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美伊 | 等五月一日
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等五月一日

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　因截稿期限，此文成於4月29日開市前，在5月1日前，這就尷尬了，因為5月1日是美伊戰局的可能終結日，美伊戰一停，港股將會升。　

 

　　美國總統特朗普於2月28日發起的對伊朗戰爭，由於未有國會授權，受到戰爭法的限制，只能打60天，即是到5月1日。到期後，如美國國會仍不授權特朗普用武，他不得不撤兵，只留下以色列去單打獨鬥，屆時以色列怕只會搞暗殺。至於特朗普就可以「阿支阿左」，話反封鎖伊朗對霍爾木茲海峽的封鎖，不是用兵只是執行乜乜法。特朗普如何狡辯，不用理，我們只用理這個封鎖/反封鎖何時會停及其對經濟/股市的影響便是。

 

　　有估算，如封鎖油運至第二季末，油價會升至120美元/桶；如封鎖達6個月，油價保守計會升至150美元/桶以上，這會推使全球經濟陷入衰退或滯脹。

 

　　筆者估計，由於美伊雙方的利益所繫，在第二季前，即6月底前，封鎖/反封鎖會解除，所以油價升至120美元/桶應止步。跟著再用30天的加速產油，因2月28日戰事而引致的石油供應將可補回，此即至7月底，石油供應將會回到2月28日前，以至更多。阿聯酋已宣布於5月1日起脫離OPEC，此即她可以不受限地產油，目的是要賺番夠去填補這幾個月來，無油收入的損失。其他OPEC成員國相信亦會立即開會，提升產油上限。

 

　　因此，再大手押注石油價和石油股續升者要留意了。

 

　　當一切可以回到2月28日前，投資者要怎做？先看恒指日綫圖（圖一）。

 

恒指支持25400/24700區

 

　　恒指於今年1月29日，見出28056的迄今為止的本年新高，按走勢，是有機會上探29000或過30000外的，但特朗普一炮將港股打沉至3月23日的24203低位，之後小小反彈，並於3月30日做了個小雙底，然後回升。近日則因封鎖/反封鎖的不確定性而回下，支持位在兩處，一。　250天線的25400區，二。　保歷加通道下限的24700區。

 

　　除非美伊戰事再有大紛爭，不然24700區會是個頗強力的支持區。若然不被跌破或只小跌破，則隨著美伊戰事的雙方只紮馬/緩和/解決，港股是可以在25000區浮沉，一直到特朗普跪低，港股就可以回升，重續2月28日前的升途，上望29000，以至30000以上。

 

　　老子《道德經》三十章：「大兵之後，必有凶年」，這話對受到炮彈所轟之地極合用。以色列爛了，伊朗爛了，美國本土未被炮轟，但美軍在中東的前沿基地，雷達站都爛了，個別中東國家也爛了，種種都要重建，靠誰去重建？

 

水泥鋼鐵通訊設備股看好

 

　　中國，這個基建「狂魔」，應有柯打，不光伊朗會給中國柯打，就連以色列也會給中國柯打，因為以色列的水庫也是由中國所建。有估計這些中東重建因是要N頭並進，可能要用上百萬至500萬民工，伊朗窮人多，可以提供不少民工，但其他中東油國或以色列的富裕人多，怕只有由中國輸入勞工。若是這將可減輕少許中國的失業困境，一路向西，月賺萬多2萬，能不吸引？

 

　　有民工，就要有建材，所以：

 

　　水泥、鋼鐵股可望好。

 

　　重建不光是建屋，更要有通訊設備，因此中興通訊(00763)、華為、長飛光纖(06869)等或要肩負重建大半個中東區的通訊網絡和器材。

 

　　以上一切，筆者只押注，時間不在美國那邊，特朗普要急急鳴金收兵，反之時間是在伊朗那邊，等多兩天到5月1日，看特朗普又出甚麼花招。

 

等五月一日

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等五月一日

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#油價#石油股#股市#美伊關係#石油禁運#特朗普#美國國會#以色列#伊朗#石油輸出國組織#阿聯酋#港股#恒生指數#老子#建築業#水泥#鋼鐵#通訊設備#中興通訊#華為#長飛光纖
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