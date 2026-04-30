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綿香食品｜從50年代士美菲路到柴灣，綿香沙嗲走過70載，守住本土地道風味
美食情報

綿香食品｜沙嗲走過70載，從士美菲路到柴灣守住本土地道風味

尋‧情‧味
香港老舖記錄冊
尋‧情‧味
TEXT:Ian MaPHOTO:Easy

　　綿香創於50年代的堅尼地城士美菲路，早期只是一個檔位，創辦人靠借貸購買材料，並以簡單工具煮製沙嗲的小店，後由其同鄉陳興謀接手品牌，續以生產沙嗲謀生。綿香早年出品供應潮州食肆，生意規模其實不大，不過營運尚算穩定，其後聽從客戶意見，同時製作辣油出售，自此不再獨沽一味。後來工場遷至東區大潭道附近的山頭，當時所有工序均由陳興謀夫婦及其家人負責，每個步驟全憑人手，加上工場地方不大，早年產能實在有限。

 

綿香食品｜從50年代士美菲路到柴灣，綿香沙嗲走過70載，守住本土地道風味

 

　　時至1980年代末，港府開始清拆山上寮屋，陳家決定繼續經營綿香，新址坐落火炭黃竹洋街，看中該處工廈落成不久，申請工場牌照較易獲批，不過就要忍受交通不便。（1992年）五年之後，陳氏權衡利弊，決定遷回柴灣，租下合明工業大廈一個單位繼續經營，並經親戚介紹聘得一位師傅幫忙，此後綿香穩步發展，營運規模大抵不變。直至某一本地飲食品牌邀其代工製作沙嗲，陳氏接受委託並於合作期間獲取許多經驗及意見，藉此改良生產流程，沙嗲產量得以增加。

 

綿香食品｜從50年代士美菲路到柴灣，綿香沙嗲走過70載，守住本土地道風味

 

　　綿香現在製作沙嗲，所用花生仍為「珠生」品種，其身較小且呈珠形，先要去衣並以300度烘焗一小時，接著將其磨成醬狀隨即拌勻，加入蝦米粉及大地魚粉再煮兩小時，隨後混入鹽糖、魚露、香料及南薑粉製成沙嗲膽。放入經過炸香的乾䓤與蒜頭，最後加油稀釋作為最後一步。整個過程需時兩天，相比以前較為快捷，因為部份程序改用機器處理，同時一些材料可由供應商幫忙處理，就以處理蒜頭為例，昔日需要人手去衣，現在可以直接採購無衣蒜頭。

 

綿香食品｜從50年代士美菲路到柴灣，綿香沙嗲走過70載，守住本土地道風味

 

　　目前綿香由陳興謀之子陳培深掌舵，公司近年向火鍋店、大酒樓、快餐店及便利店等等提供沙嗲，客戶種類繁多。食肆商戶甚少自製沙嗲，因為製作程序相當繁複，若非專注達至熟能生巧，出品水準難以保持穩定；倘若增聘人手專責煮製，造成人力成本上升不甚划算，於是外購沙嗲漸成商戶首選。本地食肆多由綿香供貨，不過沙嗲味道自有特色，因為廚師均會再作加工，例如加入蝦米、地魚或者花生等等，從而創製獨家風味。

 

綿香食品｜從50年代士美菲路到柴灣，綿香沙嗲走過70載，守住本土地道風味

 

　　綿香產品近年不再限於沙嗲或者辣油，還有豆瓣醬、橄欖菜、XO 醬和甜豉油等等，而且推出冷藏食品，例如潮州魚飯及碗仔翅。至於樽型辣椒油小包更是綿香獨家出品，昔日類似設計總有渣屑堵塞樽頸位置，陳培深請來工程師成功解決這個難題，目前坊間只有綿香能夠推出軟身樽型小包。

 

綿香食品｜從50年代士美菲路到柴灣，綿香沙嗲走過70載，守住本土地道風味

 

　　現時綿香出售多種醬料，不過沙嗲仍是招牌產品。本地固然存在不少「全科」醬園，不過同時不乏類似綿香這種擁有馳名出品的醬料廠，例如余均益（1922年）的辣椒醬、鄭祥興（1920年）的蝦醬、有利（1960年）的腐乳王、裕興（1950年代）的蠔油、鴻聯（1963年）的㗎喱膽及李成興（1892年）的魚露，當中多數在港生產製作。由此可見，港人在選購醬料方面，不妨考慮本地一些專科醬園的出品，畢竟在競爭激烈的本地巿場，尚能經營數十年，品質應有一定保證。

 

綿香食品 - 柴灣

創於：1950年代

經營：醬料製作

地址：柴灣安業街8號合明工業大廈8樓B及C室

 

Tags:#香港#老店情味#香港老店#老店#小店#人情味#綿香食品#柴灣#醬料製作#沙嗲#辣油#醬料#豆瓣醬#橄欖菜#XO 醬#甜豉油
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