸香港，而且更要踩入香港薄餅激戰區──灣仔，少一點自信都不行！Vincenzo Capuano曾獲世界薄餅錦標賽冠軍，並在2024及2025年「50 Top World Artisan Pizza Chains」全球排行榜中分別位列第12及13位。餐廳於全球共有超過40間分店，而香港店於今日（4月29日）正式開幕，主廚Vincenzo Capuano更親自來港，將當代拿坡里薄餅文化介紹給大家。

Vincenzo Capuano香港首間分店設於灣仔利東街。

Vincenzo Capuano的最大特色，是其最具代表性的創新作品──「Nuvola」空氣感薄餅。「Nuvola」是意大利文「雲朵」的意思，顧名思義，餅底非常鬆軟。「Nuvola」空氣感麵糰是與頂級麵粉品牌Mulino Caputo合力研發的結晶，製作過程極具技術性──結合預發酵與隨後的發酵工序，總計經過24至30小時的熟成。由於其水分含量高達80%，遠高於傳統麵糰，製成的餅皮不僅輕盈蓬鬆、易於消化，更在保有完美結構的同時，呈現出獨具層次的韌性與口感。

主廚Vincenzo手上拿著的，便是經過長時間發酵的「Nuvola」空氣感麵糰。

招牌pizza「煙燻半軟芝士胡椒薄餅（Provola e Pepe）」，曾於2022勇奪「World Pizza Champion of Contemporary Pizza」。大家或者很好奇，甚麼是Contemporary Pizza（當代薄餅）呢？Vincenzo一邊示範製作「煙燻半軟芝士胡椒薄餅」一邊解釋，當代薄餅麵糰的水分比較高，口感鬆軟，烤焗的時間約90秒，相對傳統薄餅只需40至50秒較長，所以烤烘出來的餅皮外脆內軟。

Vincenzo Capuano出生於拿坡里，是薄餅世家的第三代傳人，外公今次都有專程來香港慶祝新店開幕！外公手上拿著的是傳統薄餅，留意，餐廳是沒有供應的！只是Vincenzo刻意製作出來，讓大家看到傳統薄餅跟當代薄餅的分別。

「煙燻半軟芝士胡椒薄餅」製作過程：

用手將麵糰製成餅底，Vincenzo強調必須用手而不是桿麵棍，「批邊」要比較厚身。

塗上秘製番茄醬。

加上Smoked Provola芝士、胡椒及車厘茄。

放入窯爐烤90秒。

最後加上特級初榨橄欖油及羅勒。

世界冠軍級當代薄餅「煙燻半軟芝士胡椒薄餅（Provola e Pepe）」，就是這樣誕生的！

記者有幸吃到主廚Vincenzo於香港製作的第一個pizza！厚厚的批邊，香脆帶焦香，入面非常柔軟，第一次吃到有「空氣感」的pizza，非常美味。

Vincenzo Capuano另一個特色，是會將「金剪刀」連同薄餅一同上枱，讓食客自己「剪薄餅」，而不是用pizza cutter薄餅刀或餐刀！除了有滿滿的儀式感外，更有實際的作用──傳統餐刀會壓迫細緻蓬鬆的「批邊」，破壞「Nuvola」空氣感麵糰獨有的氣孔結構。而金剪刀能輕巧地剪開餅皮而不施加壓力，完美保留其空氣感，確保食客每一口都能品嘗到最理想的層次與口感。

Vincenzo Capuano標誌性的「金剪刀」儀式。

Vincenzo親自示範用「金剪刀」剪薄餅。

菜單方面，主打當然是薄餅！招牌薄餅是「煙燻半軟芝士胡椒薄餅（Provola e Pepe）」，採用煙燻半軟芝士（Smoked Provola）、手壓聖馬扎諾番茄，以及獨家調配的混合胡椒，材料雖然簡單，但味道很有層次，不過番茄醬的酸度略為高一點，怕吃酸的朋友要留意！另一款招牌薄餅是「母親的擁抱薄餅（Abbraccio e Mamma）」，以主廚外祖父輩的經典肉丸、Grana Padano芝士火鍋醬，以及和新鮮牛奶馬蘇里拉芝士（Fior di Latte），搭配填滿瑞可塔芝士（Ricotta）的餅邊，將拿坡里式的大方慷慨，轉化為舒適且極致的味覺享受。

煙燻半軟芝士胡椒薄餅（Provola e Pepe）$208

素食的朋友，可以選擇傳統的「瑪格麗特薄餅（Margherita）」或很有特色的「素食夢想薄餅（Sogno Vegano）」，後者的餡料包括自家製翠肉瓜忌廉、茄子、烤紅及黃李子番茄、純素芝士、翠肉瓜片及薯片，口感及味道同樣豐富，很冇新鮮感。

素食夢想薄餅（Sogno Vegano）

記者最喜歡是「光影屋頂薄餅（Tetti Illuminati）」，在標誌性的空氣感薄餅上，鋪滿IGP優質意大利熟肉腸、開心果忌廉、新鮮牛奶馬蘇里拉芝士及羊奶硬芝士碎，柔軟帶鹹香的意大利熟肉腸，跟香軟的薄餅非常搭配，開心果忌廉帶來很有新鮮感的口味，加上橄欖的油清香及芝士的奶香，現在望著照片打稿都流口水！

光影屋頂薄餅（Tetti Illuminati）$238

除了薄餅，餐廳還會供應前菜、意粉及甜品，同樣出色，建議多叫幾個親朋好友幫襯，就可以試多幾款薄餅及其他美食。

經典布拉塔芝士（Burrata Classica）

卡邦尼意粉（Carbonara）、慢煮和牛特粗扁意粉（Guanciale Di Manzo）

馬鈴薯丸子（Gnocchi）

Tiramisu

法式燉蛋

餐廳的核心是這座手工打造的Pasquale Fazzone窯爐，在拿坡里建成後再運抵香港。

餐廳佔地4,000平方呎，共有兩層，可容納80位客人。

Vincenzo Capuano

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G04-05號舖及1樓F01A號舖

營業時間：4月29日至5月13日 12nn-3pm、6pm-11pm；5 月 14 日起 12nn-11pm

IG：https://www.instagram.com/vincenzocapuano.hk